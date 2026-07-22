Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /विदेश में बैठे गैंगस्टरों के गुर्गों पर शिकंजा, सीकर में AGTF की बड़ी कार्रवाई… 6 आरोपी हिरासत में

विदेश में बैठे गैंगस्टरों के गुर्गों पर शिकंजा, सीकर में AGTF की बड़ी कार्रवाई… 6 आरोपी हिरासत में

Rajasthan News: सीकर में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, AGTF और सीकर पुलिस ने 19 ठिकानों पर दबिश दी. कार्रवाई में 20 लोगों से पूछताछ और 6 संदिग्ध हिरासत में लिए गए. पुलिस विदेश में बैठे गैंगस्टरों के लोकल नेटवर्क और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच कर रही है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 22, 2026, 04:39 PM|Updated: Jul 22, 2026, 04:39 PM
विदेश में बैठे गैंगस्टरों के गुर्गों पर शिकंजा, सीकर में AGTF की बड़ी कार्रवाई… 6 आरोपी हिरासत में
Image Credit: सीकर में गैंगस्टरों के खिलाफ पुलिस और AGTF ने 19 ठिकानों पर दबिश दी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर में विदेश में बैठे गैंगस्टर्स की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया. लगातार हाई प्रोफाइल लोगों और प्रॉपर्टी कारोबारियों को मिल रही धमकियों के बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और सीकर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिले के 19 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. इस दौरान 20 लोगों से पूछताछ की गई, जबकि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने एक मामला भी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

19 ठिकानों पर एक साथ पुलिस की रेड
सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि यह विशेष अभियान मंगलवार सुबह से दोपहर तक चलाया गया. ऑपरेशन में एजीटीएफ के करीब 150 जवान और सीकर पुलिस के 500 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे. टीमों ने अलग-अलग इलाकों में एक साथ 19 जगहों पर कार्रवाई की, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया. पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर कई अहम जानकारियां जुटाई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

20 लोगों से पूछताछ, 6 हिरासत में
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 20 लोगों से गहन पूछताछ की. इनमें से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस का कहना है कि इनसे गैंगस्टरों के नेटवर्क, संपर्क और स्थानीय गतिविधियों को लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर
एसपी ने बताया कि सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को फॉलो करने वाले और इंटरनेट पर उनकी गतिविधियों में रुचि दिखाने वाले लोगों पर भी पुलिस की टेक्निकल टीम नजर रख रही है. ऐसे लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि समय रहते किसी भी आपराधिक नेटवर्क तक पहुंचा जा सके.

धमकियों के बाद शुरू हुआ विशेष अभियान
पिछले कुछ समय से सीकर में कई प्रॉपर्टी कारोबारियों और अन्य हाई प्रोफाइल लोगों को विदेश में बैठे गैंगस्टर्स की ओर से धमकी भरे कॉल और मैसेज मिलने की घटनाएं सामने आई थीं. इन मामलों के बाद पुलिस लगातार गैंग के स्थानीय संपर्कों और मददगारों पर निगरानी रख रही थी. उसी कड़ी में यह बड़ा ऑपरेशन चलाया गया.

गैंगस्टर नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही पुलिस
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर गैंगस्टर नेटवर्क की अन्य कड़ियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अपराधियों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी
सीकर पुलिस ने साफ किया है कि जिले में गैंगस्टर नेटवर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या गैंगस्टरों की किसी भी तरह मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan News Live: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के PM आवास घेराव के विरोध में BJP का आक्रोश प्रदर्शन

राजस्थान जेल में गूंजी शहनाई, उम्रकैद काट रहे प्रेमी-प्रेमिका ने रचाई शादी

कोटा में बधाई के नाम पर दबंगई, बीमार नवजात को मां से छीनकर ₹11 हजार वसूलने का आरोप

ट्रेंडिंग न्यूज़

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

Bansur: खेत में खून-खराबा! जमीन विवाद ने ली जान, 4 आरोपी गिरफ्तार

सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़! ड्रोन से गिराए जा रहे थे हथियार, बीकानेर पुलिस ने दबोचे 3 आरोपी

राजस्थानवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब दूसरे राज्यों में भी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

राजस्थान में कब होगी झमाझम बारिश? मौसम विभाग ने जारी किया बड़ा अपडेट

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

जयपुर में हिट एंड रन केस, तेज रफ्तार मर्सिडीज ने एक्टिवा सवार को मारी टक्कर, 40 वर्षीय युवक की मौत

फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेज और सरकारी संस्थानों के बदलेंगे नाम, जानें किसके नाम पर होंगे नए नामकरण

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

आज घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम की खबर! 7 संभागों में एक्टिव हुआ मानसून, 26 जुलाई तक तेज बारिश का दौर

जयपुर को मिली बड़ी सौगात ! CM भजनलाल शर्मा आज करेंगे मेट्रो फेज-2 का भूमिपूजन

झुंझुनूं में घर के संदूक में मिला पत्नी का शव, शराब के पैसों को लेकर विवाद में पति ने की हत्या

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

जोधपुर के उम्मेद अस्पताल में बड़ा खुलासा: गलत ब्लड चढ़ाने के मामले में 4 कर्मचारी दोषी, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

Rajasthan: WhatsApp पर आया एक मैसेज और डूब गए 12 करोड़, आरोपी गिरफ्तार

श्री सांवलियाजी मंदिर में आस्था का रिकॉर्ड! भंडार खुला तो निकले 38 करोड़ से ज्यादा, सोना-चांदी देखकर रह गए लोग हैरान

सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी की रोजाना होगी निगरानी, 24 घंटे "प्रसव सखी" रहेगी तैनात

'मेरे पापा-मम्मी की कोई गलती नहीं है. आई लव यू...' लिखकर 12वीं की छात्रा ने उठाया बड़ा कदम

पंचायत निकाय चुनाव पर सियासत,जल संसाधन मंत्री बोले - कांग्रेस अंदरूनी गुटबाजी से परेशान

बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

मेजर मिनरल्स की नीलामी में अव्वल राजस्थान, पिछले ढाई साल में 102 मिनरल ब्लॉकों की नीलामी

खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

जोधपुर-जैसलमेर के निजी कॉलेजों में नकल का बड़ा खुलासा, वीक्षक ही लिखवा रहे थे जवाब

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

कौन हैं 16 साल की मनीषा कंवर ? जिन्होंने निशानेबाजी में रचा इतिहास, 8 लगातार जीत दर्ज कर नेशनल में बनाई जगह

राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

कोटा में बधाई के नाम पर दबंगई, बीमार नवजात को मां से छीनकर ₹11 हजार वसूलने का आरोप

21 जुलाई से राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, IMD ने भारी से अतिभारी बारिश की दी चेतावनी

साइबर ठगी पर कड़ा एक्शन, 1930 पर कॉल आते ही होल्ड होगा खाता, बैंकों के लिए 'जीरो टाइम लैग' का लक्ष्य

Chittorgarh: मनोकामना पूरी होने पर भक्त ने श्री सांवलियाजी को अर्पित की 11 किलो 400 ग्राम चांदी की सिल्लियां

दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध तेज, कोटा में कांग्रेस का हल्लाबोल, मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

TAGS:
Sikar News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
विदेश में बैठे गैंगस्टरों के गुर्गों पर शिकंजा, सीकर में AGTF की बड़ी कार्रवाई… 6 आरोपी हिरासत में
Sikar News
2
Jhunjhunu News
3
jaipur news
4
Kota news
5
Banswara News