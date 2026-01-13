Zee Rajasthan
सीकर में पिस्टल से डॉग को मारी गोली, मौके पर लहूलुहान हालत में मिला शव

Sikar Dog Shot Dead: सीकर के दादिया थाना क्षेत्र के रामनगर में एक डॉग लहूलुहान हालत में मिला, जिसकी कुछ देर बाद मौत हो गई. शरीर पर पिस्टल से फायर के निशान मिले. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के कारण स्पष्ट होंगे.

Published: Jan 13, 2026, 03:16 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 03:22 PM IST

Sikar News: सीकर के दादिया थाना इलाके में रामनगर में आज एक डॉग लहूलुहान हालत में पाया गया. जिसकी कुछ देर में मौत हो गई. डॉग के शरीर पर पिस्टल से फायर के निशान मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची. दादिया पुलिस थाने के ASI रोहिताश्व कुमार के अनुसार शाम को सूचना मिली कि गुंगारा इलाके के रामनगर में एक डॉग का शव लहूलुहान पड़ा हुआ है. सूचना पर टीम मौके पर पहुंची. यहां डॉग के शव को देखने पर पता चला कि इस पर पिस्टल से फायर जैसे निशान बने हुए हैं. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही डॉग के मौत के कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस ने बताया कि मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ में सामने आया है कि यह डॉग उनका नहीं था. फिलहाल इसके मालिक का पता लगाया जा रहा है.

पहले भी सामने आ चुका है ऐसा ही एक मामला
राजस्थान के झुंझुनूं जिले में नवलगढ़ थाना पुलिस ने कुमावास गांव में आवारा कुत्तों को गोली मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में डुमरा निवासी श्योचंद बावरिया को गिरफ्तार किया था. आरोपी ने 2 अगस्त को गांव में भेड़-बकरियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए टोपीदार बंदूक से कुत्तों पर फायरिंग की थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया था.

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया था और घटना में इस्तेमाल की गई टोपीदार बंदूक भी बरामद कर ली थी. इसके साथ ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई थी. पुलिस के अनुसार, अगस्त के पहले सप्ताह में कुमावास गांव में यह वारदात हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति ने एक साथ कई कुत्तों को निशाना बनाया था.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और उसकी तलाश शुरू की गई थी. वायरल फुटेज में आरोपी खुलेआम गांव की गलियों में घूमते हुए कुत्तों पर गोली चलाता नजर आया था. घटना के बाद गांव की गलियों और आसपास के खेतों में खून से सने कुत्तों के शव पड़े मिले थे.

वीडियो में एक व्यक्ति हाथ में राइफल लेकर गांव में घूमता दिखाई दिया था और जैसे ही कोई कुत्ता नजर आता, वह उस पर फायर कर देता था. पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया था कि गांव में 2 से 3 आवारा कुत्ते किसानों की बकरियों को नुकसान पहुंचा रहे थे.

बताया गया था कि कुत्तों के हमले से करीब 30 बकरियां मारी जा चुकी थीं. इससे नाराज होकर गांव के कुछ लोगों ने बदले की भावना से एक व्यक्ति से सभी आवारा कुत्तों को मारने को कहा था. आरोपी की पहचान 45 वर्षीय श्योचंद बावरिया निवासी डुमरा के रूप में हुई थी, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी.

