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'जान दे देंगे, जमीन नहीं!' सीकर में कोटपुतली-किशनगढ़ ग्रीनक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन

Rajasthan News: नीमकाथाना में कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे के विरोध में किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली. एडीएम को ज्ञापन सौंपकर परियोजना रद्द करने की मांग की. किसानों का कहना है कि 6500 बीघा उपजाऊ जमीन प्रभावित होगी. चेतावनी दी कि मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 10, 2026, 08:32 PM|Updated: Jun 10, 2026, 08:32 PM
'जान दे देंगे, जमीन नहीं!' सीकर में कोटपुतली-किशनगढ़ ग्रीनक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन
Image Credit: Sikar Farmers Protest

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में आज प्रस्तावित कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे को निरस्त करने की मांग को लेकर किसानों ने विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. रैली भूदोली चौराहे के पास स्थित मालनगर बालाजी मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मुख्य मार्गों से गुजरते हुए एडीएम कार्यालय पहुंची. यहां किसानों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख को ज्ञापन सौंपकर परियोजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की. रैली से पूर्व में एक मीटिंग आयोजित हुई जिसके बाद रैली वहां से रवाना हुई.

ट्रैक्टर रैली में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट, प्रदेश अध्यक्ष मुसद्दीलाल यादव, जिला अध्यक्ष बलदेव यादव सहित बड़ी संख्या में किसानों ने भाग लिया. इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए उनकी कृषि भूमि का अधिग्रहण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. किसान नेताओं का कहना है कि यह परियोजना किसानों की आजीविका पर सीधा प्रभाव डालेगी और हजारों बीघा उपजाऊ कृषि भूमि प्रभावित होगी.

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किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने कहा कि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. उन्होंने कहा, "जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे." उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक्सप्रेसवे आम जनता की जरूरत नहीं है, बल्कि चंद लोगों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है.

रामपाल जाट ने कहा कि पहले से ही समानांतर हाईवे मौजूद है और नए एक्सप्रेसवे से दूरी में केवल 12 से 13 किलोमीटर की ही कमी आएगी, जबकि इसके लिए करीब 6,500 बीघा उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इससे किसानों की आजीविका प्रभावित होगी, हरियाली समाप्त होगी तथा पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि कंक्रीट और सीमेंट की नई सड़क बनने से वाहनों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे प्रदूषण में वृद्धि होगी और पर्यावरणीय संकट गहरा सकता है.

ऐसे में जब पहले से ही समानांतर सड़क उपलब्ध है तो नए एक्सप्रेसवे की आवश्यकता समझ से परे है. किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव यादव ने कहा कि किसान अपनी जमीन बचाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेंगे. उन्होंने दोहराया कि "जान दे देंगे, लेकिन जमीन नहीं देंगे." किसानों ने सरकार से मांग की कि जनभावनाओं का सम्मान करते हुए कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीन एक्सप्रेसवे परियोजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए, अन्यथा आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. इस दौरान अनेक किसान मौजूद रहे.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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