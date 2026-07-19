/'युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा...' सीकर में डोटासरा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Sikar News: राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने रविवार को सीकर में आयोजित ''छात्रों की गूंज'' कार्यक्रम में केंद्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के भविष्य और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर तीखा हमला बोला. छात्रों की गूंज कार्यक्रम में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता गठाला, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश नागा सहित कांग्रेस और छात्र संगठन के पदाधिकारी व बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश की शिक्षा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया है.

उनका आरोप था कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है. उन्होंने कहा कि नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी में अभिभावकों का भारी पैसा खर्च होता है, लेकिन सीमित सीटों के कारण अधिकांश छात्रों को सफलता नहीं मिलती. उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं और छात्रों की आत्महत्या के मामलों का भी उल्लेख करते हुए शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस देशभर में छात्रों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुन रही है और राहुल गांधी इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे. डोटासरा ने दावा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कर युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

इस दौरान डोटासरा ने केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का भी आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार विरोध की आवाज दबाने का काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, धरना-प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाती है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है. लोकतंत्र पर पूछे गए सवाल के जवाब में डोटासरा ने कहा कि सरकार संवाद की बजाय दमन की नीति अपना रही है. उन्होंने विभिन्न आंदोलनों और परीक्षा संबंधी विवादों का उल्लेख करते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की.

20 जुलाई को प्रस्तावित छात्र आंदोलन के संबंध में पूछे गए सवाल पर डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस और एनएसयूआई हर उस आंदोलन के साथ खड़े हैं जो छात्र हित, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हो. उन्होंने कहा कि विपक्ष का दायित्व सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना है और कांग्रेस आगे भी ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाती रहेगी.