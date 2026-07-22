/विदेश में बैठे गैंगस्टरों के गुर्गों पर शिकंजा, सीकर में AGTF की बड़ी कार्रवाई… 6 आरोपी हिरासत में

Sikar News: सीकर में विदेश में बैठे गैंगस्टर्स की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया. लगातार हाई प्रोफाइल लोगों और प्रॉपर्टी कारोबारियों को मिल रही धमकियों के बाद एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) और सीकर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए जिले के 19 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी. इस दौरान 20 लोगों से पूछताछ की गई, जबकि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने एक मामला भी दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

19 ठिकानों पर एक साथ पुलिस की रेड

सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने बताया कि यह विशेष अभियान मंगलवार सुबह से दोपहर तक चलाया गया. ऑपरेशन में एजीटीएफ के करीब 150 जवान और सीकर पुलिस के 500 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे. टीमों ने अलग-अलग इलाकों में एक साथ 19 जगहों पर कार्रवाई की, जिससे पूरे जिले में हड़कंप मच गया. पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर कई अहम जानकारियां जुटाई हैं.

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20 लोगों से पूछताछ, 6 हिरासत में

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 20 लोगों से गहन पूछताछ की. इनमें से 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस का कहना है कि इनसे गैंगस्टरों के नेटवर्क, संपर्क और स्थानीय गतिविधियों को लेकर पूछताछ की जा रही है. मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की गई है और जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर

एसपी ने बताया कि सिर्फ अपराधियों पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टरों को फॉलो करने वाले और इंटरनेट पर उनकी गतिविधियों में रुचि दिखाने वाले लोगों पर भी पुलिस की टेक्निकल टीम नजर रख रही है. ऐसे लोगों की ऑनलाइन गतिविधियों का विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि समय रहते किसी भी आपराधिक नेटवर्क तक पहुंचा जा सके.

धमकियों के बाद शुरू हुआ विशेष अभियान

पिछले कुछ समय से सीकर में कई प्रॉपर्टी कारोबारियों और अन्य हाई प्रोफाइल लोगों को विदेश में बैठे गैंगस्टर्स की ओर से धमकी भरे कॉल और मैसेज मिलने की घटनाएं सामने आई थीं. इन मामलों के बाद पुलिस लगातार गैंग के स्थानीय संपर्कों और मददगारों पर निगरानी रख रही थी. उसी कड़ी में यह बड़ा ऑपरेशन चलाया गया.

गैंगस्टर नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ के आधार पर गैंगस्टर नेटवर्क की अन्य कड़ियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

अपराधियों के खिलाफ अभियान रहेगा जारी

सीकर पुलिस ने साफ किया है कि जिले में गैंगस्टर नेटवर्क और उनके सहयोगियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने या गैंगस्टरों की किसी भी तरह मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इससे जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रखने की कोशिश की जा रही है.