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सीकर में बड़ी वारदात! घरवाले चैन की नींद सोते रहे, चोर उड़ा ले गए 36 लाख के जेवर और 5 लाख कैश

Rajasthan News: सीकर के गोकुलपुरा थाना क्षेत्र में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है. चोर रात में मकान की जाली काटकर अंदर घुसे और करीब 36 लाख रुपये के जेवरात व 5 लाख रुपये नकद चुरा ले गए. परिवार चौक में सोता रहा, सुबह उठने पर चोरी का पता चला. पुलिस जांच में जुटी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 09, 2026, 10:17 PM|Updated: Jun 09, 2026, 10:17 PM
सीकर में बड़ी वारदात! घरवाले चैन की नींद सोते रहे, चोर उड़ा ले गए 36 लाख के जेवर और 5 लाख कैश
Image Credit: Sikar Crime Theft News

Sikar News: सीकर जिले के गोकुलपुरा थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है. यहां चोरों ने रात के अंधेरे में एक मकान को निशाना बनाते हुए करीब 36 लाख रुपए के जेवरात और 5 लाख रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया. हैरानी की बात यह है कि वारदात के समय परिवार के सभी सदस्य घर के चौक में सो रहे थे, लेकिन किसी को भी चोरी की भनक तक नहीं लगी. घटना सामने आने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार गोकुलपुरा थाना क्षेत्र के खीचड़ों का बास निवासी संजय कुमार जाट के घर में यह चोरी हुई. संजय कुमार ने बताया कि मंगलवार रात वह और उनके परिवार के अन्य सदस्य घर के चौक में सोए हुए थे. रात के दौरान अज्ञात चोर मकान की खिड़की की जाली काटकर अंदर घुस गए. इसके बाद उन्होंने घर के कमरों को खंगाला और नकदी व कीमती जेवरात चोरी कर लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद चोर कमरों को अंदर से बंद कर मौके से फरार हो गए.

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सुबह करीब 6:15 बजे जब परिवार के लोग जागे तो उन्हें कुछ गड़बड़ी का अहसास हुआ. उन्होंने देखा कि मकान के कमरे अंदर से बंद हैं. इसके बाद मकान के किनारे जाकर जांच की गई तो खिड़की कटी हुई मिली. संजय कुमार ने अपने बेटे को उसी रास्ते से अंदर भेजा. अंदर का नजारा देखकर परिवार के होश उड़ गए. कमरों में सामान बिखरा पड़ा था और अलमारियों के ताले टूटे हुए थे.

परिवार ने जब सामान की जांच की तो पता चला कि घर से करीब 5 लाख रुपए नकद, 100 ग्राम सोने की हमेल, एक सोने का हार और अन्य कीमती आभूषण गायब हैं. चोरी हुए जेवरात और नकदी की कुल कीमत लगभग 41 लाख रुपए बताई जा रही है. इसके बाद तुरंत गोकुलपुरा थाना पुलिस को सूचना दी गई.

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू कर दी है तथा संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. परिवार का कहना है कि रात के दौरान उन्हें किसी प्रकार की आवाज सुनाई नहीं दी. फिलहाल पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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