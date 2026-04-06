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Rajasthan News: दीपावास में गिरजन नदी बचाने की जंग, ढाई महीने से जारी है ग्रामीणों का महापड़ाव, खनन पट्टे रद्द करने की मांग

Rajasthan News: नीमकाथाना के दीपावास में गिरजन नदी को बचाने के लिए ग्रामीणों का धरना ढाई महीने से जारी है. खनन पट्टों को रद्द करने और नदी क्षेत्र से तारबंदी हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण अड़े हुए हैं. फिलहाल कोर्ट से स्टे जारी है, लेकिन ग्रामीण स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Apr 06, 2026, 03:22 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 03:22 PM IST

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Rajasthan News: दीपावास में गिरजन नदी बचाने की जंग, ढाई महीने से जारी है ग्रामीणों का महापड़ाव, खनन पट्टे रद्द करने की मांग

Girjan River Protest in Deepawas: सीकर जिले के नीमकाथाना के निकटवर्ती ग्राम दीपावास क्षेत्र में गिरजन नदी को बचाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना लगातार जारी है. करीब ढाई महीने से गांव के लोग एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि खनन कारोबारियों ने गलत तथ्यों के आधार पर खनिज पट्टे हासिल किए हैं, जिससे नदी और पर्यावरण पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक खनन पट्टों को रद्द नहीं किया जाते और नदी क्षेत्र में की गई तारबंदी को हटाया नहीं जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा.

अवैध खनन पट्टे हों रद्द

सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश मीणा ने बताया कि गिरजन नदी दीपावास से शुरू होकर लगभग 18 किलोमीटर का सफर तय करते हुए बुचारा बांध में मिलती है. इस नदी में सालभर पानी रहता है और इसके दोनों किनारों पर उपजाऊ भूमि है, जिससे स्थानीय किसानों और पशुपालकों की आजीविका जुड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि यदि इस क्षेत्र में खनन गतिविधियां शुरू होती हैं, तो पूरा इलाका बर्बाद हो सकता है. कैलाश मीणा के अनुसार, इस मुद्दे को लेकर मामला न्यायालय में भी ले जाया गया है, जहां से फिलहाल स्टे मिला हुआ है.

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गिरजन नदी: 16 गांवों की जीवनरेखा

सरकार भी यह मान चुकी है कि खनन पट्टे गलत तथ्यों के आधार पर जारी किए गए हैं. ग्रामीणों की मांग है कि सभी खनन पट्टों को रद्द किया जाए और नदी क्षेत्र में की गई तारबंदी को तुरंत हटाया जाए. उनका कहना है कि इन मांगों के पूरा होने तक आंदोलन जारी रहेगा.कैलाश मीणा ने बताया कि यदि खनन शुरू होता है तो क्षेत्र की 84 ढाणियां और 16 गांव पूरी तरह प्रभावित हो सकते हैं. यह भी कहा कि खनन के कारण आसपास की कई नदियां पहले ही समाप्त हो चुकी हैं और स्थानीय रोजगार,पशुपालन तथा छोटी खेती पर इसका बुरा असर पड़ा है.ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दो वर्षों से खनन कारोबारियों द्वारा इस क्षेत्र में खनन शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोग, महिलाएं और युवा एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे हैं. उनका मानना है कि समय रहते प्रकृति की रक्षा नहीं की गई, तो जल, जंगल और जमीन पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, जिससे मानव जीवन पर गंभीर संकट खड़ा हो सकता है.

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