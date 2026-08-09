/सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

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Sikar News: सीकर शहर के पिपराली रोड पर शनिवार को सेफ्टी टैंक के लिए खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से मजदूर सिकंदर अली की मौत हो गई. करीब 20 फीट गहरी खुदाई में मिट्टी धंसने के बाद सिकंदर उसमें दब गया था. करीब 12 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रात करीब 2 बजे उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. रविवार सुबह परिजनों और मोहल्लेवासियों ने राजकीय श्री कल्याण अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया. परिवार ने हॉस्टल संचालक और ठेकेदार पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की. प्रशासन के आश्वासन के बाद धरना खत्म हुआ और पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
20 फीट गहरी खुदाई में दबा मजदूर
जानकारी के अनुसार, पिपराली रोड पर एक निजी हॉस्टल के सेफ्टी टैंक के लिए करीब 20 फीट गहरी कुई खोदी जा रही थी. इसी दौरान अचानक मिट्टी का बड़ा हिस्सा धंस गया और मजदूर सिकंदर अली उसके नीचे दब गया. हादसे की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मजदूर को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया.
12 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन
मजदूर को बाहर निकालने के लिए करीब 12 घंटे तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. टीम ने काफी मशक्कत के बाद रात करीब 2 बजे सिकंदर को बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी. हादसे की खबर मिलते ही परिवार और आसपास के लोगों में भी चिंता और आक्रोश फैल गया.
मोर्चरी के बाहर परिजनों ने दिया धरना
सिकंदर की मौत के बाद रविवार सुबह उसके परिजन और मोहल्लेवासी राजकीय श्री कल्याण अस्पताल की मोर्चरी के बाहर पहुंच गए. यहां उन्होंने धरना देकर नारेबाजी की. परिवार की मांग थी कि हॉस्टल संचालक और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें उचित आर्थिक सहायता दी जाए. प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि मांगों पर सहमति बनने तक वे शव का पोस्टमॉर्टम नहीं करवाएंगे.
भाई ने लगाए सुरक्षा इंतजाम नहीं करने के आरोप
मृतक के भाई जाकिर ने हॉस्टल मालिक और ठेकेदार पर सेफ्टी टैंक की जगह को लेकर सही जानकारी नहीं देने का आरोप लगाया. उनका कहना था कि घटना स्थल के आसपास पहले से ही कई कच्चे सीवरेज सेफ्टी टैंक बने हुए हैं. ऐसे में खुदाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए थे. परिवार का आरोप है कि सुरक्षा व्यवस्था की कमी के कारण ही यह हादसा हुआ.
छह लाख रुपये मुआवजे पर बनी सहमति
धरने के बाद प्रदर्शनकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बातचीत हुई. वार्ता में मृतक के परिवार को छह लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया. इसके अलावा मृतक की पत्नी को संविदा पर नौकरी देने, उसके दोनों दिव्यांग बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाने और जन सहयोग से भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई.
आश्वासन के बाद खत्म हुआ धरना
प्रशासन और संबंधित पक्षों से मिले आश्वासन के बाद परिजनों ने धरना समाप्त कर दिया. इसके बाद सिकंदर अली के शव का पोस्टमॉर्टम कराया गया और शव परिवार को सौंप दिया गया. हादसे ने एक बार फिर गहरी खुदाई के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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