Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कौन हैं खाटू गांव की छोरी चेतना शर्मा? जो लेफ्टिनेंट पद पर हैं तैनात

Khatu Shyam Ji: राजस्थान के खाटू श्याम गांव की रहने वाली हैं, जो आज एक लेफ्टिनेंट हैं और उनका नाम चेतना शर्मा है.लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा भारतीय सेना की एयर डिफेंस रेजिमेंट में तैनात हैं. जानिए उनकी सफलता की कहानी. 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Sneha Aggarwal
Published: Feb 05, 2026, 03:42 PM IST | Updated: Feb 05, 2026, 03:42 PM IST

Trending Photos

अंगूठा छाप भी लड़ सकेंगे चुनाव, लेकिन तीसरी संतान बन सकती है रोड़ा? जानिए सरकार की क्या है तैयारी
6 Photos
Rajasthan Panchayat chunav

अंगूठा छाप भी लड़ सकेंगे चुनाव, लेकिन तीसरी संतान बन सकती है रोड़ा? जानिए सरकार की क्या है तैयारी

राजस्थान के किसानों का इंतजार होगा खत्म! CM किसान निधि की अगली किस्त पर बड़ा खुलासा
8 Photos
CM Kisan Samman Nidhi Yojana

राजस्थान के किसानों का इंतजार होगा खत्म! CM किसान निधि की अगली किस्त पर बड़ा खुलासा

राजस्थान में बन रहा पहला ऐसा चार-लेन पुल, जिसके नीचे होगा अंडर पास
6 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान में बन रहा पहला ऐसा चार-लेन पुल, जिसके नीचे होगा अंडर पास

Photo: जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थानी लोकगीतों पर थिरके विदेशी पर्यटक
5 Photos
Palace on Wheels

Photo: जयपुर पहुंची पैलेस ऑन व्हील्स, राजस्थानी लोकगीतों पर थिरके विदेशी पर्यटक

कौन हैं खाटू गांव की छोरी चेतना शर्मा? जो लेफ्टिनेंट पद पर हैं तैनात

Khatu Shyam Ji: आज हम आपको राजस्थान की उस छोरी की कहानी बताने जा रहे हैं, जो राजस्थान के खाटू श्याम गांव की रहने वाली हैं, जो आज एक लेफ्टिनेंट हैं और उनका नाम चेतना शर्मा है. चेतना शर्मा ने बार-बार असफलताओं का सामना किया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बचपन के सपने पूरा किया.

देश की सुरक्षा में अहम भूमिका

लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा भारतीय सेना की एयर डिफेंस रेजिमेंट में तैनात हैं, जो रेजिमेंट ड्रोन और एयरक्राफ्ट के जरिए भारतीय वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती हैं. लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही हैं. ऐसे में जानिए चेतना शर्मा की सफलता की कहानी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पांच बार असफलता

चेतना शर्मा की ने भोपाल एनआईटी (NIT) से ग्रेजुएशन किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा के साथ सेना में जाने का सपना देखा. उनको यह सपना पूरा करने के लिए पांच बार असफलता देखने को मिली हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी तैयारी जारी रखी.

CDS की परीक्षा पास की

चेतना शर्मा ने अपनी कमजोरियों पर काम किया और कड़ी मेहनत कर आखिरकार छठी बारी में उन्होंने CDS की परीक्षा पास की. यह सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प की जीत थी.

महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल

वहीं, साल 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल पेश की. उन्होंने राजपथ पर मिसाइल टुकड़ी का नेतृत्व किया. वह पल उनके लिए बेहद खास था क्योंकि बचपन से ही वह टीवी पर हर साल गणतंत्र दिवस की परेड देखती और उसमें शामिल होने का उन्होंने सपना देखा था.

प्रेरणा वाली कहानी

चेतना शर्मा ने राजस्थान के छोटे गांव से निकलकर देश की सैन्य परेड में नेतृत्व किया, जिससे प्रदेश के साथ देश का नाम रोशन किया. लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो बार-बार असफल होकर हार मान लेते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news