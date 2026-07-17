Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

Rajasthan News: NEET-UG 2026 का रिजल्ट जारी हो गया है. 11.21 लाख छात्र क्वालिफाई हुए, जबकि करीब 10 लाख कटऑफ पार नहीं कर सके. कटऑफ में 69 अंकों की बढ़ोतरी हुई. राजस्थान के उपलक्ष्य गोयल ने ऑल इंडिया तीसरी और अलवर के गौरव सिंह ने नौवीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jul 17, 2026, 03:23 PM|Updated: Jul 17, 2026, 03:23 PM
घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास
Image Credit: सीकर जिले के रींगस के घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार से आने वाले सुनील ने भी नीट में सफलता हासिल की.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

NEET Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार रात NEET-UG 2026 (री-नीट) का रिजल्ट जारी कर दिया. इस बार मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित परीक्षा में 11.21 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, जबकि करीब 10 लाख छात्र निर्धारित कटऑफ तक भी नहीं पहुंच सके. पिछले साल के मुकाबले इस बार कटऑफ में 69 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, जिससे साफ है कि इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन रहा. परीक्षा 21 जून 2026 को दोबारा कराई गई थी और इसमें देशभर से करीब 20 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया.

दो छात्रों ने साझा किया ऑल इंडिया पहला स्थान
इस बार ऑल इंडिया रैंक-1 संयुक्त रूप से पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने हासिल की. दोनों ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए. वहीं, कोटा में रहकर पढ़ाई करने वाले बिहार के आयुष बालोटिया ने पूरे देश में चौथी रैंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया. टॉपर्स की इस सफलता ने एक बार फिर यह साबित किया कि नियमित पढ़ाई, अनुशासन और सही रणनीति प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे बड़ी ताकत होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

राजस्थान के छात्रों ने बढ़ाया प्रदेश का मान
इस बार राजस्थान के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. जयपुर के उपलक्ष्य गोयल ने 711 अंक हासिल कर ऑल इंडिया तीसरी रैंक प्राप्त की, जबकि अलवर के गौरव सिंह ने नौवीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया. उपलक्ष्य ने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की. उनका कहना है कि उन्होंने तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से लगभग पूरी तरह दूरी बनाए रखी और केवल पढ़ाई से जुड़े काम के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया. परीक्षा रद्द होने के बाद कुछ समय के लिए वे निराश जरूर हुए, लेकिन जल्द ही दोबारा पूरी मेहनत के साथ तैयारी में जुट गए. उनके पिता मुकेश गोयल ने इसे पूरे परिवार के लिए गर्व का पल बताया.

संघर्ष की मिसाल बने रींगस के सुनील
सीकर जिले के रींगस के घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार से आने वाले सुनील ने भी नीट में सफलता हासिल कर सबका ध्यान खींचा. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया. स्थानीय लोगों का कहना है कि संभवतः गाड़िया लोहार समाज से राजस्थान के पहले छात्र हैं जिन्होंने नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. उनकी सफलता पर शहरवासियों ने सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें बधाई दी. लोगों का कहना है कि सुनील ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के आगे आर्थिक कठिनाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं.

टॉपर्स ने बताया सफलता का मंत्र
ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल करने वाले आयुष बालोटिया ने बताया कि उन्होंने नियमित पढ़ाई के साथ मानसिक संतुलन बनाए रखा. पढ़ाई के बीच तनाव कम करने के लिए वे कभी-कभी यूट्यूब पर हल्के वीडियो देखकर खुद को फ्रेश रखते थे. वहीं गौरव सिंह का कहना है कि उन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल केवल जरूरत के हिसाब से किया और समय का सही प्रबंधन ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बना. सभी टॉपर्स ने शिक्षकों के मार्गदर्शन, परिवार के सहयोग और अनुशासित दिनचर्या को सफलता का सबसे बड़ा आधार बताया.

कटऑफ में बड़ा उछाल, लाखों छात्रों के लिए बढ़ी चुनौती
इस बार जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ 213 अंक रही, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए 177 अंक निर्धारित किए गए. पिछले साल की तुलना में जनरल वर्ग की कटऑफ में 69 अंक और आरक्षित वर्ग की कटऑफ में 64 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार, इस बार परीक्षा का स्तर और प्रतिस्पर्धा दोनों पहले से ज्यादा रहे. देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए. सबसे ज्यादा अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से थे, जबकि सबसे कम परीक्षार्थी लक्षद्वीप से शामिल हुए.

फाइनल आंसर-की भी हुई जारी
रिजल्ट जारी करने से पहले एनटीए ने फाइनल आंसर-की भी प्रकाशित की. इसमें फिजिक्स का एक प्रश्न ड्रॉप किया गया, जबकि एक अन्य प्रश्न के दो विकल्प सही माने गए. यह प्रश्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से संबंधित था. वहीं वर्नियर कैलिपर्स पर आधारित एक प्रश्न हटाया गया. केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय में किसी भी प्रश्न में बदलाव नहीं किया गया. कुल मिलाकर NEET-UG 2026 के नतीजों ने साफ कर दिया कि केवल लंबे समय तक पढ़ाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही रणनीति, नियमित अभ्यास, मानसिक संतुलन और अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan News Live: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 75 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण, बॉर्डर सुरक्षा को लेकर मुख्य सचिव की बैठक आज

री-NEET 2026 में कोटा का जलवा, टॉप-10 में एलेन के 5 छात्रों ने बनाई जगह

NEET छात्रों के लिए बड़ी खबर! NTA ने जारी किया रिजल्ट, ऐसे करें स्कोरकार्ड डाउनलोड

ट्रेंडिंग न्यूज़

Hanumangarh: 100 से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या का सनसनीखेज खुलासा! डिकॉय ऑपरेशन में दबोचा गया मास्टरमाइंड

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में आई महा गिरावट! सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप

आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति

राजस्थान में इस दिन से फिर सक्रिय होगा मानसून, जयपुर, कोटा, भरतपुर समेत इन इलाकों में होगी झमाझम बारिश!

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव को किया तलब

राजस्थान में खाप पंचायत का बड़ा फरमान! प्रेम विवाह की कीमत 21 लाख, वरना होगा बहिष्कार

पंचायत-निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक मांगा पूरा चुनाव शेड्यूल, कहा- 'काम नहीं होता तो मना कर दीजिए'

री-NEET 2026 में कोटा का जलवा, टॉप-10 में एलेन के 5 छात्रों ने बनाई जगह

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

सोते हुए ससुर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार, बचाने आए भतीजे को भी नहीं छोड़ा, ससुराल में दामाद का खूनी हमला

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से दो उम्रकैदी करेंगे शादी, जेल में शुरू हुई Love Story

आज राजस्थान को मिलेगी बड़ी सौगात, पीएम मोदी करेंगे 8 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण, जानें किस स्टेशन पर कितना हुआ खर्च

कौन हैं अशोक चांडक? कांग्रेस से BJP तक का सफर, अब ED की रेड

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

रेल मंत्री ने इस Student की एकदम से मान ली बात, बदल दी IRCTC की नई वेबसाइट

जयपुर समेत 13 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

अलवर में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, दो दिन बाद पहाड़ी की तलहटी में मिला शव

Gold Silver Price Today: जयपुर में औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी स्थिर, खरीदने का प्लान है तो पहले नोट कर लें आज का भाव

टॉर्च की रोशनी में सिजेरियन के टांके, जयपुर जनाना अस्पताल में 3 घंटे का भयंकर ब्लैकआउट, लंबे पावर कट से बिगड़े हालात

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

रोडवेज बस की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत, पुलिस और एंबुलेंस की देरी पर लोगों में भड़का आक्रोश

राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल

विमल पान मसाला केस में अपडेट, कोर्ट में शाहरुख, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ का जवाब पेश

डिग्गी में छिपकर ससुराल पहुंची पत्नी, अलवर में थाने तक पहुंचा हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

बीकानेर में रिश्तेदार बने एक-दूसरे के दुश्मन, खूनी संघर्ष में 3 की मौत, गांव में भारी पुलिस बल तैनात

कोटा में सिजेरियन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

मानवता हुई शर्मसार! झाड़ियों में मिला जिंदा नवजात, रोने की आवाज बनी जीवनदान

राजस्थान शिक्षा विभाग का नया कारनामा! जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहीं फिर कर दिया तबादला

झालावाड़ में नवजात के बाद मां की भी मौत, निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप के बाद हंगामा

बांसवाड़ा में मेंढक-मेंढकी की शादी, 'दुल्हन'ने पहना लहंगा, निभाई सगाई की से लेकर विदाई की रस्में

Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

कोरोना के बाद स्टेरॉयड का खतरनाक असर, युवाओं के कूल्हे-घुटनों के जोड़ हो रहे खराब

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

TAGS:
sikar news
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास
sikar news
2
road accident
3
Rajasthan Politics
4
Rajasthan Crime
5
Didwana News