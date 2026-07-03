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खेल मैदान की दीवार पर नाला रोकने से बवाल! स्कूल स्टाफ पर हमला, AAO गंभीर घायल

Rajasthan News: सीकर के खाटूश्यामजी स्कूल में नाले को लेकर विवाद हिंसक हो गया, जिसमें प्रधानाचार्य और AAO पर हमला हुआ. AAO घायल होकर सीकर रेफर किया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 03, 2026, 11:09 PM|Updated: Jul 03, 2026, 11:09 PM
खेल मैदान की दीवार पर नाला रोकने से बवाल! स्कूल स्टाफ पर हमला, AAO गंभीर घायल
Image Credit: विवाद के बाद डॉक्टर पीड़िता का इलाज करते हुएSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर जिले के खाटूश्यामजी कस्बे में स्थित पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को एक विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. मामला स्कूल की चारदीवारी से गंदे पानी का नाला निकालने को लेकर था, जिसे रोकने के प्रयास पर विवाद इतना बढ़ गया कि स्कूल के प्रधानाचार्य बनवारी लाल कुमावत और अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (AAO) राधाकृष्ण यादव के साथ मारपीट हो गई. घटना में AAO गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए सीकर रेफर करना पड़ा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नाले के विवाद से बढ़ा तनाव
जानकारी के अनुसार, स्कूल परिसर की खेल मैदान की चारदीवारी से गंदे पानी का नाला निकाले जाने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था. स्कूल प्रशासन इस पर आपत्ति जता रहा था, लेकिन शुक्रवार को जब इसे रोकने की कोशिश की गई तो मामला बिगड़ गया. आरोप है कि किशन कुमार जोशी, आषुतोष जोशी और उनके परिजनों ने मौके पर पहुंचकर विद्यालय स्टाफ से बहस शुरू कर दी, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

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प्रधानाचार्य ने भागकर बचाई जान
बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने पर प्रधानाचार्य बनवारी लाल कुमावत किसी तरह मौके से भाग निकले और अपनी जान बचाई. लेकिन AAO राधाकृष्ण यादव को आरोपियों ने घेर लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की गई. इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आईं. इतना ही नहीं, आरोप है कि हमलावर उनके साथ मोबाइल फोन और लोडर की चाबी भी छीनकर ले गए.

घायल को अस्पताल में कराया भर्ती
घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल AAO को तुरंत खाटूश्यामजी के उपजिला अस्पताल ले जाया गया. वहां डॉक्टर भंवर लाल कुलरिया ने उनका प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए सीकर रेफर कर दिया गया है. फिलहाल उनका इलाज जारी है.

पुलिस ने शुरू की जांच
सूचना मिलते ही खाटूश्यामजी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल का जायजा लिया. पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पहले से चल रहा था विवाद
गौरतलब है कि इसी मामले को लेकर स्कूल प्रशासन पहले भी शिकायत दर्ज करा चुका है. खेल मैदान की चारदीवारी से नाला निकालने को लेकर विवाद पहले से चल रहा था और इसकी जांच एएसआई शायर सिंह कर रहे हैं. अब इस ताजा घटना के बाद स्कूल परिसर और आसपास के इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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