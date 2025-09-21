Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सीकर में सीएम भजनलाल ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ, बोले- 'युवा राष्ट्र का भविष्य...'

Sikar News: सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नशा मुक्ति शपथ समारोह में भाग लिया. उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और कहा कि उनकी सरकार ने परीक्षाओं को नकल रहित बनाया है. उन्होंने सीकर को शिक्षा का हब भी बताया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 21, 2025, 02:53 PM IST | Updated: Sep 21, 2025, 02:53 PM IST

Trending Photos

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जिसे अपने ही बेटे से हो गया था प्यार!
6 Photos
Mughal

मुगल साम्राज्य की वो रानी, जिसे अपने ही बेटे से हो गया था प्यार!

फतेह सागर से लेकर सज्जनगढ़ तक – उदयपुर के ये पिकनिक स्पॉट्स कर देंगे मंत्रमुग्ध
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

फतेह सागर से लेकर सज्जनगढ़ तक – उदयपुर के ये पिकनिक स्पॉट्स कर देंगे मंत्रमुग्ध

राजस्थान के इन इलाकों में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी, जानें ताजा अपडेट
7 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान के इन इलाकों में तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी, जानें ताजा अपडेट

'फिट इंडिया - खेलो इंडिया' का जोश, अलवर की सड़कों पर दौड़े हजारों युवा, बच्चे और बुजुर्ग
6 Photos
alwar news

'फिट इंडिया - खेलो इंडिया' का जोश, अलवर की सड़कों पर दौड़े हजारों युवा, बच्चे और बुजुर्ग

सीकर में सीएम भजनलाल ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ, बोले- 'युवा राष्ट्र का भविष्य...'

CM Bhajan Lal News: सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रहते हुए सांवली मेडिकल कॉलेज में आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की.

नशा मुक्ति का संकल्प
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि युवा और बच्चे देश का भविष्य हैं, और यदि वे नशे के जाल में फंस जाते हैं तो उनका और उनके परिवार का जीवन बर्बाद हो जाता है. उन्होंने सभी से अपील की कि वे नशे से दूर रहें और अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएं. उन्होंने बताया कि यह शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह पखवाड़े का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है.

शिक्षा और रोजगार पर जोर
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी और नकल रहित बनाया है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं था. उन्होंने युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा दोहराते हुए कहा कि सरकार सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लगातार काम कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीकर को कोचिंग हब
मुख्यमंत्री ने सीकर शहर की प्रशंसा करते हुए इसे शिक्षा और कोचिंग का हब बताया. उन्होंने कहा कि यहां के कोचिंग संचालक विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर कड़ी मेहनत करने और अपने माता-पिता का नाम रोशन करने का आग्रह किया.

कार्यक्रम में शामिल लोग

इस कार्यक्रम में मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती और विधायक सुभाष मील सहित कई गणमान्य नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने नशा मुक्ति के लिए इस अभियान की सराहना की और इसे सफल बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news