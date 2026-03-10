सीकर में रामपुरा रोड को 60 फीट चौड़ा करने का विरोध! लोगों ने नगर परिषद पर किया जोरदार प्रदर्शन

Sikar News: सीकर जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है. हालांकि रामपुरा रोड को 60 फीट चौड़ा करने के फैसले का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि सड़क को 60 फीट चौड़ा करने से कई मकान और दुकानें पूरी तरह से टूट जाएंगी, जिससे कई परिवार बेघर हो सकते हैं.

दरअसल नगर परिषद की ओर से रामपुरा रोड से जयपुर-बीकानेर बाईपास, पुलिस लाइन से पुरोहित जी की ढाणी होते हुए जयपुर-झुंझुनू बाईपास तथा बसंत विहार से राधाकिशनपुरा इलाके तक मुख्य रास्तों को चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है. इन सड़कों के चौड़ीकरण के लिए नगर परिषद ने हाल ही में मकानों और दुकानों पर मार्किंग कर चिन्हित किया है कि सड़क चौड़ी करने के लिए कितनी दूरी तक निर्माण हटाया जाएगा.

मार्किंग के बाद से ही प्रभावित इलाकों के लोग विरोध जता रहे हैं. बीते दिन रामपुरा इलाके के लोगों ने बैठक कर नगर परिषद के फैसले का विरोध किया था. वहीं सोमवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नगर परिषद पहुंचे और प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने करीब एक घंटे तक नगर परिषद भवन के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना दिया.

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बसंत विहार इलाके में सड़क को 40 फीट चौड़ा किया जा रहा है, जबकि रामपुरा रोड को 60 फीट चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है. इसी आधार पर इलाके के मकानों और दुकानों पर मार्किंग की गई है. लोगों का आरोप है कि यदि सड़क 60 फीट की गई तो कई मकान और दुकानें पूरी तरह से दायरे में आ जाएंगी और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.

प्रदर्शन के बाद स्थानीय लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर रामपुरा रोड को 60 फीट की बजाय 40 फीट चौड़ा करने की मांग की, ताकि लोगों का कम नुकसान हो और मकान-दुकान बच सकें. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया है. हालांकि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर परिषद की होगी. प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिला, पुरुष और युवा मौजूद रहे.

