Rajasthan News: लक्ष्मणगढ़ के सिद्धिविनायक मंदिर से 121 निशानों के साथ पदयात्री जत्था खाटू रवाना हुआ. खाटू में लक्खी मेला शुरू हो चुका है, जहां 28 फरवरी तक बाबा के दर्शन 24 घंटे सुलभ रहेंगे. सुरक्षा के लिए 7500 जवान तैनात किए गए हैं.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Feb 22, 2026, 10:53 AM IST | Updated:Feb 22, 2026, 10:59 AM IST

Khatushyamji Mela: निशान लेकर चला पदयात्रियों का जत्था, लक्ष्मणगढ़ से खाटू तक गूंज रहे बाबा के जयकारे

Khatu Shyam Nishan Yatra: सीकर की गलियां इन दिनों श्याम मय हो गई हैं. जहां एक ओर खाटूधाम में फाल्गुनी लक्खी मेले की भव्य शुरुआत हो गई है, वहीं दूसरी ओर जगह-जगह से पदयात्री बाबा के दर पर हाजिरी लगाने निकल पड़े हैं. इसी कड़ी में लक्ष्मणगढ़ से श्याम सहारा परिवार का विशाल पदयात्री जत्था हाथों में बाबा का निशान लिए नाचते-गाते रवाना हुआ.

28 वर्षों की अटूट परंपरा
लक्ष्मणगढ़ के सिद्धिविनायक मंदिर से शुरू हुआ यह सफर भक्ति और उत्साह का संगम देशने को मिल रहा. बता दें कि जत्थे की रवानगी से पूर्व मंदिर में सुंदर भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु बाबा की भक्ति में सराबोर नजर आए. इस जत्थे में शामिल श्रद्धालु अपने हाथों में 121 पावन निशान लेकर रवाना हुए. इसमें बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी शामिल थीं, जो ढोल-नगाड़ों की थाप पर थिरकती नजर आईं. श्याम सहारा परिवार के वेंकटेश डीडवानिया ने बताया कि यह जत्था सीकर और पलसाना में रात्रि विश्राम करेगा और तीसरे दिन खाटूधाम पहुंचकर बाबा श्याम के चरणों में निशान अर्पित करेगा.

खाटू में आस्था का सैलाब
खाटूश्यामजी में मेले के पहले दिन से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है. मेले की प्रमुख व्यवस्थाएं की गई हैं. बता दें कि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मेले के दौरान VIP एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी, ताकि आम श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सकें. और वहीं बाबा श्याम का मंदिर और गर्भगृह विदेशी फूलों से महक रहा है. आज बाबा का विशेष श्रृंगार भी किया गया है. इस दौरान करीब 30 लाख भक्तों की उम्मीद को देखते हुए 7,500 सुरक्षाकर्मी और 400 सीसीटीवी कैमरों से चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जा रही है.

बता दें कि लाखों श्रद्धालु बाबा श्याम के दरबार में देश-विदेश से हाजिरी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं. जिससे पूरे मंदिर परिसर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है. वहीं श्रद्धालुओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं श्रीश्याम मंदिर कमेटी द्वारा मेले की सभी व्यवस्थाएं की गई हैं.

आधुनिक प्रबंधन और तकनीक
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन ने इस बार कई आधुनिक व्यवस्थाएं की हैं. जिसके तहत रींगस से खाटू तक पदयात्रियों के लिए विशेष कॉरिडोर बनाया गया है. सोशल मीडिया और डिजिटल स्क्रीन के माध्यम से भक्तों को पार्किंग और दर्शन में लगने वाले समय की सटीक जानकारी दी जा रही है.

