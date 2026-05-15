/सीकर खदान हादसे में 22 घंटे बाद मिला मजदूर का शव, SDRF ने चलाया मौत से जंग का रेस्क्यू

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र की मोकलवास पंचायत के झरिंडा गांव स्थित खदान में हुए दर्दनाक लैंडस्लाइड हादसे में आखिरकार प्रशासन को सफलता मिली. SDRF टीम ने खदान में दबे मजदूर के शव को बाहर निकाल लिया. शव बाहर निकलते ही प्रशासन ने राहत की सांस ली. हादसे के बाद से ही प्रशासन, SDRF और सिविल डिफेंस की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थीं. बताया जा रहा है कि कल शाम खदान में कार्य के दौरान अचानक लैंडस्लाइडिंग हो गई, जिससे चार मजदूर मलबे के नीचे दब गए थे. हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे. तीन मजदूरों को घायल अवस्था में सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, जिन्हें उपचार के लिए कोटपूतली के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया. वहीं एक मजदूर खदान के अंदर फंसा रह गया था, जिसकी तलाश के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया गया. करीब 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद SDRF टीम को सफलता मिली और मजदूर के शव को बाहर निकाला गया.

हादसे के दौरान मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर भागीरथ साख, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश मीणा, एसीएम महिपाल सिंह राजावत, पुलिस उपाधीक्षक सुशील मान, खान विभाग के सहायक अभियंता अशोक वर्मा, खान विभाग के अधिकारी प्रमोद बलवदा सहित प्रशासनिक अधिकारियों की लगातार मौजूदगी रही. शव बाहर आने के बाद परिजनों ने आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर विरोध जताया. साथ ही मृतक मजदूर के परिवार ने हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी उठाई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि खदान में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही थी, जिसके चलते यह बड़ा हादसा हुआ. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है.

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बता दें कि कल शाम को खदान में काम करते समय लैंडस्लाइडिंग की वजह से 4 मजदूर मशीनों और डंपर के साथ दब गए थे. इनमें से तीन मजदूरों को घायल अवस्था में निकालकर कोटपूतली के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. जबकि प्रतापगढ़ निवासी दयाल चंद एलएनटी मशीन और डंपर के साथ नीचे दब गया था. इसके बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. सूचना पर SDRF और सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची. रात को मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बाद में सुबह फिर से अभियान शुरू किया गया और एलएनटी मशीनों द्वारा पत्थरों को साइड में हटाया गया, जबकि SDRF की टीम द्वारा पानी में तैरकर मजदूर की तलाश शुरू की गई.

काफी कड़ी मशक्कत के बाद SDRF की टीम को सफलता हाथ लगी और मजदूर के शव को बाहर निकालने में कामयाबी मिली, जिसके बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली. वहीं शव निकालने के बाद परिवार के लोग आर्थिक मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए. परिजनों का कहना था कि जब तक आर्थिक सहायता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वे नहीं हटेंगे. कई घंटे चली वार्ता के बाद मांगों पर सहमति बनी, जिसके बाद मामला शांत हुआ. शव को नीमकाथाना जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. अब पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा जाएगा.