ईरान-इजराइल युद्ध का कहर! ओमान में ड्रोन हमले से राजस्थान के एक और युवक की मौत

Oman Drone Attack Rajasthan Worker Death: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़े तनाव की कीमत सात समंदर पार एक राजस्थानी परिवार को अपना सब कुछ खोकर चुकानी पड़ी है. सीकर जिले के खंडेला क्षेत्र के अगलोई गांव के लिए आज का दिन काली सुबह लेकर आया, जब ओमान में हुए ड्रोन हमले का शिकार हुए 22 वर्षीय विक्रम वर्मा का पार्थिव शरीर घर पहुंचा.

हमले से एक दिन पहले जताई थी चिंता

विक्रम अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था, जो सुनहरे भविष्य के सपने लेकर महज 20 दिन पहले ही 23 फरवरी को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूरी करने ओमान गया था. बता दें कि मौत से ठीक एक दिन पहले विक्रम ने परिवार को वीडियो कॉल किया था. उस दौरान उसने ओमान में बिगड़ते हालातों और सुरक्षा पर चिंता जाहिर की थी. किसी को अंदाजा नहीं था कि वह अपने परिवार से आखिरी बार मुखातिब हो रहा है. ओमान में हुए भीषण ड्रोन हमले की चपेट में आने से विक्रम की मौके पर ही मौत हो गई. इस त्रासदी की खबर उसके ममेरे भाई ने दी, जो उसी कंपनी में दूसरी जगह कार्यरत है.

चार दिन बाद घर पहुंचा शव, मचा कोहराम

घटना के चार दिन बाद आज जब विक्रम का शव उसके पैतृक गांव अगलोई पहुंचा, तो पूरे इलाके में मातम छा गया. बता दें कि इकलौते बेटे का शव देख मां और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. गांव के हर घर में चूल्हा नहीं जला और हर आंख नम नजर आई. आज गमगीन माहौल में विक्रम का अंतिम संस्कार किया गया. वह अपने पीछे एक बेसहारा परिवार छोड़ गया है, जिसकी जिम्मेदारी अब किसी अंधेरे मोड़ पर खड़ी है.

युद्ध की विभीषिका और बेगुनाह मजदूर

यह घटना दिखाती है कि वैश्विक राजनीति और देशों के बीच बढ़ते तनाव का खामियाजा उन बेगुनाह मजदूरों को भुगतना पड़ता है, जो केवल दो वक्त की रोटी की तलाश में परदेस जाते हैं. विक्रम की असमय मौत ने न केवल एक जान ली है, बल्कि एक पूरे परिवार के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया है.

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