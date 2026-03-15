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हॉस्पिटल बना डांस फ्लोर!सीकर के महरोली CHC में डीजे पर थिरकता स्टाफ, वीडियो वायरल

Rajasthan News: सीकर के महरोली अस्पताल में स्टाफ द्वारा डीजे बजाकर नाचने का वीडियो वायरल हुआ है. बीसीएमओ ने इसे एक साल पुराना वीडियो बताया है, जो चिकित्सकों के पीजी में चयन की खुशी में बनाया गया था. प्रशासन मामले की जांच कर रहा है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 15, 2026, 05:37 PM IST | Updated:Mar 15, 2026, 05:37 PM IST

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हॉस्पिटल बना डांस फ्लोर!सीकर के महरोली CHC में डीजे पर थिरकता स्टाफ, वीडियो वायरल

Sikar Hospital Video Viral: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. महरोली स्थित राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के परिसर में तेज आवाज में डीजे बजाकर स्टाफ के नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

डीजे की धुन और नाचता स्टाफ
वायरल वीडियो में अस्पताल के अंदर ही नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और चिकित्सक तेज संगीत पर थिरकते नजर आ रहे हैं. अस्पताल जहां मरीज शांति और इलाज की उम्मीद में आते हैं, वहां इस तरह का शोर-शराबा देख स्थानीय लोग आक्रोशित हैं. बताया जा रहा है कि अस्पताल के दो चिकित्सकों का पीजी (Post Graduation) में चयन होने पर उनकी विदाई पार्टी के उपलक्ष्य में यह जश्न मनाया गया था.

प्रशासन का पक्ष, वीडियो पुराना है
वीडियो वायरल होने के बाद जब प्रशासन से जवाब मांगा गया, तो अधिकारियों ने इसे पुराना मामला बताया है. अस्पताल प्रभारी डॉ. विकास लील ने कहा कि उनके एक साल के कार्यकाल में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है. बीसीएमओ (BCMO) डॉ. पंकज शर्मा ने पुष्टि की कि वीडियो महरोली अस्पताल का ही है, लेकिन यह करीब एक साल पुराना है. उन्होंने बताया कि जिस समय चिकित्सकों का पीजी में चयन हुआ था, यह वीडियो तभी का है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

संवेदनशीलता पर सवाल
भले ही वीडियो पुराना बताया जा रहा हो, लेकिन अस्पताल जैसे शांत क्षेत्र में डीजे बजाने की अनुमति किसने दी, यह बड़ा सवाल है. गंभीर मरीजों के लिए तेज आवाज जानलेवा या तकलीफदेह हो सकती है. सोशल मीडिया पर लोग इसे अनुशासनहीनता करार देते हुए कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. बता दें कि वायरल हो रहे इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, यह सोशल मीडिया पर चर्चाओं और प्राप्त जानकारी पर आधारित है.

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