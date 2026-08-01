/सीकर में 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, शव पिता की दुकान पर छोड़कर भाग गया स्कूल बस ड्राइवर!

Rajasthan Crime News: सीकर जिले के नीमकाथाना में एक 8 साल के बच्चे की स्कूल से घर लौटते समय मौत हो गई. मासूम की मौत के बाद स्कूल का ड्राइवर शव को उसके पिता की किराना दुकान पर छोड़कर फरार हो गया. परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए और बस चालक व स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई तथा पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

स्कूल बस से लौटते समय हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, मृतक हितेश उर्फ कृष्ण सैनी (8) पुत्र ओमप्रकाश सैनी, नीमकाथाना के एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा का छात्र था. वह अपने भाइयों रूपेश (11) और मयंक (6) के साथ प्रतिदिन स्कूल बस से आता-जाता था. दोपहर में स्कूल बस को चालक पीछे ले रहा था. इसी दौरान खिड़की के पास बैठे हितेश का सिर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट लग गई.

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घायल हालत में दुकान पर छोड़कर चला गया चालक

परिजनों ने बताया कि बस चालक घायल अवस्था में हितेश को उनके घर के पास स्थित किराना दुकान पर छोड़कर चला गया. उस समय बच्चे के सिर से खून बह रहा था, लेकिन चालक ने घटना की कोई जानकारी नहीं दी. परिजन तुरंत उसे राजकीय जिला कपिल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

अस्पताल में प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग

घटना के बाद परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला अस्पताल पहुंचे तथा स्कूल प्रशासन की लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की. सूचना पर कोतवाली थाना प्रभारी विक्रम सिंह और सदर थाना प्रभारी जयसिंह बसेरा पुलिस जाब्ते के साथ अस्पताल पहुंचे तथा लोगों से समझाइश कर मामला शांत कराया. एहतियात के तौर पर अस्पताल परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया.

पुलिस और प्रशासन के साथ हुई वार्ता

बाद में पुलिस प्रशासन और प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न मांगों पर सहमति बनने के बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ. इसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया.

पुलिस ने शुरू की जांच

सदर थाना अधिकारी जयसिंह बसेरा ने बताया कि परिजनों की ओर से सूचना दी गई कि उनका पुत्र हितेश उर्फ कृष्ण, जो चौथी कक्षा में पढ़ता था, उसे बस चालक घायल अवस्था में उनके सुपुर्द कर वहां से चला गया. गंभीर हालत में बच्चे को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बस बच्चों को लेकर खदरा गांव जा रही थी. इसी दौरान बच्चे का सिर सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच की जा रही है.