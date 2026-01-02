टीचर से MLA तक का सफर किया था हासिल, कौन थे नीमकाथाना के पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर?

Sikar News: नीमकाथाना के पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर का आज निधन हो गया. वे कई दिनों से बीमार चल रहे थे आज उन्हें जयपुर अस्पताल में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर सुनते ही क्षेत्र में शौक की लहर छा गई भारतीय जनता पार्टी सहित अनेक पार्टियों के पदाधिकारी और शहर के अनेक गणमान्य लोगों ने उनके निधन पर शोक व्याप्त किया. उनके निधन पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सती हुई है. फूलचंद गुर्जर भारतीय जनता पार्टी से दो बार विधायक रह चुके थे. इसके साथ ही उन्हें किसान नेता और समाज सुधारक के रूप में उन्हें जाना जाता था. उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे होगा. नीमकाथाना में उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा निकाली जाएगी. उन्होंने सरपंच से विधायक का सफर तय किया इस दौरान वे अध्यापक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं. फूलचंद गुर्जर भैरोंसिंह शेखावत की सरकार में नीमकाथाना के विधायक रहे थे.

राजनीति कैरियर

फूलचंद गुर्जर ने 1972 से 1978 तक सरस्वती विद्या निकेतन, बनीपार्क, जयपुर में अध्यापक के रूप में कार्य किया. इसके बाद वह 1978 में ग्राम पंचायत, बेगा की नांगल के सरपंच चुने गए. 5 साल वह बेगा की नांगल के सरपंच रहे. उसके बाद फूलचंद गुर्जर ने 1985 से 1990 तक आठवीं राजस्थान विधानसभा और 1990 से 1992 तक नौवीं राजस्थान विधानसभा में सदस्य के रूप में सेवा दी. वही फूलचंद गुर्जर 1993 और 1998 में भी भारतीय जनता पार्टी से विधायक प्रत्याशी रहे थे. विधानसभा सदस्य के तौर पर उन्होंने विभिन्न समितियों में भी भूमिका निभाई. वे 1985-1987 तक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति, 1987-1988 तक पुस्तकालय समिति और 1988-1990 तक सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के सदस्य रहे. इसके अतिरिक्त, वे 1990 से 1992 तक प्राक्कलन समिति (ख) के सदस्य भी थे. फूलचंद गुर्जर नीमकाथाना में किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं.

खेल प्रतियोगिता में रहे विजेता

पूर्व विधायक फूलचंद गुर्जर का जन्म मोठूका में हुआ था और उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से इतिहास में स्नातकोत्तर (एम.ए.) की शिक्षा प्राप्त की थी. वह वॉलीबॉल व बास्केटबॉल के जिला स्तरीय विजेता भी रहे. वे सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भी सक्रिय थे.

विधायक जी के कुछ अनसुने किस्से

फूलचंद गुर्जर के बारे में अक्सर कहा जाता था कि वे फाइलों और दफ्तरों की बजाय नीमकाथाना की चौपालों या सड़क किनारे बैठकर ही लोगों की परेशानियों का हल निकाल देते थे. उनकी इसी सहज और पंचायत जैसी कार्यशैली के लोग प्रशंसक थे.

विधायक रहने के बावजूद कई बार उन्हें नीमकाथाना से जयपुर तक रोडवेज बस में आम यात्रियों के साथ सफर करते देखा गया. न उनके साथ कोई बड़ा काफिला रहता था और न ही दिखावे का तामझाम. वे हमेशा हाथ में एक साधारण सा झोला रखते थे, जिसमें लोगों की अर्जियां और जरूरी दस्तावेज रहते थे.

फूलचंद गुर्जर की पहचान एक मजबूत और बेबाक नेता के रूप में थी. वे सिर्फ गुर्जर समाज ही नहीं, बल्कि 36 कौम को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे. आज के दौर में जहां चुनावों पर करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, उस समय उनके समर्थक अपनी जेब से पैसा लगाकर चुनावी मैदान में उतरते थे. यह भी कहा जाता है कि एक चुनाव में संसाधनों की कमी होने पर वे ऊंट पर सवार होकर गांव-गांव पहुंचे थे और जनता ने खुले दिल से उनका स्वागत किया था.

