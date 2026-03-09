'जेल जाना पड़ा, तभी मिला NSUI का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद', सीकर में विनोद जाखड़ का बड़ा बयान

Sikar News: सीकर में एनएसयूआई के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि उनके लिए यह जिम्मेदारी किसी बड़े अवसर से कम नहीं है. उन्होंने कहा कि सच्चाई यही है कि राहुल गांधी ने उन्हें एक सामान्य कार्यकर्ता से उठाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है. जाखड़ ने कहा कि अब संगठन को और मजबूत बनाने के लिए अलग-अलग स्तर पर नई कार्यकारिणियों का गठन किया जाएगा. साथ ही विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में संगठन की नई इकाइयां बनाई जाएंगी ताकि छात्रों से सीधा जुड़ाव बढ़ाया जा सके.

एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार सीकर पहुंचे जाखड़ सांगलपति आश्रम में दर्शन करने आए. इस दौरान रामू का बास बाईपास पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश नागा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उन्हें 51 किलो की माला पहनाकर और साफा-दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन किया. इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

जाखड़ ने कहा कि छात्रसंघ चुनाव राजनीति की पहली सीढ़ी होते हैं. उनका कहना था कि केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार दोनों ही छात्रसंघ चुनाव कराने से बच रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारों को डर है कि यदि चुनाव होंगे तो छात्र उनसे सवाल करेंगे और उनकी नीतियों पर खुलकर विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि जब युवाओं को मौका मिलेगा तो वे अपनी ताकत दिखाएंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि कर्नाटक में छात्रसंघ चुनाव फिर से शुरू हो चुके हैं और यह अच्छी पहल है. राजस्थान में भी छात्रसंघ चुनाव करवाने के लिए एनएसयूआई मजबूत आंदोलन करेगी. जाखड़ के अनुसार छात्रों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया मजबूत होती है और युवाओं को नेतृत्व का मौका मिलता है.

जाखड़ ने कहा कि छात्रहितों के लिए संघर्ष करना ही उनकी पहचान है. उन्होंने कहा कि कई बार छात्रों की आवाज उठाने के कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन वही संघर्ष आज उनके लिए सम्मान बन गया. उन्होंने कहा कि यही कारण है कि एक सामान्य कार्यकर्ता भी संगठन में मेहनत के दम पर आगे बढ़ सकता है.

उन्होंने कहा कि एनएसयूआई पूरे देश में छात्रों से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन तेज करेगी. इसमें नशे के खिलाफ अभियान, शिक्षा बजट में कमी, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और शैक्षणिक संस्थानों के राजनीतिकरण जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे. इन विषयों पर संगठन देशभर में जागरूकता अभियान चलाएगा.

कार्यक्रम के बाद जाखड़ एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ सांगलिया धूणी में आशीर्वाद लेने के लिए रवाना हुए. इस दौरान युवा नेत्री ऋतु बराला, महेश चौधरी, राजेंद्र गोरा, पूर्व जिलाध्यक्ष दिनेश झीगर, मुकेश तारपुरा सहित कई छात्र प्रतिनिधि मौजूद रहे और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प दोहराया.

