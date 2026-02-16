सीकर के भढ़ाढर स्कूल नकल घोटाले में नया अपडेट, छात्र संगठन ने DEO ऑफिस में जाकर की ये बड़ी मांग

Sikar News: सीकर के भढ़ाढर गांव के सरकारी स्कूल में बोर्ड परीक्षा में नकल करने और नहीं करने को लेकर टीचर्स विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद आज छात्र संगठन एसएफआई ने जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव कर मामले में शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग रखी. प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे. जहां छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए शिक्षा अधिकारी के चेंबर में घुस गए और नारेबाजी कर मामले में शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे.

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने राजस्थान को नकल मामले में बिहार बनाने का आरोप भी लगाया. इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि वह इस तरह की लापरवाही और छात्र हितों के साथ किसी तरह का कोठाराघात नहीं होने देंगे. छात्र संगठन SFI के कार्यकर्ताओं की करीब आधे घंटे तक अधिकारियों से मामले में कार्रवाई को लेकर जिद्द बहस होती रही. जिस पर शिक्षा अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को कहा कि मामले में बोर्ड परीक्षा में लगे सेंटर सुप्रीमडेंटेड (CS) को हटाकर दूसरे को लगाया गया है और मामले में जांच टीम द्वारा जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने पर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी.

एसएफआई के जिला अध्यक्ष महिपाल गुर्जर ने बताया कि पिछले दिनों बढ़ाढर की सरकारी स्कूल में टीचर्स में बोर्ड परीक्षा को लेकर आपस में नकल को लेकर जिद्द बहस हुई थी और नकल करवाने की धमकी के तक दी गई थी. मामले में आज छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने डीईओ ऑफिस पर मांग रखी है कि पूरे प्रकरण में जितने भी दोषी कर्मचारी है उन पर निलंबन की कार्रवाई की जाए. जिला शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि प्रकरण में जितने भी टीचर्स शामिल हैं उनको बोर्ड परीक्षा से हटा दिया गया है और तीन कबो को इसकी जांच सौंप गई है.

अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि आज शाम तक जांच रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट ट्रॉफी जाएगी. उन्होंने कहा कि अधिकारियों से मांग रखी है कि शेखावाटी को यूपी बिहार नहीं बनाए क्योंकि शेखावाटी शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ा हुआ क्षेत्र है. ऐसेमें छात्र संगठन SFI किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में मामले में कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो छात्र संगठन एसएफआई उग्र आंदोलन करेगा. इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे.

