सीकर में शादी के घर से 30 लाख की चोरी! दुल्हन के जेवर पर भी थी चोरों की नजर

Sikar Crime News: राजस्थान के सीकर के सदर थाना इलाके के नाथावतपुरा गांव में हाल ही में हुई शादी वाले एक घर से लाखों रुपए की नकदी और जेवरात चोरी होने का मामला सामने आया है. घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है. जहां चोर घर के अंदर सो रहे परिवार के सदस्यों के कमरों की कुंडी बाहर से बंदकर वारदात को अंजाम दे गए. वारदात के समय आवाज सुनकर बुजुर्ग महिला जाग गई तो चोर मौके से फरार हो गए.

सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस

सूचना मिलते ही सदर थानाधिकारी इंद्रराज मरोड़िया पुलिस टीम और डॉग स्क्वायड के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए. फिलहाल पुलिस अब आस-पास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. मकान मालिक दशरथ सिंह ने बताया कि उनके दो बेटों की शादी 2 नवंबर को हुई थी. शादी के चलते घर में काफी नकदी और जेवर रखे हुए थे. रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच उनकी मां सज्जन देवी ने कमरे का गेट बजाया तो वह उठे. गेट खोलने के बाद देखा तो एक कमरे में बक्से और अलमारी का सामान बिखरा हुआ था. परिवार के अन्य कमरों की कुंडी भी बाहर से बंद थी.

क्या-क्या हुआ चोरी?

जांच में सामने आया कि करीब 8 लाख रुपये नकद, 4 सोने के सेट, एक लॉकेट सहित 20–22 लाख रुपये के जेवरात चोरी हो गए. वहीं जिस कमरे में नई दुल्हनों के करीब 40–50 लाख रुपये के गहने रखे थे, वह बच गए. घर के दाहिनी ओर एक खुला मैदान है. अंदेशा है कि चोर इसी रास्ते दीवार फांदकर अंदर घुसे. अलमारी की चाबी बक्से में ही रखी हुई थी, जिससे उन्होंने आसानी से सामान निकाल लिया. दशरथ सिंह के अनुसार, चोरों ने उनके कमरे की अंदर की कुंडी भी लगा दी थी, लेकिन दूसरा गेट अंदर से बंद होने के कारण वे बाहर निकल आए. ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि नाथावतपुरा में पिछले 25 सालों में इतनी बड़ी चोरी की वारदात पहली बार हुई है. इससे पहले दो दशक पहले एक मकान में जेवर चोरी की घटना हुई थी. गांव में आमतौर पर चोरी की घटनाएं बहुत कम होती हैं.

