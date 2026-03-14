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खाटूश्यामजी में सोशल मीडिया ठगी का मामला, बिहार का शातिरआरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: सीकर की खाटूश्यामजी पुलिस ने सोशल मीडिया पर कपड़ों का फर्जी विज्ञापन देकर ठगी करने वाले बिहार के आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 8 मोबाइल और एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं. वह सस्ते माल के नाम पर एडवांस पैसे ऐंठता था.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 14, 2026, 01:09 PM IST | Updated:Mar 14, 2026, 01:09 PM IST

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खाटूश्यामजी में सोशल मीडिया ठगी का मामला, बिहार का शातिरआरोपी गिरफ्तार

Sikar News: सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटूश्यामजी में सोशल मीडिया के जरिए ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है. पुलिस ने तकनीकी विश्लेषण और तत्परता दिखाते हुए बिहार के एक ऐसे शातिर ठग को दबोचा है, जो खुद को बड़ा व्यापारी बताकर लोगों की जेब साफ कर रहा था.

ठगी का तरीका
थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अमित कुमार (निवासी नालंदा, बिहार) सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी विज्ञापन चलाता था. बता दें कि आरोपी खुद को कपड़ों का होलसेल व्यापारी बताता था. वह ब्रांडेड कपड़ों को बेहद सस्ते दामों में देने का लुभावने विज्ञापन डालता था. जब कोई ग्राहक झांसे में आकर माल मंगवाने के लिए संपर्क करता, तो आरोपी उसे एडवांस पेमेंट करने को कहता. पैसे ट्रांसफर होते ही वह मोबाइल बंद कर देता और संपर्क काट लेता.

आरोपी के पास मिला डिजिटल जखीरा
पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा, तो उसके पास से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी बरामद हुई-

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  • 8 मोबाइल फोन और 6 सिम कार्ड.
  • बैंक दस्तावेज में 2 पासबुक, 4 एटीएम कार्ड और 3 चेक बुक.
  • नकदी में 26 हजार रुपये कैश और पावर बैंक.

पुलिस की जांच जारी
फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है. आशंका है कि वह अब तक देशभर के सैकड़ों लोगों को अपना शिकार बना चुका है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस गिरोह में उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल हैं और ठगी की रकम किन-किन खातों में ट्रांसफर की गई है.

पुलिस की अपील
खाटूश्यामजी थाना पुलिस ने आमजन को सतर्क करते हुए कहा है कि- सोशल मीडिया पर किसी भी लुभावने ऑफर या विज्ञापन पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. अनजान व्यक्ति या फर्म को एडवांस ऑनलाइन भुगतान करने से बचें. किसी भी विज्ञापन की सत्यता की जांच संबंधित आधिकारिक वेबसाइट या नंबरों से जरूर करें.

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