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उत्तराखंड में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए सीकर के अनिल शर्मा, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

Rajasthan News: सीकर के रामसीसर गांव के शहीद अनिल शर्मा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. रोलसाहबसर से निकली तिरंगा यात्रा में सैकड़ों युवा शामिल हुए. उत्तराखंड में सैन्य प्रशिक्षण के दौरान शहीद हुए अनिल को सेना ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: May 11, 2026, 03:42 PM|Updated: May 11, 2026, 03:42 PM
उत्तराखंड में ट्रेनिंग के दौरान शहीद हुए सीकर के अनिल शर्मा, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार
Image Credit: Martyr Anil Sharma Sikar

Sikar News: सीकर जिले के फतेहपुर इलाके के रामसीसर गांव के शहीद अनिल शर्मा को सोमवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. गांव में सुबह से ही माहौल भावुक बना हुआ था. हर किसी की आंखें नम थीं और लोग अपने लाल को अंतिम सलाम देने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे. शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा रोलसाहबसर से शुरू हुई, जो रामसीसर गांव तक निकाली गई. यात्रा के दौरान सैकड़ों युवाओं ने हाथों में तिरंगा लेकर “अनिल शर्मा अमर रहे” और “भारत माता की जय” के नारे लगाए.

जानकारी के अनुसार शहीद अनिल शर्मा उत्तराखंड के राइवाला कैंप में विशेष सैन्य प्रशिक्षण के दौरान हादसे का शिकार हो गए थे. शनिवार दोपहर करीब ढाई बजे ट्रेनिंग के दौरान हादसा हुआ, जिसमें उनका निधन हो गया. अनिल शर्मा वर्ष 2020 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में विशेष प्रशिक्षण ले रहे थे. उनके शहीद होने की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई.

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रविवार रात शहीद का पार्थिव शरीर रोलसाहबसर पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण और युवा मौजूद रहे. इसके बाद सोमवार सुबह एक पेट्रोल पंप के पास से शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा शुरू हुई. यात्रा में युवाओं का जोश देखने लायक था. लोग देशभक्ति के नारे लगाते हुए तिरंगे के साथ आगे बढ़ रहे थे. सेना की टुकड़ी भी पूरे सम्मान के साथ पार्थिव देह को लेकर चल रही थी.

तिरंगा यात्रा जब रामसीसर गांव पहुंची तो वहां पहले से ही बड़ी संख्या में ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए मौजूद थे. गांव में जगह-जगह लोगों ने फूल बरसाकर शहीद को श्रद्धांजलि दी. पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी. हर कोई अपने गांव के बेटे को आखिरी बार देखने के लिए पहुंचा.

इसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई. सेना की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. गांव के श्मशान घाट में शहीद अनिल शर्मा का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान माहौल बेहद भावुक हो गया, जब शहीद के एक साल के बेटे ने अपने पिता को मुखाग्नि दी. वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं.

अंतिम संस्कार में विधायक हाकम अली सहित कई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. सभी ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को ढांढस बंधाया. पूरे इलाके में शहीद अनिल शर्मा की बहादुरी और देश सेवा को लेकर गर्व का माहौल देखने को मिला.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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