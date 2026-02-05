कौन हैं खाटू गांव की छोरी चेतना शर्मा? जो लेफ्टिनेंट पद पर हैं तैनात

Khatu Shyam Ji: आज हम आपको राजस्थान की उस छोरी की कहानी बताने जा रहे हैं, जो राजस्थान के खाटू श्याम गांव की रहने वाली हैं, जो आज एक लेफ्टिनेंट हैं और उनका नाम चेतना शर्मा है. चेतना शर्मा ने बार-बार असफलताओं का सामना किया लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बचपन के सपने पूरा किया.

देश की सुरक्षा में अहम भूमिका

लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा भारतीय सेना की एयर डिफेंस रेजिमेंट में तैनात हैं, जो रेजिमेंट ड्रोन और एयरक्राफ्ट के जरिए भारतीय वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती हैं. लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रही हैं. ऐसे में जानिए चेतना शर्मा की सफलता की कहानी.

पांच बार असफलता

चेतना शर्मा की ने भोपाल एनआईटी (NIT) से ग्रेजुएशन किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कंबाइंड डिफेंस सर्विस परीक्षा के साथ सेना में जाने का सपना देखा. उनको यह सपना पूरा करने के लिए पांच बार असफलता देखने को मिली हालांकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी तैयारी जारी रखी.

CDS की परीक्षा पास की

चेतना शर्मा ने अपनी कमजोरियों पर काम किया और कड़ी मेहनत कर आखिरकार छठी बारी में उन्होंने CDS की परीक्षा पास की. यह सफलता सिर्फ एक परीक्षा पास करने की नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और दृढ़ संकल्प की जीत थी.

महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल

वहीं, साल 2023 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा ने महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल पेश की. उन्होंने राजपथ पर मिसाइल टुकड़ी का नेतृत्व किया. वह पल उनके लिए बेहद खास था क्योंकि बचपन से ही वह टीवी पर हर साल गणतंत्र दिवस की परेड देखती और उसमें शामिल होने का उन्होंने सपना देखा था.

प्रेरणा वाली कहानी