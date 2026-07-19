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'युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा...' सीकर में डोटासरा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan News: सीकर में "छात्रों की गूंज" कार्यक्रम में गोविंद सिंह डोटासरा और एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और लोकतंत्र को लेकर हमला बोला. डोटासरा ने छात्रों के मुद्दे संसद में उठाने और सुधार का दावा किया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 19, 2026, 11:12 PM|Updated: Jul 19, 2026, 11:12 PM
'युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा...' सीकर में डोटासरा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: सीकर में भाजपा पर निशाना साधते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने रविवार को सीकर में आयोजित ''छात्रों की गूंज'' कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर तीखा हमला बोला. छात्रों की गूंज कार्यक्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश नागा सहित कांग्रेस और छात्र संगठन के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है.

उनका आरोप था कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है. उन्होंने कहा कि नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी में अभिभावकों का भारी पैसा खर्च होता है, लेकिन सीमित सीटों के कारण अधिकांश छात्रों को सफलता नहीं मिलती. उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं और छात्रों की आत्महत्या के मामलों का भी उल्लेख करते हुए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशभर में छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रही है और राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे. डोटासरा ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.

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इस दौरान डोटासरा ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार विरोध की आवाज दबाने का काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, धरना-प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाती है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है. लोकतंत्र पर पूछे गए सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा कि सरकार संवाद की बजाय दमन की नीति अपना रही है. उन्होंने विभिन्न आंदोलनों और परीक्षा संबंधी विवादों का उल्लेख करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की.

20 जुलाई को प्रस्तावित छात्र आंदोलन के संबंध में पूछे गए सवाल पर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस और एनएसयूआई हर उस आंदोलन के साथ खड़े हैं जो छात्र हित, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हो. उन्होंने कहा कि विपक्ष का दायित्व सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना है और कांग्रेस आगे भी ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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