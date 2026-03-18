नीमकाथाना में शबे-कद्र की रात इबादत का नूर, कुरान मुकम्मल होने पर मौलाना को भेंट की बाइक

Rajasthan News: नीमकाथाना में शबे-कद्र पर पूरी रात मस्जिदों में इबादत हुई. कुरान शरीफ मुकम्मल होने की खुशी में छावनी मस्जिद के मौलाना मुजम्मिल को समाज ने बाइक भेंट की. अब शहर में ईद की नमाज को लेकर उत्साह है.
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Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में शबे-कद्र की मुकद्दस रात पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई. इस्लाम में हजार महीनों से अफजल मानी जाने वाली इस रात में शहर की फिजां इबादत के नूर से सराबोर रही. जामा मस्जिद, मदीना मस्जिद और छावनी स्थित मस्जिदों में पूरी रात जागकर नमाज और तिलावत-ए-कुरान का सिलसिला चलता रहा.
गुनाहों की माफी और अमन-चैन की दुआ
शबे-कद्र के इस खास मौके पर बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों में इकट्ठा हुए.
इबादत की रात: लोगों ने नमाज-ए-तहाजुद अदा की और कुरान शरीफ की तिलावत की. मौलाना मुशर्रफ, मौलाना मुजम्मिल और मौलाना जमशेद ने मुल्क में अमन-चैन, भाईचारे और तरक्की के लिए सामूहिक दुआ करवाई. वहीं अकीदतमंदों ने अल्लाह की बारगाह में रो-रोकर अपने गुनाहों की माफी मांगी और इंसानियत की सलामती की मन्नतें मांगी.
मौलाना को भेंट की बाइक
छावनी स्थित मस्जिद में जब कुरान शरीफ का 'खत्म' (मुकम्मल होना) हुआ, तो वहां का नजारा बेहद भावुक और खुशी भरा था.बता दें कि समाज के लोगों ने मौलानाओं को साफा पहनाकर और मालाएं पहनाकर उनका इस्तकबाल किया. मौलाना मुजम्मिल की दीनी सेवाओं और उनकी खिदमत से खुश होकर समाज के लोगों ने उन्हें नजराने के तौर पर एक बाइक और नकदी भेंट की. इस मौके पर पार्षद शाकिर अली, सफी मोहम्मद और हाजी मजीद सहित समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे.
ईद-उल-फितर की नमाज की तैयारी
शबे-कद्र के साथ ही अब शहर में ईद-उल-फितर की तैयारियां तेज हो गई हैं. जामा मस्जिद के मौलाना मुशर्रफ ने बताया कि आगामी ईद के मौके पर शहर की प्रमुख ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की जाएगी, जिसके लिए समय और स्थान की रूपरेखा तैयार कर ली गई है.
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देर रात भीषण सड़क हादसा
फतेहपुर कोतवाली थाना इलाके के सीकर रोड पर देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. बीड़ के समीप एक ट्रोला और थार गाड़ी के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही एएसआई भंवर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घायलों को फतेहपुर ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया. दुर्घटना के कारण राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतार लग गई थी, जिसे पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाकर सुचारू करवाया.
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