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ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर किसानों का हल्ला बोल! श्रीमाधोपुर में महापंचायत का बड़ा ऐलान

Rajasthan News: श्रीमाधोपुर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों ने महापंचायत कर ज्ञापन सौंपा. 9000 बीघा उपजाऊ जमीन अधिग्रहण का विरोध, खेत बंटने और आजीविका संकट का मुद्दा उठाया. मांगें नहीं मानी तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Apr 10, 2026, 04:54 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 04:54 PM IST

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ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर किसानों का हल्ला बोल! श्रीमाधोपुर में महापंचायत का बड़ा ऐलान

Sikar News: श्रीमाधोपुर कस्बे में प्रस्तावित कोटपूतली–किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है. किसान महापंचायत के बैनर तले बड़ी संख्या में किसान और पदाधिकारी कृषि उपज मंडी में एकत्र हुए, जहां इस परियोजना के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया गया. बैठक के दौरान किसानों ने एकजुट होकर सरकार की इस योजना को अव्यवहारिक और किसान विरोधी बताया.

बैठक के बाद किसान एसडीएम कार्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम अनिल कुमार को सौंपा. प्रदेश मंत्री ज्ञानचंद मीणा के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन के दौरान प्रदेश महामंत्री सुंदरलाल भावरिया समेत कई प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे. किसानों ने ज्ञापन में स्पष्ट रूप से कहा कि कोटपूतली से किशनगढ़ तक पहले से ही करीब 225 किलोमीटर लंबा 6 लेन राजमार्ग संचालित है, जिसे जरूरत पड़ने पर 12 लेन तक बढ़ाया जा सकता है. ऐसे में समानांतर 208 किलोमीटर लंबे नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की कोई आवश्यकता नहीं है.

किसानों का कहना है कि इस परियोजना के लिए करीब 9000 बीघा उपजाऊ, सिंचित और बहुफसली भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है. इससे न केवल हजारों किसानों की आजीविका प्रभावित होगी, बल्कि खाद्य सुरक्षा पर भी गंभीर संकट खड़ा हो सकता है. किसानों ने यह भी चिंता जताई कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे करीब 15 फीट ऊंचा बनाया जाएगा, जिससे कई गांवों के खेत दो हिस्सों में बंट जाएंगे. इससे किसानों को अपने ही खेतों तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा.

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ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर, बाइक और साइकिल जैसे साधनों के संचालन पर रोक रहेगी, जिससे स्थानीय लोगों को इसका कोई सीधा लाभ नहीं मिलेगा. ऐसे में यह परियोजना आम जनता और किसानों के हितों के विपरीत नजर आती है.

किसानों ने सरकार से मांग की है कि इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए चल रही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को तुरंत निरस्त किया जाए. साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि उनकी मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

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