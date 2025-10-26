रींगस में वीर जवान मुकेश कुमार को सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, 15 वर्षीय बेटे ने दी मुखाग्नि

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के रींगस उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरगोठ के राजस्व गांव परसरामपुरा के रहने वाले सशस्त्र सीमा बल के जवान मुकेश कुमार गुर्जर की घर के समीप शहीद स्मारक के लिए चिन्हित जगह पर सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई. उनके 15 वर्षीय पुत्र दीपक गुर्जर ने मुखाग्नि दी.

एसएसबी के इंस्पेक्टर रमेश गुर्जर के नेतृत्व में गार्ड सलामी दी गई. इसके पहले खंडेला विधायक सुभाष मील, पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह खंडेला, भाजपा नेता श्याम चौधरी, नगर पालिका अध्यक्ष हरिशंकर निठारवाल, उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार, तहसीलदार महेश ओला और इंस्पेक्टर रमेश गुर्जर ने जवान की पार्थिव देह पर पुष्प चक्र अर्पित किए.

एसएसबी इंस्पेक्टर द्वारा पुत्र को तिरंगा सौंपे जाने पर सभी की आंखें नम हो गईं. जवान मुकेश गुर्जर बिहार के मुजफ्फरपुर में चुनाव ड्यूटी के लिए गए थे, जहां छत से गिरने के कारण उनका निधन हो गया. पार्थिव देह देर रात 2 बजे रींगस पुलिस थाने पहुंची और तिरंगा यात्रा के साथ निवास स्थान ले जाया गया. इस दौरान “मुकेश गुर्जर अमर रहे”, “भारत माता की जय”, और “वंदे मातरम” के गगनभेदी नारे लगे.

39 वर्षीय मुकेश कुमार गुर्जर एसएसबी की 71वीं बटालियन में तैनात थे. उन्होंने 29 जून 2013 को एसएसबी में भर्ती होकर 12 वर्ष 3 माह और 25 दिन देश सेवा की. आगामी 10 नवंबर को उनका 39वां जन्मदिन था, लेकिन उससे 16 दिन पहले ही उनका निधन हो गया. उनके परिवार में मां मनभरी देवी, पत्नी सुमन, बहन पिंकी, 17 वर्षीय बेटी पायल और 15 वर्षीय बेटा दीपक शामिल हैं.

जवान के पिता नानूराम गुर्जर राजस्व विभाग से सेवानिवृत्त तहसील रीडर हैं. बड़े भाई राजेश गुर्जर अरब देशों में चालक पद पर कार्यरत हैं और छोटा भाई मनोज घर पर खेती-बाड़ी करता है. वीरगति की सूचना पर आसपास के घरों में भी चूल्हे नहीं जले.

तिरंगा रैली से पहले परिजनों और ग्रामीणों ने विधायक सुभाष मील और उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार से शहीद स्मारक बनाने और जवान को मिलने वाले लाभ बढ़ाने की मांग की. विधायक सुभाष मील ने अपने निजी खर्चे से शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की.

उपखंड अधिकारी बृजेश कुमार ने मुकेश के आवास के पास सवाईचक जमीन में 500 वर्गमीटर स्थान शहीद स्मारक के लिए आवंटित करने की घोषणा की. इसके बाद जवान मुकेश गुर्जर की अंत्येष्टि उसी स्थान पर सैन्य सम्मान के साथ संपन्न हुई.

