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सीकर में गर्भवती महिला पर गला काटकर हमले का आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीणों ने खत्म किया धरना

Rajasthan News: सीकर के धोद थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव में सात महीने की गर्भवती महिला पर गला काटकर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी सुरेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी की मांग को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना और सड़क जाम पुलिस की पुष्टि के बाद समाप्त हो गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Jul 29, 2026, 08:51 PM IST | Updated:Jul 29, 2026, 08:51 PM IST
सीकर में गर्भवती महिला पर गला काटकर हमले का आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीणों ने खत्म किया धरना
Image Credit: सीकर में गर्भवती महिला का गला काटने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार.

Sikar News: सीकर जिले के धोद थाना क्षेत्र के सरवड़ी गांव में सात महीने की गर्भवती महिला प्रियंका पर हुए जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी सुरेश कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मंगलवार शाम से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण धोद थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे. लोगों ने सड़क जाम कर पुलिस प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की थी. बुधवार शाम सीओ ग्रामीण राजेश कुमार ने ग्रामीणों को आरोपी की गिरफ्तारी की आधिकारिक जानकारी दी, जिसके बाद लोगों ने धरना और प्रदर्शन समाप्त कर दिया.

गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने मांगा था समय
मंगलवार को प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला. पुलिस प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा. इसके लिए बुधवार शाम पांच बजे तक का समय मांगा गया था. तय समय के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. जैसे ही यह सूचना धरने पर बैठे लोगों को दी गई, उन्होंने प्रदर्शन खत्म कर दिया.

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घर में घुसकर किया था जानलेवा हमला
मंगलवार सुबह सरवड़ी गांव में आरोपी सुरेश कुमार अपने पड़ोसी प्रहलाद सिंह के घर में घुस गया था. उस समय घर में प्रहलाद सिंह की बेटी प्रियंका अकेली थी. आरोप है कि सुरेश ने धारदार हथियार से प्रियंका के गले पर हमला कर दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन तुरंत सीकर के एसके अस्पताल लेकर पहुंचे.

अस्पताल में चल रहा है इलाज
हमले में प्रियंका के गले पर गंभीर चोट आई. डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती किया, जहां उसका इलाज जारी है. परिजनों के अनुसार प्रियंका सात महीने की गर्भवती है और उसकी एक तीन साल की बेटी भी है. घटना के बाद पूरे परिवार में चिंता का माहौल बना हुआ है.

पिता के लौटते ही सामने आया पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, घटना के समय प्रियंका के पिता प्रहलाद सिंह घर का सामान लेने बाहर गए हुए थे. करीब दस मिनट बाद जब वह वापस लौटे तो बेटी को खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा. इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों को बुलाया और घायल प्रियंका को अस्पताल पहुंचाया.

हमले के बाद गांव में फैला आक्रोश
इस घटना के बाद सरवड़ी गांव और आसपास के इलाके में लोगों में भारी नाराजगी फैल गई. ग्रामीणों ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर धोद थाने के बाहर धरना शुरू कर दिया और कुछ समय के लिए सड़क भी जाम कर दी. लोगों का कहना था कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए.

अब पुलिस करेगी आगे की पूछताछ
आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसने गर्भवती महिला पर हमला किस वजह से किया. पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पूछताछ के बाद घटना के पीछे की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी.

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SAGAR CHAUDHARY

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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