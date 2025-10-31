Khatu Shyam Ji: सीकर के विश्वविख्यात खाटूश्यामजी धाम में कल कार्तिक शुक्ल महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा. 10 से 13 लाख भक्तों के पहुंचने की संभावना है. मंदिर व बाजार सजे, सुरक्षा हेतु 2600 पुलिसकर्मी तैनात. पूरा खाटूधाम भक्ति और उल्लास में डूबा दिखेगा.
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के विश्वविख्यात खाटूश्यामजी धाम में कल बड़े धूमधाम से बाबा श्याम का कार्तिक शुक्ल महोत्सव मनाया जाएगा. इस पावन अवसर पर देशभर से लाखों श्याम भक्तों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि इस बार करीब 10 से 13 लाख श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन के लिए खाटूधाम पहुंचेंगे. बाबा श्याम का निज मंदिर आकर्षक सजावट से सजा है. चारों ओर रोशनी फूलों और रंग-बिरंगी झालरों से दरबार को सजाया गया है. बाजारों में भी रौनक देखने को मिल रही है.
क्या बोले स्थानीय दुकानदार
दुकानदार नरेश रामुका ने बताया कि दुकानों पर केक और छप्पन भोग की विशेष सजावट की गई है. श्याम भक्त बाबा के जन्मोत्सव पर केक काटकर हैप्पी बर्थडे श्याम बाबा कहकर भोग लगाएंगे और भक्तों में प्रसाद वितरण करेंगे. श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि देश के कोने-कोने से आने वाले भक्तों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सुगम दर्शन व्यवस्था सहित सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है. वहीं जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने भी महोत्सव को लेकर सुरक्षा और यातायात की कड़ी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं. एएसपी दीपक गर्ग, डिप्टी संजय बोथरा और थानाधिकारी पवन चौबे स्वयं मोर्चे पर रहकर पल-पल की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं.
वार्षिक फाल्गुन मेले की तर्ज पर की गई तैयारियां
इस बार की तैयारियां वार्षिक फाल्गुन मेले की तर्ज पर की गई हैं. सुरक्षा व्यवस्था के तहत 13 सेक्टरों में 2600 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात किया गया है.खाटूधाम में चारों ओर भक्ति, आस्था और उत्सव का माहौल है. श्रद्धालु हारे के सहारे की जय के जयकारों के साथ बाबा श्याम के दरबार में पहुंचने लगे हैं. कल का दिन श्याम भक्तों के लिए होगा आस्था और उल्लास से भरा महोत्सव होगा.
