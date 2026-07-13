/रींगस में पुलिस पस्त, चोर मस्त! दिनदहाड़े दुकान से 2 लाख का सामान किया पार

Sikar News: सीकर जिले के रींगस क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने आम लोगों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है. अब चोरों ने दिनदहाड़े स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग की एक दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 2 लाख रुपये का सामान चोरी कर लिया. भैरुजी मोड़ स्थित सर्विस रोड पर संचालित इस दुकान में अज्ञात चोर घुसे और वहां रखा महंगा विद्युत उपकरण लेकर फरार हो गए. घटना के बाद दुकान संचालक ने रींगस पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है.

स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग की दुकान से लाखों का सामान चोरी

जानकारी के अनुसार हनुमान सैनी की स्ट्रीट लाइट रिपेयरिंग की दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया. चोर दुकान में घुसकर कॉपर वायर, एलईडी ड्राइवर, पीसीबी, कंट्रोलर, हाई मास्क मोटर सहित कई जरूरी और महंगे सामान चोरी कर ले गए. चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब 2 लाख रुपये बताई जा रही है. दुकान संचालक को घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

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पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलने के बाद रींगस पुलिस मौके पर पहुंची. एएसआई रामस्वरूप गुर्जर ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और चोरी से जुड़े जरूरी साक्ष्य जुटाए. पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच सहित अन्य तरीकों से चोरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है. वहीं पीड़ित ने पुलिस से जल्द से जल्द चोरी का खुलासा करने और आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है.

रींगस में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातें

स्थानीय लोगों का कहना है कि रींगस क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. पहले चोर दुकानों, मकानों और मंदिरों को निशाना बना रहे थे, लेकिन अब व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी चोरी की वारदातें सामने आने लगी हैं. इससे लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बढ़ता जा रहा है.

व्यापारियों में बढ़ी चिंता, पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग

लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर व्यापारियों में नाराजगी देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि रात के समय पुलिस गश्त को और मजबूत करने की जरूरत है, ताकि चोरों पर लगाम लगाई जा सके. स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि चोरी की घटनाओं का जल्द खुलासा किया जाए और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए.

पुलिस के सामने चोरी रोकना बड़ी चुनौती

रींगस में लगातार सामने आ रही चोरी की वारदातें अब पुलिस के लिए भी चुनौती बनती जा रही हैं. आम लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इन घटनाओं पर रोक नहीं लगाई गई तो चोरों के हौसले और बढ़ सकते हैं. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द आरोपियों तक पहुंचने का दावा कर रही है.