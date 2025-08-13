Zee Rajasthan
mobile app

Sikar News: 15 अगस्त को सीकर में धूमधाम से होगा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह

Rajasthan News: सीकर जिला खेल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस 2025 के जिला स्तरीय समारोह का अंतिम पूर्वाभ्यास हुआ. एडीएम रतन कुमार ने झंडारोहण व परेड निरीक्षण किया. 15 अगस्त को यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि होंगे और प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे.

Sagar
Edited By Sagar
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Aug 13, 2025, 17:08 IST | Updated: Aug 13, 2025, 17:08 IST

Trending Photos

राधा-रुक्मिणी नहीं, बल्कि राजस्थान के इस मंदिर में होती है कृष्ण के साथ मीरा की पूजा
8 Photos
rajasthan temple

राधा-रुक्मिणी नहीं, बल्कि राजस्थान के इस मंदिर में होती है कृष्ण के साथ मीरा की पूजा

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल
6 Photos
Chittorgarh News

चित्तौड़गढ़ में विदेशी सुपर मॉडल्स ने लहराया तिरंगा, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री
8 Photos
rajasthan tourism

15 अगस्त को बच्चों के साथ पिकनिक जाने का है प्लान, तो राजस्थान के इन जगहों पर मिलेगी फ्री एंट्री

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में भीषण बारिश का अलर्ट जारी, जयपुर-अजमेर समेत 9 जिलों में चेतावनी, पढ़ें वेदर अपडेट

Sikar News: 15 अगस्त को सीकर में धूमधाम से होगा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह

Independence Day: राजस्थान के सीकर शहर के जिला खेल स्टेडियम में आज स्वतंत्रता दिवस 2025 से पहले जिला स्तरीय समारोह के कार्यक्रम का आज अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया. स्वतंत्रता दिवस के अंतिम पूर्वाभ्यास के अवसर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर रतन कुमार ने झंडारोहण कर परेड की सलामी ली और परेड का निरीक्षण किया.

निरीक्षण के बाद हुआ मार्च पास्ट
एडीएम के निरीक्षण के बाद पुलिस के जवानों, होमगार्ड, स्काउट गाइड सहित अन्य टुकड़ियों ने कदम से कदम ताल करते हुए मार्च पास्ट किया. वही सेंट मैरी स्कूल की छात्राओं द्वारा शानदार बैंड वादन का प्रदर्शन किया गया. इसके बाद स्कूली छात्र छात्राओं ने शारीरिक व्यायाम का प्रदर्शन किया. एडीएम रतन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का आज अंतिम पूर्वाभ्यास किया गया. इस अवसर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी की समीक्षा की गई है. समारोह के दौरान आयोजित होने वाले शारीरिक व्यायाम परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम की शानदार तैयारी की है.

यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा होंगे मुख्य अतिथि
15 अगस्त 2025 के जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि राज्य सरकार के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा झंडारोहण किया जाएगा. वहीं जिला प्रशासन की ओर से अनूठी पहल शुरू करते हुए पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर शारीरिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर कार्यक्रम को यादगार बनाया जाएगा. इस दौरान जिला खेल अधिकारी प्रकाशराम गोदारा, एडीपीसी समसा राकेश कुमार, नगरपरिषद राजस्व अधिकारी महेशचंद्र योगी, सरोज लॉयल व्याख्याता डाइट, शारीरिक शिक्षक राजवीर सिंह शेखावत, स्टेडियम कोच रतन सिंह ढाका सहित अनेक अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news