/रींगस में दिनदहाड़े चोरों ने डाला डाका, 18 लाख की नकदी-जेवरात लेकर फरार

Sikar News: सीकर जिले के रींगस कस्बे में चोरी की वारदातों पर लगाम नहीं लग पा रही है. ताजा मामला वार्ड संख्या 15 का है, जहां दिनदहाड़े चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया. इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है.

जानकारी के अनुसार अज्ञात चोर मकान का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और घर के भीतर रखी अलमारी को खंगाल डाला. अलमारी में रखी करीब 8 लाख रुपये की नकदी और लगभग 10 लाख रुपये कीमत के सोने-चांदी के आभूषण चोर लेकर फरार हो गए. इस तरह कुल मिलाकर लाखों रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया गया. जिस मकान में यह वारदात हुई, वह शिक्षाविद डॉ. अजय सक्सेना का है. बताया जा रहा है कि वह अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में गए हुए थे. घर खाली होने का फायदा उठाकर चोरों ने पूरी योजना के साथ वारदात को अंजाम दिया. किसी को भनक तक नहीं लगी और चोर आराम से फरार हो गए.

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जब परिवार वापस घर लौटा तो नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए. घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था. अलमारी खोली गई तो उसमें रखी नकदी और जेवरात गायब थे. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही रींगस थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और मौके से जरूरी साक्ष्य भी जुटाए. प्रारंभिक जांच में यह साफ हुआ कि चोरी की योजना पहले से बनाई गई थी और आरोपियों को घर के खाली होने की पूरी जानकारी थी.

पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली है. फुटेज में तीन से चार संदिग्ध युवक घर के आसपास घूमते नजर आए हैं, जबकि दो युवक दीवार फांदकर मकान के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई दिए हैं. इसी आधार पर पुलिस अब आरोपियों की पहचान में जुट गई है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में डर का माहौल है और उन्होंने पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की है. वहीं, लगातार हो रही चोरी की घटनाओं ने स्थानीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.