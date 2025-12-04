Zee Rajasthan
जमीन पर सो रही मासूम की मौत, 14 माह की बच्ची को जेसीबी ने कुचला!

Rajasthan News: सीकर जिले के लोसल में निर्माण स्थल पर जेसीबी की चपेट में आने से 14 माह की बच्ची की मौत हो गई. मजदूर परिवार बच्ची को जमीन पर सुलाकर काम कर रहा था. मशीन चालक ने बच्चे को नहीं देखा और हादसा हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है.

Published: Dec 04, 2025, 06:45 PM IST | Updated: Dec 04, 2025, 06:45 PM IST

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के लोसल क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. धोद थाना इलाके के शाहपुरा गांव में निर्माण कार्य के दौरान जेसीबी की चपेट में आने से 14 माह की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई. घटना को लेकर पूरे इलाके में अफसोस जताया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश से आया एक मजदूर परिवार शाहपुरा गांव के पास एक ऑयल कंपनी की निर्माणाधीन बिल्डिंग पर काम कर रहा था. परिवार अपनी 14 माह की बच्ची को वहीं ज़मीन पर सुला कर पास में मजदूरी कर रहा था. दिन का समय था और काम लगातार चल रहा था. मजदूरों को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में बड़ा हादसा हो जाएगा.

उसी दौरान साइट पर काम कर रही जेसीबी मशीन वहां से गुजर रही थी. चालक मशीन लेकर आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसे यह दिखाई नहीं दिया कि वहीं पास में एक बच्ची सो रही है. मशीन अचानक बच्ची के ऊपर चढ़ गई. हादसा इतना तेज था कि बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना होते ही मजदूरों में अफरातफरी मच गई. बच्ची को तुरंत उठाकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. शव को लोसल उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. लोसल थाना अधिकारी संगीता मीणा ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई धोद पुलिस द्वारा की जाएगी. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जेसीबी चालक से भी पूछताछ की जा रही है. परिवार पर अचानक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है. मजदूरी करने आए इस परिवार ने अपनी नन्ही बच्ची को यूं खोया, जिसे वे पल भर पहले तक सुरक्षित समझ रहे थे.

