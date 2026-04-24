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Rajasthan News: नीमकाथाना में लगी भीषण आग, पशुओं को बचाने में किसान झुलसा, नकदी समेत सब कुछ जलकर राख

Rajasthan News: नीमकाथाना के खादरा गांव में छप्पर में आग लगने से ₹47,000 नगद और घरेलू सामान जल गया. पशुओं को बचाते समय किसान बहादुर मल गंभीर रूप से झुलस गए. प्रशासन ने नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर पीड़ित को सरकारी सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है.

Edited byArti PatelReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 24, 2026, 08:48 AM|Updated: Apr 24, 2026, 08:51 AM
Rajasthan News: नीमकाथाना में लगी भीषण आग, पशुओं को बचाने में किसान झुलसा, नकदी समेत सब कुछ जलकर राख
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Neemkathana Fire Incident: सीकर जिले के नीमकाथाना इलाके के खादरा गांव में एक गरीब किसान के आशियाने पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. भैरूजी मंदिर के पास स्थित खेतों में बने छप्परों में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई. इस अग्निकांड में न केवल घर का सारा सामान जल गया, बल्कि अपने मूक पशुओं की जान बचाने की कोशिश में घर का मुखिया भी गंभीर रूप से झुलस गया.

शोर मचाया तो दौड़े ग्रामीण
घटना के समय छप्पर में सो रही गन्नी देवी ने जब आग की लपटें देखीं, तो उन्होंने तुरंत बाहर निकलकर शोर मचाया. चीख-पुकार सुनकर आसपास के खेतों से लोग मौके पर पहुंचे और मिट्टी-पानी डालकर आग बुझाने की जद्दोजहद शुरू की.

मूक पशुओं को बचाने की बहादुरी
घर के मुखिया बहादुर मल सैनी ने अपनी जान की परवाह किए बिना छप्पर में बंधे पशुओं को बचाने के लिए आग के बीच छलांग लगा दी. बता दें कि पशुओं को खोलते समय बहादुर मल खुद बुरी तरह झुलस गए. उन्हें तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कोशिशों के बावजूद एक गाय और तीन में से दो बकरियां आग की चपेट में आने से झुलस गईं. पशु चिकित्सकों की टीम उनका इलाज कर रही है.

राख हुई मेहनत की कमाई
पीड़ित परिवार के अनुसार, आग ने देखते ही देखते सब कुछ स्वाहा कर दिया. बता दें कि एक दिन पहले ही फसल बेचकर लाए गए ₹47,000 नकद जलकर राख हो गए. अनाज, कपड़े, बर्तन और पशुचारा पूरी तरह जल चुका है. ग्रामीणों के अनुसार करीब 2 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है.

सरकारी सहायता की उम्मीद
घटना की सूचना मिलते ही सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी और समाजसेवी राजू मीणा मौके पर पहुंचे. प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि पटवारी से नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है. ग्रामीणों ने पीड़ित किसान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार से जल्द से जल्द उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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