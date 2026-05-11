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NEET पेपर लीक का बड़ा बवाल! डोटासरा ने उठाई CBI जांच की मांग, सरकार पर साधा तीखा निशाना

Rajasthan News: नीट पेपर को लेकर मचे विवाद पर SOG ने सीकर सहित कई जगहों से पूछताछ के लिए लोगों को हिरासत में लिया है. वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे पेपर लीक बताते हुए CBI जांच और सख्त कानून की मांग की है. उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: May 11, 2026, 11:12 PM|Updated: May 11, 2026, 11:12 PM
NEET पेपर लीक का बड़ा बवाल! डोटासरा ने उठाई CBI जांच की मांग, सरकार पर साधा तीखा निशाना
Image Credit: Dotasara On NEET Paper Leak

NEET Paper Leak: एनडीए की ओर से आयोजित नीट परीक्षा के बाद परीक्षा पेपर से मिलते जुलते कई सवाल एक गैस पेपर से मिलने के बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एसओजी ने सीकर सहित कई जगह से कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और मामले की जांच कर रही है तो वही राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई है.

पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नीट का पेपर पिछली बार व उससे पहले भी लीक हुआ था और अब तो एडीजी विशाल बंसल के बयान से ही स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक हुआ है. उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार अधिकारी यह कहे कि यह पेपर सबके पास आ गया था इसलिए आउट नहीं है, यह कहना हास्यास्पद है. डोटासरा ने कहा कि मेरा मानना है कि जो करीब डेढ़ सौ प्रश्न नीट पेपर में आए वह केरला से इस गैस पेपर से ही क्यों, जबकि अन्य कोचिंग संस्थान भी अपने गैस पेपर तैयार करते हैं. जबकि केरल से आए गैस पेपर से हुबहू नंबरिंग के हिसाब से आए जिसको देखते हुए निश्चित रूप से 100% पेपर आउट हुआ है.

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डोटासरा ने कहा कि हमारी सरकार के समय माहौल बनाया गया था कि सरकार खुद पेपर लीक करती है. लेकिन यह पेपर माफिया है और पेपर लीक करता है और इन पर पेपर माफियाओं पर सरकारों का काम अंकुश लगाने का होता है, इन पर अंकुश लगाने का हमारी सरकार ने भी प्रयास किया था और वर्तमान सरकार ने भी प्रयास किया लेकिन फिर भी पेपर ले एक हो गया. ऐसे में पेपर ली की एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर दर्ज कर सीबीआई से पूरे मामले की जांच करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसे मामले की एक स्टेट जांच नहीं करवा सकता ऐसे में सीबीआई को जांच करनी चाहिए. डोटासरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए के कहा की क्या? विपक्ष को टॉर्चर करने, दल बदलवाने के लिए और सरकार गिराने के लिए ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स बना हुआ है क्या?

डाटा चलाने कहा कि यह सबसे सटीक कैसे हैं इसलिए मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए. आज पात्रता परीक्षाओं को लेकर बच्चों में जो भय और विश्वास की खाई पैदा हो गई है जो दिनों दिन बढ़ती जा रही है उसे समाप्त करने का समय आ गया है. डोटासरा ने कहा कि पूर्ववर्ती हमारी कांग्रेस की सरकार ने एक करोड रुपए के जमाने और आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया था वैसे ही भारत सरकार पूरे देश के अंदर यह कानून बनाकर क्यों नहीं लागू कर रही है. डोटासरा बोले कि परिसीमन और अन्य मुद्दों को लेकर राष्ट्रवाद की बातें कर एक होने की बातें करते हैं, इसके साथ ही जब इनको कोई कानून पारित करना होता है तो ऐसे सारी बातें कर लेते हैं. डोटासरा ने कहा कि जब विपक्ष और कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि ऐसे मामलों पर कड़ा कानून बनना चाहिए और सीबीआई जांच होकर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए जिससे बच्चों और अभिभावकों में पात्रता परीक्षाओं को लेकर विश्वास पैदा हो, सरकार को यह काम करना चाहिए लेकिन इन्हें यह काम करना नहीं है.

लोटस रानी राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और यहां के अधिकारी यह चाहते हैं कि इस पूरे मामले की भला हमारे ऊपर नहीं आए और इस मामले की केरल में रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए. डोटासरा ने कहा कि जब यहां पर नीट का पेपर लीक होकर बच्चों ने पढ़ा है और पेपर के आधार पर एग्जाम दिए है तो रिजल्ट तो यहां भी प्रभावित होगा और अन्य जगह भी होगा. डोटासरा ने कहा कि मामले में एसओजी ने कई लोगों को पकड़ रखा है, लेकिन पड़कर मामले में करवाई क्या की जा रही है और कौन सी धाराओं में, किसी मुकदमे में लोगों को पकड़ा है यह समझ से बाहर की बात है. मेरा मानना है कि सरकार पूरी तरह से फेल है और पेपर लीक पूरी तरह से हुआ है, सरकार को इस मामले में सोचना चाहिए. नीट एजेंसी के अध्यक्ष पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए.

उन्होंने कहा कि पिछली बार भी सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर और कोर्ट का आदेश लेकर मामले से बच गए थे लेकिन पिछली बार भी नीट का पेपर लीक हुआ था. डोटासरा ने केंद्र और राज्य सरकार पर भी मनमर्जी के आरोप लगाए. उन्होंने मंत्री किरोड़ी लाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह छोटी-छोटी बात पर हमारी सरकार के समय इतना बड़ा आंदोलन करते थे. एसआई भर्ती मामले में भी उन्होंने उसे अपनी मूंछ का बाल बनाया था, डोटासरा ने कहा कि अगर कोई बेईमानी हुई है तो सुप्रीम कोर्ट में निरस्त कर दी लेकिन आज वह इस मामले में क्यों नहीं बोल रहे? उन्हें बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने भविष्य से मतलब है.

डोटासरा ने राजस्थान सरकार पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला, जो कब होगा क्या होगा समय नजदीकी दिखाई दे रहा है. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की तो हिम्मत नहीं है जब तक कोई ऊपर से पर्ची नहीं आ जाए तब तक कुछ कर सके.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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