Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /सीकर में 4000 बीघा जमीन को लेकर बवाल! किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, सरकार को दी चेतावनी

सीकर में 4000 बीघा जमीन को लेकर बवाल! किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, सरकार को दी चेतावनी

Rajasthan News: सीकर के तारपुरा-दादिया किसानों ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. एयरपोर्ट, रेलवे और सीमेंट प्लांट परियोजनाओं का विरोध करते हुए उन्होंने ज्ञापन सौंपा और प्रस्ताव वापस लेने की मांग की.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: May 18, 2026, 08:11 PM|Updated: May 18, 2026, 08:11 PM
सीकर में 4000 बीघा जमीन को लेकर बवाल! किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, सरकार को दी चेतावनी
Image Credit: AI IMAGE

Sikar News: सीकर जिले के तारपुरा और दादिया इलाके के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट पर बड़ा विरोध शुरू कर दिया. प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट, नवलगढ़-बेरी-बसावा सीमेंट प्लांट, रेलवे लाइन और जेरठी-दादिया अंडरपास जैसी परियोजनाओं के खिलाफ हजारों किसान एकजुट होकर सीकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया. यहां करीब आधे घंटे तक नारेबाजी करने के बाद किसानों ने एडीएम डॉ. रतन कुमार स्वामी को अपना ज्ञापन सौंपा.

दादिया और तारपुरा गांव के किसानों ने इससे पहले एक बड़ी महापंचायत भी की थी, जिसमें सरकार की जमीन अधिग्रहण नीति पर खुलकर नाराजगी जताई गई. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन एयरपोर्ट परियोजना के नाम पर करीब 4,000 बीघा उपजाऊ कृषि भूमि लेने की तैयारी में है, जो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

किसानों का साफ कहना है कि बेरी, तारपुरा और दादिया क्षेत्र में पहले ही रेलवे लाइन के लिए जमीन ली जा चुकी है और अब एयरपोर्ट के नाम पर फिर से जमीन मांगी जा रही है. उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके पास खेती करने और जीवन चलाने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी और उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ सकता है.

किसानों का काफिला सुबह करीब 9:30 बजे गांवों से रवाना हुआ. इसमें 34 बसें, 80 ट्रैक्टर, 100 से ज्यादा गाड़ियां और करीब 100 बाइक शामिल थीं. यह काफिला दोपहर करीब 12 बजे सीकर हाईवे पर पहुंचा और फिर वहां से पैदल मार्च करते हुए लगभग 1:30 बजे सीकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां जोरदार प्रदर्शन किया गया.

किसानों ने अपनी तरफ से चार प्रमुख मांगें रखी हैं. पहली मांग है कि ग्राम सभा और किसानों की लिखित सहमति के बिना किसी भी जमीन का अधिग्रहण न किया जाए. दूसरी मांग में कहा गया है कि एयरपोर्ट और रेलवे लाइन परियोजनाओं पर प्रशासन किसानों से सीधा संवाद करे. तीसरी मांग जेरठी-दादिया अंडरपास की डिजाइन और लोकेशन को लेकर उठाई गई आपत्तियों के समाधान की है. चौथी मांग में सीमेंट प्लांट और रेलवे लाइन को खेतों की बजाय बंजर या वैकल्पिक रास्तों से निकालने की बात कही गई है.

किसान सतपाल धींवा ने ज्ञापन देते हुए कहा कि इन चारों गांवों की जमीन बेहद उपजाऊ है. उनका कहना है कि अगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनता है तो किसानों को अपने पैतृक गांव छोड़कर पलायन करना पड़ेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कुल देवी-देवताओं के मंदिर, पुराने चबूतरे और हरिराम मंदिर, जीणमाता मंदिर, मनसा माता मंदिर और बालाजी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल भी हैं, जो भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होंगे.

किसानों ने यह भी कहा कि इस परियोजना से करीब 166 हेक्टेयर गोचर भूमि खत्म हो जाएगी. इसके अलावा चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, जलदाय विभाग, सामुदायिक भवन, पशु चिकित्सा केंद्र, खेल मैदान और श्मशान भूमि जैसी कई जरूरी सुविधाएं भी प्रभावित होंगी. करीब 10 हेक्टेयर में बनी गौशाला भी उजड़ जाएगी, जहां हजारों गायों को रखा जाता है. ग्रामीणों की मांग है कि एयरपोर्ट का पूरा प्रस्ताव वापस लिया जाए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:'विवाह के दौरान पत्नी बालिग तो...', शादी के बाद रेप आरोप पर बड़ा फैसला, HC ने साफ कर दी कानूनी सीमा

ट्रेंडिंग न्यूज़

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

जयपुर में हिट एंड रन ने उजाड़ दिया परिवार, खाना खाकर वॉक पर निकले दंपत्ति को कार ने मारी टक्कर,लेक्चरर पत्नी की मौत

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

चांद पर पहुंची चांदी, सोने ने भी पकड़ी रफ्तार! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में यहां मिलता है रेगिस्तान का 'सफेद सोना'?

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल का बड़ा संकट! कई पंप हुए ड्राई, गांवों में मची अफरा-तफरी

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

राजस्थान में खत्म होगी अफसरों की VIP सवारी! अब एक ही गाड़ी में जाएंगे अधिकारी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

राजस्थान की धरती उगलेगी आग! जयपुर, बाड़मेर और बीकानेर समेत इन जिलों में भयंकर लू की चेतावनी

राजस्थान में राज्यसभा सीटों पर घमासान! BJP में किसे मिलेगा टिकट, नामों पर मंथन!

सतीश पूनिया के फेसबुक पोस्ट ने मचाई हलचल, सियासी गलियारों में हो रही चर्चाएं

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

राजस्थान में ठंडा पड़ा गोल्ड-सिल्वर का दाम, जानें अपने शहर में सोने-चांदी का लेटेस्ट प्राइस

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का नया टूरिस्ट हॉटस्पॉट 'रायता हिल्स', प्री-वेडिंग शूट और बाइकर्स के लिए बनी है जन्नत

Rajasthan: पंजाब से राजस्थान तक 'चिट्टे' का नेटवर्क, एक दिन में 6 जगह मारे छापे

Rajasthan Monsoon 2026: राजस्थान में कब होगी मानसून की धमाकेदार एंट्री, धधकती गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत?

पापा थे खिलाफ, फिर भी नहीं मानी हार… आज करोड़ों दिलों पर राज करती हैं रतन चौहान

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का ये 900 साल पुराना मंदिर, जहां पाताल से जुड़ा है शिवलिंग!

राजस्थान के अलवर में 1100 एकड़ जमीन पर बन सकता है NCR का पहला MRO हब, कई लोगों को मिलेगी नौकरी!

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

जयपुर, जोधपुर, कोटा समेत इन शहरों में क्या हैं आज के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर रेट? बुकिंग से पहले चेक करें अपडेट

हीट स्ट्रोक से हैंग हुआ राजस्थान, भयंकर लू ने फलौदी से लेकर जैसलमेर समेत इन शहरों में मचाया हुड़दंग, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह जिला है 'चप्पलों का शहर', अमेरिका और यूरोप तक है दबदबा!

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

राजस्थान में मौसम का कहर! धूलभरी आंधी और हीटवेव का डबल अटैक, IMD ने जारी किया अलर्ट

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

जैसलमेर में बनेगा 3 लाख करोड़ रुपये की लागत से भारत का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी हब!

क्या आप जानते है? राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, जहां तपती गर्मियों में भी चलती हैं ठंडी हवाएं!

जयपुर, जोधपुर से उदयपुर तक... कहां कितना है पेट्रोल-डीजल का रेट? पढ़ें हर शहर का भाव

सीकर में 4000 बीघा जमीन को लेकर बवाल! किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, सरकार को दी चेतावनी

IIT-NDA छोड़कर चुनी वकालत, काला हिरण केस में रखी सलमान की दलील, पढ़ें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की 10 रोचक बातें

Tags:
sikar news
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अट्टा-सट्टा प्रथा को बताया अमानवीय, महिला को मिला तलाक

राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! अट्टा-सट्टा प्रथा को बताया अमानवीय, महिला को मिला तलाक

Rajasthan High Court
2

5 सेकंड में खत्म हुआ 50 साल का ढांचा! झुंझुनूं में धमाके के साथ जमींदोज हुई पानी की टंकी

jhunjhunu news
3

राजस्थान विधानसभा ने रचा इतिहास! पहली बार बना अपना LOGO, द्वारों के नामों में दिखी संस्कृति की झलक

Rajasthan politics news
4

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल का बड़ा संकट! कई पंप हुए ड्राई, गांवों में मची अफरा-तफरी

Jaipur News
5

राजस्थान में राज्यसभा सीटों पर घमासान! BJP में किसे मिलेगा टिकट, नामों पर मंथन!

Rajasthan Politics