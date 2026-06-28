/सीकर में दर्दनाक हादसा! बाइक-ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत में दो चचेरे भाइयों की मौत

Sikar News: सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र से एक बेहद भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है. शनिवार को कांवट मार्ग पर हुए भीषण सड़क हादसे में दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई. रामपुरा गांव निवासी सुरेश और उसके चचेरे भाई जयकिशन की बाइक की एक निजी ट्रैक्टर से टक्कर हो गई थी. हादसे में सुरेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल जयकिशन ने सीकर ले जाते समय पलसाना के पास रास्ते में अंतिम सांस ली. रविवार सुबह दोनों का पोस्टमार्टम होने के बाद एक साथ अंतिम यात्रा निकली और गांव के श्मशान घाट में दोनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. इस दर्दनाक दृश्य ने पूरे गांव की आंखें नम कर दीं.

सड़क हादसे में गई दोनों भाइयों की जान

जानकारी के अनुसार शनिवार को सुरेश और जयकिशन बाइक से कहीं जा रहे थे. इसी दौरान कांवट मार्ग पर उनकी बाइक की एक निजी ट्रैक्टर से जोरदार भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि सुरेश की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं जयकिशन गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजन उसे तुरंत इलाज के लिए सीकर लेकर जा रहे थे, लेकिन पलसाना के पास उसने भी दम तोड़ दिया.

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एक साथ उठीं दोनों की अर्थियां

रविवार सुबह खंडेला उपजिला अस्पताल में दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया गया. इसके बाद जब दोनों चचेरे भाइयों के शव गांव पहुंचे तो पूरे माहौल में मातम छा गया. एक ही घर से दोनों की अर्थियां एक साथ निकलीं. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था और गांव के लोग भी इस दर्दनाक दृश्य को देखकर भावुक हो गए.

एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार

श्मशान घाट में दोनों चचेरे भाइयों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया. गांव के बड़ी संख्या में लोग अंतिम विदाई देने पहुंचे. हर किसी की आंखें नम थीं. लोगों का कहना था कि एक साथ दो जवान बेटों का इस तरह दुनिया छोड़ जाना पूरे गांव के लिए बड़ा सदमा है.

जयकिशन की जिंदगी पहले भी दर्द से भरी थी

इस हादसे का सबसे भावुक पहलू जयकिशन की जिंदगी से जुड़ा है. बताया जा रहा है कि बचपन में ही उसके माता-पिता का निधन हो गया था. वह पहले ही माता-पिता का साया खो चुका था और अब इस सड़क हादसे ने उसकी जिंदगी भी छीन ली. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है.

हादसे की जांच में जुटी पुलिस

दोनों युवकों की असमय मौत से रामपुरा गांव में शोक का माहौल है. पुलिस ने हादसे का मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई. वहीं परिजनों और ग्रामीणों का रो-रोकर बुरा हाल है.