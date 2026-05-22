/सीकर में NEET विवाद पर बवाल! प्रदीप मेघवाल की मौत को लेकर सड़कों पर उतरे छात्र, गूंजे इंसाफ के नारे

Sikar News: सीकर में शुक्रवार देर शाम को NEET परीक्षा में गड़बड़ी और सीकर के अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल की मौत के मामले को लेकर बड़ा विरोध देखने को मिला. छात्र संगठन एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों छात्र-युवाओं ने पैदल मार्च निकालकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मृतक अभ्यर्थी को न्याय दिलाने की मांग उठाई.

यह पैदल मार्च सीकर के महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल से शुरू हुआ. यहां से यह मार्च शहर के अलग-अलग मार्गों से होते हुए चौक तक पहुंचा. इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र, युवा और एनएसयूआई के कार्यकर्ता शामिल रहे और पूरा माहौल विरोध प्रदर्शन के नारों से गूंजता रहा. प्रदर्शन में शामिल छात्रों के हाथों में तख्तियां और बैनर थे. इन पर “NEET पीड़ितों को न्याय दो” और “दोषियों को सख्त सजा दो” जैसे नारे लिखे हुए थे. प्रदर्शनकारी लगातार सरकार और संबंधित एजेंसियों से कार्रवाई की मांग करते नजर आए. हालांकि पूरे मार्च के दौरान शांति बनाए रखने की अपील भी समय-समय पर की जाती रही.

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एनएसयूआई नेता विनोद जाखड़ ने कहा कि NEET परीक्षा में हुई गड़बड़ी ने लाखों छात्रों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित किया है. उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी का नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही का सवाल है. उन्होंने सीकर के अभ्यर्थी प्रदीप मेघवाल की मौत के मामले पर भी गंभीर सवाल उठाए और कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके.

विनोद जाखड़ ने यह भी साफ कहा कि जब तक पीड़ित छात्रों और परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार पेपर लीक और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों ने छात्रों का भरोसा तोड़ा है. प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की स्थिति बिगड़ने न पाए. पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई और लगातार निगरानी की जाती रही.

छात्रों और नेताओं ने NEET पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि इसमें शामिल सभी दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए. साथ ही उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की भूमिका की भी जांच हो और जरूरत पड़ने पर कड़े कदम उठाए जाएं. प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की कि भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए देश में सख्त कानून बनाए जाएं, ताकि किसी भी छात्र के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ दोबारा न हो सके.