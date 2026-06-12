/Rajasthan News: नीमकाथाना में ई-रिक्शा बैटरी चोर गैंग का भंडाफोड़, 2 शातिर चोर और 2 कबाड़ी गिरफ्तार

Neemkathana Chori Case: सीकर जिले की नीमकाथाना कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी और कामयाब कार्रवाई करते हुए शहर में सक्रिय ई-रिक्शा से बैटरी चोरी करने वाले शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस मामले में कुल चार आरोपियों को दबोचा है, जिनमें चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले दो मुख्य चोर और चोरी का माल खरीदने वाले दो नामजद कबाड़ी शामिल हैं. पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की गई तीन बैटरियां भी बरामद कर ली हैं.

अंधेरे का फायदा उठाकर करते थे पार, दिन में कबाड़ियों को सौदा

कोतवाली थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस जांच में इस गैंग का एक तय मॉडस ऑपेरंडी (तरीका) सामने आया है. आरोपी शातिर चोर अलसुबह (तड़के) घने अंधेरे का फायदा उठाकर गलियों या मार्केट में खड़े ई-रिक्शा को निशाना बनाते थे और उनकी कीमती बैटरियां खोल लेते थे. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी दिन के उजाले में चुराई हुई इन बैटरियों को कबाड़ियों को औने-पौने दामों में बेचकर रफूचक्कर हो जाते थे.

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कमला मोदी मार्केट में हुई थी चोरी, पीड़ित ने दर्ज कराया था मामला

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब परिवादी पुष्कर कुमार अग्रवाल ने कोतवाली थाने में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज करवाई. पीड़ित ने बताया कि कमला मोदी मार्केट स्थित उनके दो ई-रिक्शा रात के समय खड़े थे, जिनमें चार-चार बैटरियां लगी हुई थीं. 27 मई 2026 की रात को अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर उनमें से तीन बैटरियां पार कर दीं.

इस शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश शुरू की. पुलिस ने वारदात स्थल और उसके आसपास के रूट पर लगे CCTV फुटेज खंगाले, जिससे चोरों की पहचान करना आसान हो गया और पुलिस सीधे आरोपियों के गिरेबान तक पहुंच गई.

गिरफ्तार आरोपियों की कुंडली, चोर और खरीददार दोनों पहुंचे जेल

पुलिस ने इस मामले में कड़ियां जोड़ते हुए वारदात में शामिल कई आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा है. चोरी करने वाले मुख्य आरोपियों में पवन कुमार उर्फ पन्नया (मूल निवासी अजमेर, हाल खानाबदोश, औद्योगिक क्षेत्र, नीमकाथाना), अनिल बागड़िया और चोरी की बैटरी खरीदने वाले कबाड़ी में विवेक खटीक (निवासी वार्ड संख्या 23) व रणजीत सिंह पंवार हैं.

थानाधिकारी का बयान

कोतवाली पुलिस फिलहाल पकड़े गए चारों आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है. पुलिस को अंदेशा है कि इस गैंग ने शहर और आसपास के इलाकों में ई-रिक्शा चालकों को निशाना बनाकर कई अन्य चोरियों को भी अंजाम दिया है, जिससे जल्द ही कुछ और बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है.