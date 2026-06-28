Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /सीकर में दर्दनाक हादसा! बाइक-ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में दो चचेरे भाइयों की मौत

सीकर में दर्दनाक हादसा! बाइक-ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में दो चचेरे भाइयों की मौत

Rajasthan News: सीकर के खंडेला में सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों सुरेश और जयकिशन की मौत हो गई. दोनों की अर्थियां एक साथ घर से निकलीं और एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. भावुक दृश्य से पूरा रामपुरा गांव गम में डूब गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 28, 2026, 10:56 PM|Updated: Jun 28, 2026, 10:56 PM
सीकर में दर्दनाक हादसा! बाइक-ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में दो चचेरे भाइयों की मौत
Image Credit: सड़क हादसे में 2 चचेरे भाइयों की हुई मौतSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र से एक बेहद भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. शनिवार को कांवट मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. रामपुरा गांव निवासी सुरेश और उसके चचेरे भाई जयकिशन की बाइक की एक निजी ट्रैक्टर से टक्कर हो गई थी. हादसे में सुरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल जयकिशन ने सीकर ले जाते समय पलसाना के पास रास्ते में अंतिम सांस ली. रविवार सुबह दोनों का पोस्टमार्टम होने के बाद एक साथ अंतिम यात्रा निकली और गांव के श्मशान घाट में दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. इस दर्दनाक दृश्य ने पूरे गांव की आंखें नम कर दीं.

सड़क हादसे में गई दोनों भाइयों की जान
जानकारी के अनुसार शनिवार को सुरेश और जयकिशन बाइक से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान कांवट मार्ग पर उनकी बाइक की एक निजी ट्रैक्टर से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं जयकिशन गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए सीकर लेकर जा रहे थे, लेकिन पलसाना के पास उसने भी दम तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

एक साथ उठीं दोनों की अर्थियां
रविवार सुबह खंडेला उपजिला अस्पताल में दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. इसके बाद जब दोनों चचेरे भाइयों के शव गांव पहुंचे तो पूरे माहौल में मातम छा गया. एक ही घर से दोनों की अर्थियां एक साथ निकलीं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था और गांव के लोग भी इस दर्दनाक दृश्य को देखकर भावुक हो गए.

एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार
श्मशान घाट में दोनों चचेरे भाइयों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. गांव के बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे. हर किसी की आंखें नम थीं. लोगों का कहना था कि एक साथ दो जवान बेटों का इस तरह दुनिया छोड़ जाना पूरे गांव के लिए बड़ा सदमा है.

जयकिशन की जिंदगी पहले भी दर्द से भरी थी
इस हादसे का सबसे भावुक पहलू जयकिशन की जिंदगी से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि बचपन में ही उसके माता-पिता का निधन हो गया था. वह पहले ही माता-पिता का साया खो चुका था और अब इस सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी भी छीन ली. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस
दोनों युवकों की असमय मौत से रामपुरा गांव में शोक का माहौल है. पुलिस ने हादसे का मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई. वहीं परिजनों और ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:सीकर के हॉस्टल में छात्रों पर बर्बरता! PVC पाइप और डंडों से पिटाई, VIDEO वायरल

ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर की महिला पर ATS का बड़ा खुलासा, FB से शुरू हुई दोस्ती, आतंकियों तक पहुंचा संपर्क

'जिन्होंने राम का विरोध किया, वो आज सबसे ज्यादा चिल्ला रहे', राम मंदिर से कन्हैयालाल तक विपक्ष पर बरसे मदन राठौड़

EWS आरक्षण को लेकर बड़ा आंदोलन! झुंझुनूं से उठी जटिल शर्तें खत्म करने की मांग

अस्पताल के गेट पर गिरी गर्भवती, नहीं मिला स्ट्रेचर... झुंझुनूं के BDK अस्पताल की शर्मनाक तस्वीर

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

Barmer: युवक की सरेआम की बेइज्जती, बाल-मूंछ काटी, जूतों की माला पहनाकर घुमाया

EWS आरक्षण की भूमि-भवन पात्रता शर्तें हटाने की मांग तेज, झुंझुनूं में होगी जनसभा

राजस्थान में तबादलों की जंग तेज. मंत्रियों के घरों पर उमड़ी कर्मचारियों की भीड़, 5 जुलाई से पहले बढ़ी हलचल

टेलीग्राम के जरिए चल रहा था करोड़ों का साइबर सिंडिकेट, टेक्निकल एक्सपर्ट समेत चार दबोचे

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में बारिश को लेकर महा अलर्ट! भयंकर आंधी-तूफान के साथ ताबड़तोड़ बौछारों से भीगेंगे ये 15 जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

मोदी के पचपदरा दौरे से पहले गरमाई सियासत, सांसद ने उठाए रिफाइनरी और एयरपोर्ट पर बड़े सवाल

2 साल से फरार 10 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने हवाई पट्टी के पास दबोचा

झुंझुनूं में व्यापारी से रंगदारी मांगने का मामला गरमाया, व्यापारियों में भारी आक्रोश

राजस्थान में 600 डॉक्टर बिना अनुमति ड्यूटी से गायब, झुंझुनूं के भी 23 चिकित्सक सूची में शामिल

Pratapgarh: 15 साल की किशोरी पहुंची SP ऑफिस,बोली- 'मुझे बचा लीजिए, पापा दूसरी जगह शादी कराना चाहते हैं'

जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, बेटे ने बुजुर्ग पिता पर पोते के सामने बरसाए थप्पड़ और लात

डूंगरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, पिता ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का लगाया आरोप

राजस्थान में तेज आंधी-तूफान के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 28 जून को कैसा रहेगा मौसम?

जयपुर में सुना गया PM मोदी का 'मन की बात' कार्यक्रम, दीया कुमारी ने बताया प्रेरणादायक

राजस्थान में तेज हवाएं, ओले और बारिश का खतरा, अगले 5 दिन मौसम बिगड़ने का अलर्ट!

झुंझुनूं में महिलाओं ने जमकर मचाया बवाल, चप्पल दिखाकर कहा कि यहां से चले जाओ, नहीं तो...

नशे के लिए मां ने नहीं दिए पैसे, तो बोटे ने चाकू से चेहरे पर हमला कर की हत्या

राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में रिकॉर्डतोड़ बढ़ोतरी, जानें 28 जून को किस रेट मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

केतन अग्रवाल मर्डर केस पहुंचा जोधपुर, गांव वाले बोले- 'लड़का सीधा है ऐसा नहीं कर सकता'

दौसा में पलटी मिट्टी से भरी भारी-भरकम ट्रैक्टर-ट्रॉली, चार लोग दबे एक की दर्दनाक मौत

झुंझुनूं में दिल दहला देने वाली वारदात! बेटे ने पहले पीटा, फिर ट्रैक्टर से कुचलकर पिता की हत्या

सागवाड़ा में स्कूली रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष, दो युवकों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला

6 बच्चों की मां के साथ भागने की कोशिश, प्रेमी को ससुराल वालों ने पीट-पीटकर मार डाला

भरतपुर में बेटे पर काला जादू करने के शक में तांत्रिक की हत्या, जीजा-साला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार

सोना-चांदी के दामों में फिर से उछाल, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Pratapgarh Crime News : जमीनी विवाद में सौतेले भाइयों के बीच खूनी संघर्ष, तलवार-तीर और लाठियां चलीं, सात घायल

3 बच्चों ने धड़ से अलग कर दिया 10 साल के अजमत का सिर, बोले थे- दोस्त आओ पार्टी करें

जयपुर में 10 साल के अजमत की मौत बनी रहस्य, CCTV में अकेले गली में जाता दिया दिखाई

खाटूश्यामजी में संडे बना 'ब्लैक संडे', घर की सफाई करते-करते अचानक आई मौत, चीखों में बदलीं खुशियां

झुंझुनूं में चिड़ावा में फर्जी विजिलेंस अफसर की एंट्री, पहचान होते ही निजी अस्पताल ने किया सस्पेंड

XPO घोटाले के पीड़ितों का फूटा गुस्सा, झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर धरना, बोले वापस दिलाओ हमारी मेहनत की कमाई

झुंझुनूं में छत से घर में घुसा युवक, महिला को बेहोश कर सोने के चेन और नगदी लेकर फरार

TAGS:
Sikar News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में दर्दनाक हादसा! बाइक-ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में दो चचेरे भाइयों की मौत
Sikar News
2
Sikar News
3
Alwar News
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan News