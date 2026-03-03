Zee Rajasthan
6 साल के दिव्यांशु ने दी मुखाग्नि, सीकर के शहीद हवलदार की विदाई पर रो दिया पूरा गांव

Rajasthan News: सीकर के मगनपुरा के हवलदार गिरधारी लाल कुमावत रुड़की में ड्यूटी के दौरान शहीद. तिरंगा यात्रा व राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, पुत्र दिव्यांशु ने पिता को मुखाग्नि दी, ग्रामीणों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 03, 2026, 04:46 PM IST | Updated:Mar 03, 2026, 04:46 PM IST



Sikar News: खाटू श्याम जी के नजदीक स्थित मगनपुरा गांव के रहने वाले हवलदार गिरधारी लाल कुमावत का उत्तराखंड के रुड़की में ड्यूटी के दौरान निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वे वहां साथियों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे. इसी दौरान अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा. तबीयत बिगड़ने पर वे खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया. यह खबर जैसे ही गांव पहुंची, परिवार में मातम छा गया.

33 वर्षीय गिरधारी लाल कुमावत वर्ष 2013 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. वे उत्तराखंड के रुड़की में 56 एपीओ बीईजी रिकॉर्ड्स में क्लर्क के पद पर तैनात थे. अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित और शांत स्वभाव के कारण वे साथियों में सम्मानित थे. उनके असमय निधन से सेना के साथ-साथ गांव में भी गहरा शोक है.

शाम करीब 5:30 बजे उनकी पार्थिव देह रुड़की से रवाना की गई. 3 मार्च को उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव मगनपुरा पहुंचा. जैसे ही एंबुलेंस गांव में दाखिल हुई, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था और हर आंख नम नजर आ रही थी. गांव पहुंचने पर खाटूश्यामजी से मगनपुरा तक तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया. देशभक्ति नारों के बीच माहौल भावुक हो उठा. हर कोई अपने वीर सपूत को अंतिम विदाई देने पहुंचा.

राजकीय सम्मान के साथ हवलदार गिरधारी लाल कुमावत का अंतिम संस्कार किया गया. सेना के जवानों ने उन्हें सलामी दी. इस दौरान उनके छह वर्षीय बेटे दिव्यांशु ने पिता को मुखाग्नि दी. यह दृश्य इतना मार्मिक था कि मौजूद लोगों की आंखें भर आईं. 18 जाट रेजिमेंट के सूबेदार दिगम्बर सिंह ने शहीद के पुत्र दिव्यांशु को तिरंगा सौंपा. तिरंगा हाथ में थामे मासूम बेटे को देख हर कोई भावुक हो गया. गांव के लोगों ने इसे गर्व और दुख का मिला-जुला पल बताया.

श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में सांसद अमराराम, भाजपा नेता गजानंद कुमावत, सरपंच प्रभू सिंह गोगावास, बजरंग ताखर और मगनपुरा सरपंच सुरेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. सभी ने शहीद को नमन करते हुए परिवार को सांत्वना दी और उनके बलिदान को याद रखा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

