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सांसद अमराराम का एक हजार से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ जयपुर कूच टला, 11 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति

Rajasthan News: राजस्थान में ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़ी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हजारों किसानों का जयपुर कूच टल गया. सांसद अमरा राम के नेतृत्व में किसानों की अधिकारियों से वार्ता हुई, जिसमें मांगों पर सहमति बनने के बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 31, 2026, 07:46 PM IST | Updated:Aug 31, 2026, 07:46 PM IST
सांसद अमराराम का एक हजार से अधिक ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ जयपुर कूच टला, 11 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति
Image Credit: राजस्थान में ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़ी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हजारों किसानों का जयपुर कूच टल गया.

Sikar News: राजस्थान में ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़ी मांगों को लेकर हजारों किसानों का जयपुर कूच आखिरकार टल गया. सीकर सांसद कॉमरेड अमरा राम के नेतृत्व में करीब एक हजार से ज्यादा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ किसान जयपुर की ओर रवाना हुए थे. काफिले में करीब डेढ़ दर्जन जिलों से आए किसान शामिल थे. सरगोठ के पास प्रशासन ने किसान प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए जयपुर बुलाया. इसके बाद परिवहन और माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बनने के बाद किसानों ने आंदोलन स्थगित कर दिया.

हजारों किसान ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ निकले
ट्रैक्टर-ट्रॉली से जुड़े नियमों और कार्रवाई के विरोध में किसानों ने जयपुर कूच का ऐलान किया था. इसके बाद अलग-अलग जिलों से किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लेकर रवाना हुए. देखते ही देखते एक हजार से ज्यादा ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का काफिला तैयार हो गया. इसमें करीब 15 से ज्यादा जिलों के हजारों किसान और अन्य लोग शामिल रहे.

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सरगोठ के पास प्रशासन ने रोका काफिला
किसानों का काफिला जयपुर की ओर बढ़ रहा था. इसी दौरान सरगोठ के पास प्रशासन ने किसान प्रतिनिधियों से बातचीत की. अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को जयपुर बुलाकर मांगों पर चर्चा करने का प्रस्ताव रखा. इसके बाद किसान प्रतिनिधि जयपुर पहुंचे और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई.

11 सूत्रीय मांगों पर हुई बातचीत
जयपुर में परिवहन और माइनिंग विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से जुड़ी 11 मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई. किसान प्रतिनिधियों ने ओवरलोडिंग के नाम पर होने वाले चालान बंद करने की मांग रखी. इसके साथ ही ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में लगाए जा रहे जीपीएस सिस्टम को हटाने और फास्टैग की अनिवार्यता खत्म करने की मांग भी उठाई गई.

रॉयल्टी समेत कई मुद्दे उठाए
किसानों ने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से रॉयल्टी वसूली बंद करने की मांग भी अधिकारियों के सामने रखी. उनका कहना था कि मौजूदा नियमों के कारण किसानों और ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. प्रतिनिधिमंडल ने नियमों में राहत देने और किसानों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की.

अधिकारियों के सकारात्मक रुख के बाद आंदोलन टला
बैठक के दौरान अधिकारियों ने किसानों की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया. बातचीत आगे बढ़ने के बाद 11 सूत्रीय मांगों को लेकर सहमति बनी. इसके बाद किसान प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर कूच का कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया. आंदोलन खत्म होने के बाद अलग-अलग जिलों से आए किसान अपने ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के साथ वापस लौट गए.

प्रशासन भी रहा पूरी तरह अलर्ट
एक साथ बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के जयपुर की ओर बढ़ने को देखते हुए पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट रहा. रास्ते में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर निगरानी रखी गई. सांसद अमरा राम ने कहा कि अधिकारियों के साथ बातचीत सकारात्मक रही है. 11 सूत्रीय मांगों पर बनी सहमति के बाद फिलहाल आंदोलन समाप्त कर दिया गया है. किसानों ने उम्मीद जताई कि बैठक में बनी सहमति के अनुसार विभाग जल्द जरूरी कदम उठाएंगे.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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