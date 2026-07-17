/घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार के बेटे सुनील ने कर दिखाया कमाल, NEET में सफलता से रच दिया इतिहास

NEET Result 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने गुरुवार रात NEET-UG 2026 (री-नीट) का रिजल्ट जारी कर दिया. इस बार मेडिकल, डेंटल, आयुष और अन्य मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित परीक्षा में 11.21 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं, जबकि करीब 10 लाख छात्र निर्धारित कटऑफ तक भी नहीं पहुंच सके. पिछले साल के मुकाबले इस बार कटऑफ में 69 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, जिससे साफ है कि इस बार मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कठिन रहा. परीक्षा 21 जून 2026 को दोबारा कराई गई थी और इसमें देशभर से करीब 20 लाख विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया.

दो छात्रों ने साझा किया ऑल इंडिया पहला स्थान

इस बार ऑल इंडिया रैंक-1 संयुक्त रूप से पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने हासिल की. दोनों ने 720 में से 715 अंक प्राप्त किए. वहीं, कोटा में रहकर पढ़ाई करने वाले बिहार के आयुष बालोटिया ने पूरे देश में चौथी रैंक हासिल कर शानदार प्रदर्शन किया. टॉपर्स की इस सफलता ने एक बार फिर यह साबित किया कि नियमित पढ़ाई, अनुशासन और सही रणनीति प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे बड़ी ताकत होती है.

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राजस्थान के छात्रों ने बढ़ाया प्रदेश का मान

इस बार राजस्थान के छात्रों ने भी शानदार प्रदर्शन किया. जयपुर के उपलक्ष्य गोयल ने 711 अंक हासिल कर ऑल इंडिया तीसरी रैंक प्राप्त की, जबकि अलवर के गौरव सिंह ने नौवीं रैंक हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया. उपलक्ष्य ने पहले ही प्रयास में यह सफलता हासिल की. उनका कहना है कि उन्होंने तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से लगभग पूरी तरह दूरी बनाए रखी और केवल पढ़ाई से जुड़े काम के लिए व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया. परीक्षा रद्द होने के बाद कुछ समय के लिए वे निराश जरूर हुए, लेकिन जल्द ही दोबारा पूरी मेहनत के साथ तैयारी में जुट गए. उनके पिता मुकेश गोयल ने इसे पूरे परिवार के लिए गर्व का पल बताया.

संघर्ष की मिसाल बने रींगस के सुनील

सीकर जिले के रींगस के घुमंतू गाड़िया लोहार परिवार से आने वाले सुनील ने भी नीट में सफलता हासिल कर सबका ध्यान खींचा. सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया. स्थानीय लोगों का कहना है कि संभवतः गाड़िया लोहार समाज से राजस्थान के पहले छात्र हैं जिन्होंने नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. उनकी सफलता पर शहरवासियों ने सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें बधाई दी. लोगों का कहना है कि सुनील ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के आगे आर्थिक कठिनाइयां भी छोटी पड़ जाती हैं.

टॉपर्स ने बताया सफलता का मंत्र

ऑल इंडिया चौथी रैंक हासिल करने वाले आयुष बालोटिया ने बताया कि उन्होंने नियमित पढ़ाई के साथ मानसिक संतुलन बनाए रखा. पढ़ाई के बीच तनाव कम करने के लिए वे कभी-कभी यूट्यूब पर हल्के वीडियो देखकर खुद को फ्रेश रखते थे. वहीं गौरव सिंह का कहना है कि उन्होंने स्मार्टफोन का इस्तेमाल केवल जरूरत के हिसाब से किया और समय का सही प्रबंधन ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बना. सभी टॉपर्स ने शिक्षकों के मार्गदर्शन, परिवार के सहयोग और अनुशासित दिनचर्या को सफलता का सबसे बड़ा आधार बताया.

कटऑफ में बड़ा उछाल, लाखों छात्रों के लिए बढ़ी चुनौती

इस बार जनरल और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ 213 अंक रही, जबकि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए 177 अंक निर्धारित किए गए. पिछले साल की तुलना में जनरल वर्ग की कटऑफ में 69 अंक और आरक्षित वर्ग की कटऑफ में 64 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई. एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार, इस बार परीक्षा का स्तर और प्रतिस्पर्धा दोनों पहले से ज्यादा रहे. देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्यार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए. सबसे ज्यादा अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश से थे, जबकि सबसे कम परीक्षार्थी लक्षद्वीप से शामिल हुए.

फाइनल आंसर-की भी हुई जारी

रिजल्ट जारी करने से पहले एनटीए ने फाइनल आंसर-की भी प्रकाशित की. इसमें फिजिक्स का एक प्रश्न ड्रॉप किया गया, जबकि एक अन्य प्रश्न के दो विकल्प सही माने गए. यह प्रश्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से संबंधित था. वहीं वर्नियर कैलिपर्स पर आधारित एक प्रश्न हटाया गया. केमिस्ट्री और बायोलॉजी विषय में किसी भी प्रश्न में बदलाव नहीं किया गया. कुल मिलाकर NEET-UG 2026 के नतीजों ने साफ कर दिया कि केवल लंबे समय तक पढ़ाई करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही रणनीति, नियमित अभ्यास, मानसिक संतुलन और अनुशासन ही सफलता की असली कुंजी हैं.