श्रीमाधोपुर में एक नहीं... पूरे 7 वोटर आईडी! आखिर चुनाव में किस कार्ड से डालेगा युवक वोट?

Sikar News: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे से चुनाव से पहले एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पटवा मोहल्ले के निवासी मेघराज पटवा के नाम से एक नहीं बल्कि सात अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड जारी हो गए हैं. इस चौंकाने वाली गलती ने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को उलझन में डाल दिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.

जानकारी के अनुसार, मेघराज पटवा ने जुलाई 2025 में 18 वर्ष की आयु पूरी की थी. इसके बाद उन्होंने मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया. लेकिन आवेदन प्रक्रिया में गड़बड़ी के कारण एक की बजाय सात अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड जारी हो गए. खास बात यह है कि सभी कार्डों के ई-पिक नंबर अलग-अलग हैं.

इनमें से छह वोटर आईडी में एक जैसी फोटो है, जबकि एक कार्ड में दूसरी फोटो दिखाई दे रही है. यह मामला सामने आने के बाद इलाके में प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि यदि एक ही व्यक्ति के नाम पर सात कार्ड बने हैं तो मतदान के समय किस कार्ड को वैध माना जाएगा? यह स्थिति न सिर्फ मतदाता के लिए उलझनभरी है बल्कि चुनाव आयोग की साख पर भी सवाल खड़े करती है.

युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष विक्की बिवाल ने भी इस पर नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह चुनावी प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि है. उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है. सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इसे "चुनावी डेटा एंट्री की सबसे बड़ी गलती" बताया है. अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग और प्रशासन इस चूक की जिम्मेदारी किस पर तय करता है और मेघराज आखिर किस वोटर आईडी से अपना मतदान करेगा. हालांकि जी मीडिया इन 7 वोटर कार्ड की पुष्टि नहीं करता है.

