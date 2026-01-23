Zee Rajasthan
बसंत पंचमी पर पीले फूल और पीत वस्त्र में सजे बाबा श्याम, भक्तों की भीड़ का उमड़ा सैलाब

Basant Panchami Rajasthan: सीकर के खाटूश्यामजी में बसंत पंचमी पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा. बाबा श्याम का पीला श्रृंगार और दर्शन का अद्भुत माहौल देखा गया. रींगस श्याम मंदिर में पितांबरी वितरण को लेकर भीड़ बेकाबू, मंदिर द्वार बंद करने पड़े.

Published: Jan 23, 2026, 02:23 PM IST | Updated: Jan 23, 2026, 02:35 PM IST

बसंत पंचमी पर पीले फूल और पीत वस्त्र में सजे बाबा श्याम, भक्तों की भीड़ का उमड़ा सैलाब

Khatu Shyam Yellow Dress: सीकर जिले के खाटूश्यामजी में विश्व विख्यात खाटूधाम में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बाबा श्याम के दरबार में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत वातावरण देखने को मिल रहा है. श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा विधि-विधान से बाबा श्याम का स्नान कराकर उनका अधोवस्त्र बदला गया जिसे परंपरा अनुसार वर्ष में एक बार ही बदला जाता है.शुक्रवार सुबह श्रृंगार आरती के साथ ही बाबा श्याम को पीत वस्त्र धारण कराए गए और पीले फूलों से मनमोहक श्रृंगार किया गया. पीले श्रृंगार में सजे बाबा श्याम के अलौकिक दर्शन कर भक्त भावविभोर हो उठे. देश के कोने-कोने से पहुंचे श्याम भक्त बसंत पंचमी पर दर्शन कर परिवार और व्यापार के लिए मंगल कामनाएं मांगते नजर आए. इस अवसर पर श्री श्याम मंदिर कमेटी द्वारा नीज मंदिर व परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया. वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिर कमेटी के गार्डों के साथ थानाधिकारी पवन चौबे के नेतृत्व में पुलिस जाब्ता तैनात रहा जिससे दर्शन व्यवस्था सुचारू बनी रही.

रींगस में श्याम मंदिर पर उमड़ी भारी भीड़, व्यवस्था चरमराई
सीकर जिले के रींगस में बसंत पंचमी के अवसर पर रींगस स्थित श्याम मंदिर में पितांबरी (बागा) वितरण को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह से ही मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा, जिससे हालात धीरे-धीरे बेकाबू हो गए. भीड़ के दबाव को देखते हुए मंदिर प्रशासन को मजबूरन कुछ समय के लिए मंदिर के द्वार बंद करने पड़े. भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस प्रशासन को भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. पुलिस बल ने मौके पर मोर्चा संभालते हुए श्रद्धालुओं को समझाइश कर कतारबद्ध दर्शन कराने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक भीड़ के कारण व्यवस्था बनाए रखना चुनौतीपूर्ण साबित हुआ.

बसंत पंचमी पर पितांबरी वितरण को लेकर हालात बेकाबू, मंदिर के द्वार करने पड़े बंद
बताया जा रहा है कि बसंत पंचमी पर पितांबरी वितरण को लेकर रींगस श्याम मंदिर के पुजारियों द्वारा पहले से ही काफी प्रचार-प्रसार किया गया था. इसी कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु पितांबरी प्राप्त करने के लिए मंदिर पहुंचे. श्रद्धालुओं की संख्या अनुमान से कहीं अधिक होने के चलते अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. वहीं दूसरी ओर खाटू श्याम मंदिर कमेटी ने पहले ही बागा वितरण जैसी परंपरा से इंकार कर दिया था, ताकि भीड़ पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो. इसके बावजूद रींगस श्याम मंदिर में हुए प्रचार के चलते श्रद्धालुओं की भारी आमद देखी गई. हालांकि किसी प्रकार की अनहोनि की सूचना नहीं है, लेकिन भीड़ के कारण श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. प्रशासन ने भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए बेहतर व्यवस्था और पूर्व अनुमति के साथ आयोजन करने की आवश्यकता जताई है.

