Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

मार्च 2026 तक पूरा होगा सालासर खाटूश्याम जी कॉरिडोर, लाखों श्रद्धालुओं को होगा सीधा फायदा!

Rajasthan Government Project: सालासर-खाटूश्याम जी कॉरिडोर से श्रद्धालुओं की यात्रा आसान होगी. 187 करोड़ की इस परियोजना में सड़क, रेल और आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं. मार्च 2026 तक पूरा होने वाले कॉरिडोर से भीड़ प्रबंधन सुधरेगा और शेखावाटी क्षेत्र में रोजगार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Dec 26, 2025, 03:21 PM IST | Updated: Dec 26, 2025, 03:21 PM IST

Trending Photos

नए साल पर ट्रेंड से हटकर प्लान बनाइए, बीकानेर में समय बिताइए! जानें क्यों है बेस्ट ऑप्शन
6 Photos
bikaner news

नए साल पर ट्रेंड से हटकर प्लान बनाइए, बीकानेर में समय बिताइए! जानें क्यों है बेस्ट ऑप्शन

31 दिसंबर से पहले PAN-आधार लिंक नहीं कराया तो नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम, जानिए क्या होंगे नुकसान
7 Photos
Pan-Aadhar Card Link

31 दिसंबर से पहले PAN-आधार लिंक नहीं कराया तो नहीं कर पाएंगे ये जरूरी काम, जानिए क्या होंगे नुकसान

दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं और ट्रेन है फुल ? जानें क्या हैं आपके पास बेहतरीन विकल्प
9 Photos
Do You Know:

दिल्ली से राजस्थान जा रहे हैं और ट्रेन है फुल ? जानें क्या हैं आपके पास बेहतरीन विकल्प

वीर बाल दिवस पर BJP का भव्य आयोजन, पीली पगड़ी में नजर आए CM भजनलाल, देखिए तस्वीरें
6 Photos
Jaipur news

वीर बाल दिवस पर BJP का भव्य आयोजन, पीली पगड़ी में नजर आए CM भजनलाल, देखिए तस्वीरें

मार्च 2026 तक पूरा होगा सालासर खाटूश्याम जी कॉरिडोर, लाखों श्रद्धालुओं को होगा सीधा फायदा!

Salasar Balaji Khatu Shyam Ji Corridor: सालासर बालाजी और खाटू श्याम जी, राजस्थान के दो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं. काफी लंबे समय से भक्त इन दोनों मंदिरों में एक साथ दर्शन करने आ रहे हैं. लोगों की मान्यताओं के अनुसार, खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के दर्शन से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. इसी परंपरा और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार ने सालासर–खाटूश्याम जी कॉरिडोर को विकसित करने का फैसला किया है.

बता दें कि यह कॉरिडोर केवल एक सड़क या निर्माण परियोजना नहीं है, बल्कि पूरा एक तीर्थ सर्किट है. आमतौर पर श्रद्धालु पहले खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं, जिसकेल बाद वे सब सालासर बालाजी दर्शन करने के लिए जाते हैं, या फिर इसी तरह का उल्टा क्रम अपनाते हैं. बता दें कि दोनों धार्मिक स्थलों के बीच लगभग 100 से 115 किलोमीटर की दूरी है, जिसे सड़क मार्ग से पूरा करने में लगभग 2 से 3 घंटे लगते हैं.

राजस्थान सरकार ने खाटू श्याम जी के समग्र विकास के लिए बड़े स्तर पर योजना बनाई है. साल 2025 की ताजा रिपोर्टों के अनुसार, इस कॉरिडोर परियोजना पर कुल करीब 187 करोड़ रुपये खर्च किए जाने को मंजूरी मिली है. इसमें राज्य सरकार की ओर से लगभग 100 करोड़ रुपये तो वहीं केंद्र सरकार की ‘स्वदेश दर्शन 2.0’ योजना के तहत करीब 87 करोड़ रुपये शामिल हैं. राजस्थान की भजनलाल सरकार और पर्यटन विभाग ने इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस कॉरिडोर के बन जाने से सबसे बड़ा फायदा भीड़ प्रबंधन में होगा. ज्ञात हो कि खाटू श्याम जी में लक्खी मेला और अन्य बड़े आयोजनों के दौरान लाखों श्रद्धालु एक साथ यहां पर पहुंचते हैं. कॉरिडोर के बन जाने के बाद लोगों की दर्शन करने के लिए लाइनें, प्रवेश और निकास मार्ग क्रमबद्ध कर दिए जाएंगे. ऐसा होने से भगदड़ जैसी घटनाओं की आशंका कम हो सकती है सरकार की इस परियोजना के तहत अयोध्या और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए विकास कार्य किया जा रहा है. यहां पर आने वाले भक्तों को डिजिटल म्यूजियम, बड़ा कथा पांडाल, आधुनिक विश्राम स्थल, कैफेटेरिया और विशाल पार्किंग स्थल की सुविधा मिलेगी.

इस कॉरिडोर के बनने से यहां के स्थानीय लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. इतना ही नहीं होटल, धर्मशालाएं, रेस्टोरेंट, टैक्सी सेवाएं और प्रसाद व श्रृंगार सामग्री से जुड़े व्यापारियों को भी बढ़ावा मिलेगा. साथ ही यह विकास कार्य सालासर बालाजी, जीणमाता और शाकंभरी माता को बेहतर सड़क नेटवर्क से एक साथ जोड़ देगा. इसके साथ ही इस परियोजना में रींगस से खाटू श्याम जी तक सीधी रेल कनेक्टिविटी की योजना भी इस प्रोजेक्ट का एक बेहद अहम हिस्सा है. अगर यह योजना पूरी होती है, तो श्रद्धालुओं को जाम और लंबी बस यात्राओं से राहत मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news