Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

ईरान-इजराइल युद्ध का कहर! ओमान में ड्रोन हमले से राजस्थान के एक और युवक की मौत

Rajasthan News: सीकर के खंडेला (अगलोई) निवासी 22 वर्षीय विक्रम वर्मा की ओमान में ड्रोन हमले में मौत हो गई. महज 20 दिन पहले मजदूरी के लिए विदेश गए विक्रम का शव आज गांव पहुंचा, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 17, 2026, 04:03 PM IST | Updated:Mar 17, 2026, 04:03 PM IST

Trending Photos

Photos: 36°C तापमान में भी बर्फ वाली फीलिंग! राजस्थान की ये खूबसूरत जगह दे रही है स्विट्जरलैंड को मात
6 Photos
rajasthan place to visit

Photos: 36°C तापमान में भी बर्फ वाली फीलिंग! राजस्थान की ये खूबसूरत जगह दे रही है स्विट्जरलैंड को मात

राजस्थान के किसानों के खाते में नहीं आई 22वीं किस्त? ये गलती पड़ी भारी, जानें तुरंत उपाय
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

राजस्थान के किसानों के खाते में नहीं आई 22वीं किस्त? ये गलती पड़ी भारी, जानें तुरंत उपाय

जयपुर में JDA देने वाला है जल्द प्लॉट, इन इलाकों में 5 प्रोजेक्ट
6 Photos
Rajasthan government project

जयपुर में JDA देने वाला है जल्द प्लॉट, इन इलाकों में 5 प्रोजेक्ट

राजस्थान में हादसों का मंगलवार, सीकर-हनुमानगढ़-बारां-करौली समेत उदयपुर में हुए दर्दनाक एक्सीडेंट, कई लोगों की मौत
8 Photos
Rajasthan Road Accidents

राजस्थान में हादसों का मंगलवार, सीकर-हनुमानगढ़-बारां-करौली समेत उदयपुर में हुए दर्दनाक एक्सीडेंट, कई लोगों की मौत

ईरान-इजराइल युद्ध का कहर! ओमान में ड्रोन हमले से राजस्थान के एक और युवक की मौत

Oman Drone Attack Rajasthan Worker Death: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़े तनाव की कीमत सात समंदर पार एक राजस्थानी परिवार को अपना सब कुछ खोकर चुकानी पड़ी है. सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र के अगलोई गांव के लिए आज का दिन काली सुबह लेकर आया, जब ओमान में हुए ड्रोन हमले का शिकार हुए 22 वर्षीय विक्रम वर्मा का पार्थिव शरीर घर पहुंचा.

हमले से एक दिन पहले जताई थी चिंता
विक्रम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जो सुनहरे भविष्य के सपने लेकर महज 20 दिन पहले ही 23 फरवरी को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करने ओमान गया था. बता दें कि मौत से ठीक एक दिन पहले विक्रम ने परिवार को वीडियो कॉल किया था. उस दौरान उसने ओमान में बिगड़ते हालातों और सुरक्षा पर चिंता जाहिर की थी. किसी को अंदाजा नहीं था कि वह अपने परिवार से आखिरी बार मुखातिब हो रहा है. ओमान में हुए भीषण ड्रोन हमले की चपेट में आने से विक्रम की मौके पर ही मौत हो गई. इस त्रासदी की खबर उसके ममेरे भाई ने दी, जो उसी कंपनी में दूसरी जगह कार्यरत है.

चार दिन बाद घर पहुंचा शव, मचा कोहराम
घटना के चार दिन बाद आज जब विक्रम का शव उसके पैतृक गांव अगलोई पहुंचा, तो पूरे इलाके में मातम छा गया. बता दें कि इकलौते बेटे का शव देख मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. गांव के हर घर में चूल्हा नहीं जला और हर आंख नम नजर आई. आज गमगीन माहौल में विक्रम का अंतिम संस्कार किया गया. वह अपने पीछे एक बेसहारा परिवार छोड़ गया है, जिसकी जिम्मेदारी अब किसी अंधेरे मोड़ पर खड़ी है.

युद्ध की विभीषिका और बेगुनाह मजदूर
यह घटना दिखाती है कि वैश्विक राजनीति और देशों के बीच बढ़ते तनाव का खामियाजा उन बेगुनाह मजदूरों को भुगतना पड़ता है, जो केवल दो वक्त की रोटी की तलाश में परदेस जाते हैं. विक्रम की असमय मौत ने न केवल एक जान ली है, बल्कि एक पूरे परिवार के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news