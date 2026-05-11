/उत्तराखंड में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए सीकर के अनिल शर्मा, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

Sikar News: सीकर जिले के फतेहपुर इलाके के रामसीसर गांव के शहीद अनिल शर्मा को सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. गांव में सुबह से ही माहौल भावुक बना हुआ था. हर किसी की आंखें नम थीं और लोग अपने लाल को अंतिम सलाम देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे. शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा रोलसाहबसर से शुरू हुई, जो रामसीसर गांव तक निकाली गई. यात्रा के दौरान सैकड़ों युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर “अनिल शर्मा अमर रहे” और “भारत माता की जय” के नारे लगाए.

जानकारी के अनुसार शहीद अनिल शर्मा उत्तराखंड के राइवाला कैंप में विशेष सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे. शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ, जिसमें उनका निधन हो गया. अनिल शर्मा वर्ष 2020 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में विशेष प्रशिक्षण ले रहे थे. उनके शहीद होने की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई.

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रविवार रात शहीद का पार्थिव शरीर रोलसाहबसर पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा मौजूद रहे. इसके बाद सोमवार सुबह एक पेट्रोल पंप के पास से शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा शुरू हुई. यात्रा में युवाओं का जोश देखने लायक था. लोग देशभक्ति के नारे लगाते हुए तिरंगे के साथ आगे बढ़ रहे थे. सेना की टुकड़ी भी पूरे सम्मान के साथ पार्थिव देह को लेकर चल रही थी.

तिरंगा यात्रा जब रामसीसर गांव पहुंची तो वहां पहले से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे. गांव में जगह-जगह लोगों ने फूल बरसाकर शहीद को श्रद्धांजलि दी. पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी. हर कोई अपने गांव के बेटे को आखिरी बार देखने के लिए पहुंचा.

इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई. सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. गांव के श्मशान घाट में शहीद अनिल शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया, जब शहीद के एक साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी. वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.

अंतिम संस्कार में विधायक हाकम अली सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को ढांढस बंधाया. पूरे इलाके में शहीद अनिल शर्मा की बहादुरी और देश सेवा को लेकर गर्व का माहौल देखने को मिला.