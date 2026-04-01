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फतेहपुर हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट! ट्रेलर-थार की भिड़ंत में कार के उड़े परखच्चे, दो की मौके पर मौत

Rajasthan News: सीकर के फतेहपुर में ट्रेलर और थार की भीषण टक्कर में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई. हादसा फतेहपुर-बीकानेर हाईवे पर हरदयालपुरा के पास हुआ. टक्कर के बाद थार पलट गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाया, शव मोर्चरी में रखवाए, जांच जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Apr 01, 2026, 09:37 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 09:37 PM IST

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फतेहपुर हाईवे पर भीषण एक्सीडेंट! ट्रेलर-थार की भिड़ंत में कार के उड़े परखच्चे, दो की मौके पर मौत

Sikar Accident News: सीकर जिले के फतेहपुर इलाके में बुधवार को सड़क हादसों का दिन रह गया. फतेहपुर-बीकानेर हाईवे पर हरदयालपुरा गांव के पास एक भीषण टक्कर में ट्रेलर और थार गाड़ी आमने-सामने भिड़ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि थार गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और यह सड़क किनारे जाकर पलट गई. हादसे में थार में सवार दो युवकों अबरार (23) निवासी गारिण्डा और एजाज अली (29) निवासी बलौद भाखरा की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, गाड़ी में सवार तीसरा युवक आसिफ और ट्रेलर ड्राइवर सुरेश गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत सीकर रेफर किया गया, जबकि मृतकों के शव फतेहपुर सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया, क्योंकि दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया था. फतेहपुर सदर थाना के एएसआई रामदेव सिंह ने बताया कि दुर्घटना तब हुई जब तेज रफ्तार थार गाड़ी ओवरटेक करते समय ट्रेलर से टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि थार गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और सड़क से काफी दूर जाकर गिरी. उन्होंने बताया कि हादसे में ट्रेलर का ड्राइवर भी घायल हुआ है. पुलिस ने फिलहाल हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

वहीं, फतेहपुर सदर थाना क्षेत्र में इसी दिन दूसरा सड़क हादसा भी हुआ. गारिंडा के पास लोक परिवहन बस और जीप में भिड़ंत हो गई, जिसमें जीप चालक फतेहपुर निवासी महेंद्र की मौत हो गई. इस हादसे में तीन अन्य लोग घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. फतेहपुर थाना अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों हादसे एक ही दिन में होने से इलाके में सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि हाईवे पर वाहन चालकों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए और गति सीमा का पालन करना चाहिए, ताकि ऐसे दर्दनाक हादसे दोबारा न हों.

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इन घटनाओं ने स्थानीय लोगों में खौफ और शोक की लहर पैदा कर दी है. पुलिस लगातार दोनों घटनाओं की विस्तृत जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है. वहीं, दुर्घटना में घायल लोगों का इलाज चल रहा है और फतेहपुर प्रशासन ने हाईवे पर यातायात सुचारु करने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए हैं.

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