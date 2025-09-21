सीकर में सीएम भजनलाल ने दिलाई नशा मुक्ति की शपथ, बोले- 'युवा राष्ट्र का भविष्य...'

CM Bhajan Lal News: सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को एक दिवसीय दौरे पर रहते हुए सांवली मेडिकल कॉलेज में आयोजित नशा मुक्ति शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में योगदान देने की अपील की.

नशा मुक्ति का संकल्प

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि युवा और बच्चे देश का भविष्य हैं, और यदि वे नशे के जाल में फंस जाते हैं तो उनका और उनके परिवार का जीवन बर्बाद हो जाता है. उन्होंने सभी से अपील की कि वे नशे से दूर रहें और अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करने के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका निभाएं. उन्होंने बताया कि यह शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर मनाए जा रहे सेवा सप्ताह पखवाड़े का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है.

शिक्षा और रोजगार पर जोर

मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने अब तक आयोजित सभी परीक्षाओं को पूरी तरह से पारदर्शी और नकल रहित बनाया है, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार में ऐसा नहीं था. उन्होंने युवाओं को रोजगार दिलाने का वादा दोहराते हुए कहा कि सरकार सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए लगातार काम कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सीकर को कोचिंग हब

मुख्यमंत्री ने सीकर शहर की प्रशंसा करते हुए इसे शिक्षा और कोचिंग का हब बताया. उन्होंने कहा कि यहां के कोचिंग संचालक विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर कड़ी मेहनत करने और अपने माता-पिता का नाम रोशन करने का आग्रह किया.

कार्यक्रम में शामिल लोग

इस कार्यक्रम में मंत्री झाबर सिंह खर्रा, पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती और विधायक सुभाष मील सहित कई गणमान्य नेता भी मौजूद थे, जिन्होंने नशा मुक्ति के लिए इस अभियान की सराहना की और इसे सफल बनाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-