/सीकर में 4000 बीघा जमीन को लेकर बवाल! किसानों का कलेक्ट्रेट घेराव, सरकार को दी चेतावनी

Sikar News: सीकर जिले के तारपुरा और दादिया इलाके के किसानों ने अपनी जमीन बचाने के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट पर बड़ा विरोध शुरू कर दिया. प्रस्तावित तारपुरा एयरपोर्ट, नवलगढ़-बेरी-बसावा सीमेंट प्लांट, रेलवे लाइन और जेरठी-दादिया अंडरपास जैसी परियोजनाओं के खिलाफ हजारों किसान एकजुट होकर सीकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया. यहां करीब आधे घंटे तक नारेबाजी करने के बाद किसानों ने एडीएम डॉ. रतन कुमार स्वामी को अपना ज्ञापन सौंपा.

दादिया और तारपुरा गांव के किसानों ने इससे पहले एक बड़ी महापंचायत भी की थी, जिसमें सरकार की जमीन अधिग्रहण नीति पर खुलकर नाराजगी जताई गई. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन एयरपोर्ट परियोजना के नाम पर करीब 4,000 बीघा उपजाऊ कृषि भूमि लेने की तैयारी में है, जो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा.

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किसानों का साफ कहना है कि बेरी, तारपुरा और दादिया क्षेत्र में पहले ही रेलवे लाइन के लिए जमीन ली जा चुकी है और अब एयरपोर्ट के नाम पर फिर से जमीन मांगी जा रही है. उनका कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके पास खेती करने और जीवन चलाने के लिए जमीन ही नहीं बचेगी और उन्हें गांव छोड़कर जाना पड़ सकता है.

किसानों का काफिला सुबह करीब 9:30 बजे गांवों से रवाना हुआ. इसमें 34 बसें, 80 ट्रैक्टर, 100 से ज्यादा गाड़ियां और करीब 100 बाइक शामिल थीं. यह काफिला दोपहर करीब 12 बजे सीकर हाईवे पर पहुंचा और फिर वहां से पैदल मार्च करते हुए लगभग 1:30 बजे सीकर कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां जोरदार प्रदर्शन किया गया.

किसानों ने अपनी तरफ से चार प्रमुख मांगें रखी हैं. पहली मांग है कि ग्राम सभा और किसानों की लिखित सहमति के बिना किसी भी जमीन का अधिग्रहण न किया जाए. दूसरी मांग में कहा गया है कि एयरपोर्ट और रेलवे लाइन परियोजनाओं पर प्रशासन किसानों से सीधा संवाद करे. तीसरी मांग जेरठी-दादिया अंडरपास की डिजाइन और लोकेशन को लेकर उठाई गई आपत्तियों के समाधान की है. चौथी मांग में सीमेंट प्लांट और रेलवे लाइन को खेतों की बजाय बंजर या वैकल्पिक रास्तों से निकालने की बात कही गई है.

किसान सतपाल धींवा ने ज्ञापन देते हुए कहा कि इन चारों गांवों की जमीन बेहद उपजाऊ है. उनका कहना है कि अगर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनता है तो किसानों को अपने पैतृक गांव छोड़कर पलायन करना पड़ेगा. साथ ही उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में कुल देवी-देवताओं के मंदिर, पुराने चबूतरे और हरिराम मंदिर, जीणमाता मंदिर, मनसा माता मंदिर और बालाजी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल भी हैं, जो भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होंगे.

किसानों ने यह भी कहा कि इस परियोजना से करीब 166 हेक्टेयर गोचर भूमि खत्म हो जाएगी. इसके अलावा चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, जलदाय विभाग, सामुदायिक भवन, पशु चिकित्सा केंद्र, खेल मैदान और श्मशान भूमि जैसी कई जरूरी सुविधाएं भी प्रभावित होंगी. करीब 10 हेक्टेयर में बनी गौशाला भी उजड़ जाएगी, जहां हजारों गायों को रखा जाता है. ग्रामीणों की मांग है कि एयरपोर्ट का पूरा प्रस्ताव वापस लिया जाए.