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रींगस में दिनदहाड़े चोरों ने डाला डाका, 18 लाख की नकदी-जेवरात लेकर फरार

Rajasthan News: सीकर के रींगस में सूने मकान में दिनदहाड़े चोरी हुई. चोरों ने 8 लाख नकदी और 10 लाख के जेवर चुरा लिए. परिवार रिश्तेदारी में गया था. पुलिस को सीसीटीवी में संदिग्ध दिखे हैं और जांच जारी है. इलाके में दहशत और सुरक्षा पर सवाल उठे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 05, 2026, 11:00 PM|Updated: Jun 05, 2026, 11:00 PM
रींगस में दिनदहाड़े चोरों ने डाला डाका, 18 लाख की नकदी-जेवरात लेकर फरार
Image Credit: Sikar Theft News

Sikar News: सीकर जिले के रींगस कस्बे में चोरी की वारदातों पर लगाम नहीं लग पा रही है. ताजा मामला वार्ड संख्या 15 का है, जहां दिनदहाड़े चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर मकान का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और घर के भीतर रखी अलमारी को खंगाल डाला. अलमारी में रखी करीब 8 लाख रुपये की नकदी और लगभग 10 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण चोर लेकर फरार हो गए. इस तरह कुल मिलाकर लाखों रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया गया. जिस मकान में यह वारदात हुई, वह शिक्षाविद डॉ. अजय सक्सेना का है. बताया जा रहा है कि वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में गए हुए थे. घर खाली होने का फायदा उठाकर चोरों ने पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम दिया. किसी को भनक तक नहीं लगी और चोर आराम से फरार हो गए.

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जब परिवार वापस घर लौटा तो नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था. अलमारी खोली गई तो उसमें रखी नकदी और जेवरात गायब थे. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही रींगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और मौके से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए. प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ कि चोरी की योजना पहले से बनाई गई थी और आरोपियों को घर के खाली होने की पूरी जानकारी थी.

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है. फुटेज में तीन से चार संदिग्ध युवक घर के आसपास घूमते नजर आए हैं, जबकि दो युवक दीवार फांदकर मकान के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए हैं. इसी आधार पर पुलिस अब आरोपियों की पहचान में जुट गई है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है और उन्होंने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है. वहीं, लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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