जीण माता नवरात्रि मेला का शानदार समापन, लाखों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

Sikar News: सीकर जिले के अरावली पर्वतमाला की तीन पहाड़ियों के बीच बसे गांव जीण में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ जीण माता मंदिर में आयोजित नवरात्रि मेला आज नवमी तिथि को विधिवत रूप से समापन कर दिया गया. मंदिर के पुजारी भवानी शंकर पाराशर ने जानकारी देते हुए बताया कि जीण माताजी की शक्ति, भक्ति और चमत्कारों के कारण मंदिर प्रति वर्ष श्रद्धालुओं की मान्यता और बढ़ती जा रही है.

देश-विदेश से आते हैं श्रद्धालु

मंदिर में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं. वे अपनी मनोकामना पूरी करने की इच्छा से माता जी के दर्शन कर मनौती मांगते हैं. मान्यता है कि जीण भवानी के दर्शन करने मात्र से ही समस्याओं का निराकरण होता है. श्रद्धालु मनोकामना पूर्ण होने पर सिर पर जलते हुए कोयले की सिगड़ी रखकर घर से पैदल चलकर मंदिर तक लाते हैं, जो इस धार्मिक विश्वास का विशेष प्रतीक है.

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माता के साथ हर्ष भाई का भी मंदिर है स्थित

मंदिर परिसर में माता जी के साथ भाई हर्ष का मंदिर भी स्थित है, जिसे भाई-बहन के अटूट रिश्ते का प्रतीक माना जाता है. नवरात्रि मेले का आयोजन वर्ष में दो बार होता है - चैत्र शुक्ल पक्ष और अश्वनी शुक्ल पक्ष में. यह मेला नौ दिनों तक चलता है और आज नवमी तिथि को विधिवत समापन किया गया. मेले के दौरान श्रद्धालु नवविवाहित जोड़ों की धोक लगाने और बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए भी बड़ी संख्या में आते हैं. इस वर्ष मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए. मंदिर कमेटी और प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से श्रद्धालु संतुष्ट नजर आए और उन्होंने माता से पुनः दर्शन की अरदास की.

मेला खत्म होने के बाद प्रशासन और पुलिस की मिली शांति

मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया. मेले के समापन के साथ ही पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली, क्योंकि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की देखरेख और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण था. नवरात्रि मेला का यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक अनुभव का केंद्र भी बन चुका है. श्रद्धालु माता जी के आशीर्वाद से लौटते समय भविष्य में फिर से दर्शन करने का संकल्प लेकर जाते हैं.

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