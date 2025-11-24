Zee Rajasthan
सरकार का नोटिफिकेशन बना चिंगारी! बाय में उबाल, 17 ग्राम पंचायतों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना

Rajasthan News: सीकर के खाटूश्यामजी क्षेत्र में खाचरियावास को पंचायत समिति बनाने के सरकारी नोटिफिकेशन के खिलाफ बाय सहित 17 ग्राम पंचायतों में उग्र विरोध शुरू हो गया. बाय के मजबूत भूगोल, सुविधाओं और जनसंख्या के बावजूद नजरअंदाज़ किए जाने पर ग्रामीण अनिश्चितकालीन आंदोलन पर अड़े हैं.

Published: Nov 24, 2025, 07:16 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 07:16 PM IST

सरकार का नोटिफिकेशन बना चिंगारी! बाय में उबाल, 17 ग्राम पंचायतों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना

Sikar Protest News: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में ग्राम पंचायत बाय के स्थान पर राज्य सरकार के नोटिफिकेशन में खाचरियावास को पंचायत समिति बनाने पर बाय सहित संपूर्ण 17 ग्राम पंचायतों में भयंकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. इस विरोध प्रदर्शन को लेकर ग्राम पंचायत बाय के श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर बाय के सामने बडा अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू किया गया है.ग्रामवासियों और जन प्रतिनिधियों ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र दांतारामगढ़ में तहसील मुख्यालय दांतारामगढ़ के बाद ग्राम पंचायत बाय बड़ी और मजबूत पंचायत है.इसकि भौगोलिक स्थिति, विकास के क्षेत्र में हो, शिक्षा, व्यापार, सड़क जुड़ाव और अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में हो.2011 की जनगणना के अनुसार ग्राम पंचायत बाय जनसंख्या साक्षरता दर और लिंगानुपात में दांतारामगढ़ तहसील में अव्वल था.

जनप्रतिनिधियों ने पंचायत समिति के लिए सरकार द्वारा किए परिसीमन पर भी विरोध जताया क्योंकि ग्राम पंचायत कुली को मात्र 100 मीटर दूर होने के उपरांत भी दांतारामगढ़ में रखा गया है. जबकि रेटा, गनोड़ा, सामेर, लाडपुर आदि 30- 40 किलोमीटर दूर वाले गांवों को खाचरियावास में रखा गया है. खाचरियावास भौगोलिक स्थिति के आधार पर विधानसभा क्षेत्र की अंतिम पंचायत है और इन गांवों से सीधे कोई यातायात की व्यवस्था नहीं है. इसके बाद खाटूश्याम जी के मास्टर प्लान और बाय की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विधानसभा के जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने नियमानुसार पंचायत समिति के लिए ग्राम पंचायत बाय को प्रस्तावित किया था, परंतु अंतिम चरण में खाचरियावास को पंचायत समिति बनाकर सरकार ने क्षेत्रवासियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है.

सरकार और प्रशासन के अन्याय के खिलाफ विधानसभा क्षेत्र दांतारामगढ़ के सभी क्षेत्रवासियों में भारी विरोध है, जनता द्वारा सड़क से सोशल मीडिया तक बाय को पंचायत समिति बनाने तक इस जनांदोलन को उग्र करने की मांग की जा रही है.उधर प्रदेश सरकार और डीएलबी ने खाचरियावास को पंचायत समिति बनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. जिससे अब प्रदेश में कुल 451 पंचायत समिति हो जाएगी.बाय ग्राम पंचायत को जब तक पंचायत समिति का दर्जा नहीं मिलेगा तब कत आंदोलन जारी रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी.

