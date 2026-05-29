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राहुल गांधी से हिस्ट्रीशीटर की मुलाकात पर बवाल! 14 मुकदमों का खुलासा, पुलिस रिकॉर्ड से मचा सियासी तूफान

Rajasthan News: झुंझुनू के नीट छात्र प्रदीप माहिच की सीकर में सुसाइड के बाद न्याय की मांग तेज हुई. इसी मामले में एनएसयूआई अध्यक्ष विनोद जाखड़ की राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया की मौजूदगी से विवाद खड़ा हो गया. पुलिस के अनुसार उस पर 14 केस दर्ज हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: May 29, 2026, 10:52 PM|Updated: May 29, 2026, 10:52 PM
राहुल गांधी से हिस्ट्रीशीटर की मुलाकात पर बवाल! 14 मुकदमों का खुलासा, पुलिस रिकॉर्ड से मचा सियासी तूफान
Image Credit: History Sheeter Met Rahul Gandhi

Sikar News: झुंझुनू के गुढ़ागौडजी इलाके के नीट छात्र प्रदीप माहिच ने पिछले दिनों सीकर में किराए के मकान में सुसाइड कर लिया था. जिसके बाद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग को लेकर सीकर सहित झुंझुनू में स्थानीय स्तर पर धरना प्रदर्शन भी हुआ था. इसके बाद एनएसयूआई राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने हाल ही में मंगलवार को नई दिल्ली में मृतक प्रदीप के परिजनों को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिलवाया था.

इस दौरान सीकर कोतवाली थाने का हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया भी मौजूद रहा. राहुल गांधी से हुई मुलाकात में हिस्ट्रीशीटर के शामिल होना अब नए विवाद और चर्चाओं का कारण बन गई है. पुलिस के अनुसार हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया पर हत्या के प्रयास मारपीट और राज्य कार्य में बड़ा समेत कई मुकदमे दर्ज बताई जा रहे हैं. हालांकि इस पूरे मामले में राजेश जोया ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यह हिस्ट्रीशीटरी 2024 में खोली गई थी. इससे पहले और इसके बाद भी कई मुकदमों का निस्तारण हो चुका है. कई मामलों को लेकर हाई कोर्ट में भी अपील की हुई है. पीड़ित परिवार का रिश्तेदार व सामाजिक संगठन का नेता होने के नाते पीड़ित परिवार के साथ राहुल गांधी मिलने परिवार के साथ गया था.

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हिस्ट्रीशीटर राजेश जोया के संबंध में पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जानकारी देते हुए शहर कोतवाल सुनील जांगिड़ ने बताया कि राजेश जोया कोतवाली थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर है. उसकी हिस्ट्रीशीट अप्रैल 2024 में थाना कोतवाली में खोली गई थी. इसके बाद से पुलिस द्वारा उसकी नियमित निगरानी की जा रही है तथा विभिन्न अभियानों के दौरान समय-समय पर उससे पूछताछ भी की जाती है. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीट का विधिवत संधारण किया जा रहा है.

पुलिस अभिलेखों के अनुसार उसके खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं, जिनका रिकॉर्ड थाना कोतवाली में उपलब्ध है. इनमें मारपीट, हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर धाराओं से संबंधित मामले दर्ज बताए गए हैं. इसके अलावा राजकार्य में बाधा डालने के आरोपों से जुड़े प्रकरण भी उसके खिलाफ दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड में रोहित गोदारा गैंग से कथित संबंधों को लेकर भी सदर थाना में एक प्रकरण दर्ज होने का उल्लेख है.

वहीं धारा 394 आईपीसी (लूट) से संबंधित एक मामला भी उसके खिलाफ दर्ज बताया गया है. कितने मामलों में वह दोषमुक्त हुआ है अथवा कितने मामलों का निस्तारण राजीनामे के आधार पर हुआ है, इसका विस्तृत रिकॉर्ड थाना कोतवाली में उपलब्ध है. यह विषय न्यायालय से संबंधित होने के कारण इस पर अंतिम स्थिति न्यायिक अभिलेखों के आधार पर ही स्पष्ट की जा सकती है. राजेश जोया मूल रूप से अंबेडकर नगर का निवासी है. वर्तमान में वह सिल्वर जुबली रोड स्थित राजपूत भवन के पीछे एक फ्लैट में निवास कर रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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