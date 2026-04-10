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सीकर में बवाल! श्री कल्याण अस्पताल से संविदाकर्मी हटे, धरने से मचा हड़कंप

Rajasthan News: सीकर के श्री कल्याण अस्पताल से संविदा कर्मियों को हटाने पर आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू. कर्मचारियों ने नारेबाजी कर पुनः नियुक्ति की मांग की, नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी. प्रशासन इंटर्न से काम लेने की तैयारी में.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Apr 10, 2026, 03:19 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 03:19 PM IST

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सीकर में बवाल! श्री कल्याण अस्पताल से संविदाकर्मी हटे, धरने से मचा हड़कंप

Sikar News: शेखावटी के सबसे बड़े श्री कल्याण अस्पताल से संविदा कर्मियों को हटाई जाने से आज से संविदा कर्मियों ने अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है. चिकित्सा कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए वापस से संविदा पर नहीं लेने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी है. गौरतलब की पिछले दिनों अस्पताल में संविदा पर लगे नर्सिंग कर्मियों को वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने पर राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी (राजमेश) ने हटाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद संविदा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया था. इसके बाद अब संविदा कर्मी कई वर्षों से अल्पभुगतान पर सेवाएं देने व बेहतर चिकित्सा सुविधा देने की बात करते हुए उन्हें वापस रखने की मांग उठा रहे हैं.

इसके साथ ही संविदा कर्मियों ने कहा कि नर्सिंग स्टूडेंट को संविदा कर्मियों की जगह लगाया जा रहा है जो मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ होगा. वहीं मेडिकल कॉलेज से संबंध श्री कल्याण अस्पताल में संविदा कर्मियों को हटाए जाने के बाद बिजली व्यवस्थाओं को सुधारने की भी कावड़ करने का चिकित्सा अधिकारियों ने दावा किया है. चिकित्सा अधिकारियों का कहना है कि अब संविदा कर्मियों की जगह 55 इंटर्न स्टूडेंट की तैनाती की जाएगी.. यह सभी इंटर्न स्टूडेंट नर्सिंग स्टाफ के साथ ड्यूटी देंगे जिससे नर्सिंग कर्मियों का कार्य बाहर भी काम होगा और उनके कार्य क्षमता बढ़ेगी. इसके साथ ही इंटर्न स्टूडेंट को बेहतर प्रशिक्षण भी मिल सकेगा.

संविदाकर्मी मनीषा चौधरी ने बताया कि हम पिछले 3 साल से श्री कल्याण अस्पताल में संविदा पर कार्य रहते हैं. हमारा हर एक साल से टेंडर रिन्यू होता है, पिछली साल भी हमारा एक्सटेंशन लेट आया था, ऐसे मार्च से हमने बिना एक्सटेंशन के करीब ढाई महीने तक बिना सैलरी के काम किया था. करीब ढाई महीने बाद ही संविदा कर्मियों का एक्सटेंशन आया था और जिसके बाद से हम लगातार वापस अपनी सेवाएं दे रहे थे. लेकिन इस बार हमें बोला गया है कि आप लोगों को संविदाकर्मी सेवाओं से निकाल दिया गया है और पूरे हो चुके हैं जबकि 3 साल पूरे नहीं हुए हैं, अगर 26 दिन काउंट करें तो भी 3 साल पूरे नहीं हुए है.

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उन्होंने कहा हम अल्पवेतन में काफी टाइम से अस्पताल में काम कर रहे हैं. ऐसे में हमारी मांग है कि संविदा कर्मियों की जगह कोई दूसरे को नहीं लिया जाए. इसके साथ ही अगर यहां हमें नहीं रखेंगे तो हम किसी और को भी नहीं रखने देंगे. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि श्री कल्याण अस्पताल में अभी नर्सिंग स्टूडेंट से काम करवा रहे हैं जो मरीजों की जान के साथ बड़ा खिलवाड़ है. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर संविदा कर्मियों को हटाया गया तो धरना प्रदर्शन करेंगे और हम हमारे हक के लिए लड़ेंगे.

संविदा नर्सिंगकर्मी विजेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 3 सालों से श्री कल्याण अस्पताल में संविदा पर कार्य कर रहे हैं और हर साल संविदा कर्मियों का एक्सटेंशन आता है, लेकिन इस बार एक्सटेंशन आने से पहले ही संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है. चिकित्सा विभाग के अधिकारी भी का 3 साल का कार्यकाल पूरा होने का हवाला देते हुए इस मामले में संविदा कर्मियों से कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं. जबकि संविदा कर्मियों के पास कोई आदेश तक नहीं आया, चिकित्सा अधिकारी एक तरह से संविदा कर्मियों को धक्के मार कर निकलने वाली बात कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि संविदा कर्मियों की जगह चिकित्सा अधिकारी पैसे लेकर अन्य कर्मचारी भर्ती कर रहे हैं.

संविदा कर्मी विजेंद्र ने बताया कि अन्य मेडिकल कॉलेज में अभी तक संविदा कर्मी काम कर रहे हैं लेकिन सीकर में मेडिकल कॉलेज से संबंध श्री कल्याण अस्पताल से संविदा कर्मियों को हटाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अधिकारी राजनीतिक दबाव और लालच के चलते संविदा कर्मियों के साथ इस तरह का अन्याय कर रहे हैं. अगर संविदा कर्मियों को वापस नहीं रखा गया तो संविदा कर्मी बड़ा आंदोलन करेंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी.

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