/'जान दे देंगे, जमीन नहीं!' सीकर में कोटपुतली-किशनगढ़ ग्रीनक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन

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Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में आज प्रस्तावित कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे को निरस्त करने की मांग को लेकर किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. रैली भूदोली चौराहे के पास स्थित मालनगर बालाजी मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से गुजरते हुए एडीएम कार्यालय पहुंची. यहां किसानों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख को ज्ञापन सौंपकर परियोजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की. रैली से पूर्व में एक मीटिंग आयोजित हुई जिसके बाद रैली वहां से रवाना हुई.
ट्रैक्टर रैली में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव, जिला अध्यक्ष बलदेव यादव सहित बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया. इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. किसान नेताओं का कहना है कि यह परियोजना किसानों की आजीविका पर सीधा प्रभाव डालेगी और हजारों बीघा उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित होगी.
किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, "जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे." उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक्सप्रेसवे आम जनता की जरूरत नहीं है, बल्कि चंद लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है.
रामपाल जाट ने कहा कि पहले से ही समानांतर हाईवे मौजूद है और नए एक्सप्रेसवे से दूरी में केवल 12 से 13 किलोमीटर की ही कमी आएगी, जबकि इसके लिए करीब 6,500 बीघा उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आजीविका प्रभावित होगी, हरियाली समाप्त होगी तथा पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कंक्रीट और सीमेंट की नई सड़क बनने से वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे प्रदूषण में वृद्धि होगी और पर्यावरणीय संकट गहरा सकता है.
ऐसे में जब पहले से ही समानांतर सड़क उपलब्ध है तो नए एक्सप्रेसवे की आवश्यकता समझ से परे है. किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव यादव ने कहा कि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे. उन्होंने दोहराया कि "जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे." किसानों ने सरकार से मांग की कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, अन्यथा आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. इस दौरान अनेक किसान मौजूद रहे.
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