श्रीमाधोपुर की सड़कों पर आफत! बारिश में खुली सीवरेज की तस्वीरें वायरल

Sri Madhopur News: श्रीमाधोपुर शहर में हुई करीब ढाई घंटे की झमाझम बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया, लेकिन इसने शहर में चल रहे सीवरेज कार्यों की भारी लापरवाही को भी उजागर कर दिया. बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जलभराव हो गया और सीवरेज लाइन के लिए खोदे गए गड्डे खतरनाक स्थिति में पहुंच गए. स्वामी मोहल्ला स्थित गट्टे वाले बालाजी मंदिर के पास मिट्टी धंसने से करीब 2 से 3 फुट गहरा गड्डा बन गया, जिसमें एक मारुति कार फंस गई. बड़ी दुर्घटना टल गई, लेकिन यह घटना ठेकेदारों की कार्यशैली और नगरपालिका प्रशासन की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर गई.

शहर में सीवरेज कार्य की मॉनिटरिंग का अभाव साफ दिखाई दे रहा है. जगह-जगह खुले गड्डे और धंसी मिट्टी आम लोगों के लिए खतरा बन चुकी है. कई मोहल्लों में लोग निकलते समय सतर्क रहना पड़ रहा है. निजी कॉलेज जाने वाले रास्ते पर भी जलभराव इतना बढ़ गया कि फिसलन की वजह से कई बाइक सवार गिरकर घायल हो गए. लगातार ऐसे हादसे होने से शहरवासी परेशान हैं और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं.

बारिश के दौरान धंसी मिट्टी और खुले गड्डों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं. कई लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. ठेकेदारों की ओर से समय पर कार्य न पूरा करना और सुरक्षा उपायों की अनदेखी शहर में खतरे को बढ़ा रही है. ऐसे में नागरिकों की सुरक्षा सवालों के घेरे में है.

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नगरपालिका प्रशासन की चुप्पी भी चिंता का विषय बनी हुई है. बार-बार की शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है. स्थानीय लोग यह पूछने लगे हैं कि आखिर जिम्मेदारों की नींद क्यों नहीं टूट रही. शहर में सीवरेज के गड्डों की समस्या अब नासूर बन चुकी है और इसका समाधान टलता जा रहा है. लोगों का कहना है कि छोटे हादसों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने से डर बना हुआ है. बारिश के मौसम में खुले गड्डे और जलभराव लोगों के लिए खतरे का सबब बन गए हैं. उन्होंने प्रशासन से तुरंत समाधान की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचा जा सके.

इस पूरी स्थिति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि केवल कार्य करना ही काफी नहीं है, बल्कि समय पर निगरानी और सुरक्षा उपाय अपनाना भी बेहद जरूरी है. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो बारिश की छोटी-सी झड़ी भी शहर के लिए बड़े संकट का रूप ले सकती है. शहरवासियों का कहना है कि प्रशासन को ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द गड्डों को भरकर सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि लोगों की जान और संपत्ति दोनों सुरक्षित रहें.

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