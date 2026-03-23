मंत्री मदन दिलावर का औचक निरीक्षण, सीकर में गंदगी देख भड़के, CEO-ACEO को चार्जशीट और 4 अधिकारी सस्पेंड

Madan Dilawar Action in Sikar: राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर आज अपने चिर-परिचित सख्त अंदाज में नजर आए. चूरू जाते समय सीकर जिले की ग्राम पंचायतों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री, गांवों में गंदगी के अंबार और बदहाली देखकर इस कदर नाराज हुए कि मौके पर ही अधिकारियों की क्लास लगा दी और भारी गाज गिरा दी.

रेवासा और बाजोर में गंदगी

मंत्री सबसे पहले ठीकरिया और फिर रेवासा ग्राम पंचायत पहुंचे. रेवासा में कचरे के ढेर देखकर उन्होंने ग्रामीणों से सीधा संवाद किया. लोगों ने बताया कि गांव में न तो कोई झाड़ू लगाने आता है और न ही कचरा उठाने वाली गाड़ी. इसके बाद मंत्री बाजोर पहुंचे, जहां मुख्य सड़कों पर कीचड़, फैला हुआ पानी और रास्तों में गंदगी के ढेर मिले.

फोन पर CEO की क्लास

गांवों की हालत देख मंत्री ने तुरंत सीकर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) को फोन लगाया और कड़े सवाल दागे.'क्या आप कभी गांवों में जाते हो? गर्मी आने वाली है, इस गंदगी से हैजा फैला तो जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं 2 साल से सफाई के लिए चिल्ला रहा हूं और आप लोग गंभीर नहीं हैं!'

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अधिकारियों पर गिरी गाज

बता दें कि लापरवाही मिलने पर मंत्री मदन दिलावर ने ऑन-द-स्पॉट सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए. जिसके तहत जिला परिषद सीकर के CEO और ACEO (अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी) को चार्जशीट थमाने के निर्देश. वहीं पंचायत समिति पलसाना और पिपराली के विकास अधिकारी (BDO) तथा अतिरिक्त विकास अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया. तो स्वच्छता अभियान के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और स्वच्छता प्रभारी को भी निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं.

पैसे का दुरुपयोग हुआ तो होगी वसूली

मंत्री ने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी कि यदि स्वच्छता के लिए आए बजट को किसी अन्य कार्य में खर्च किया गया होगा, तो उसकी वसूली सीधे संबंधित जिम्मेदार अधिकारी की जेब से की जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि गांवों की सफाई व्यवस्था में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-