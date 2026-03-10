Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सीकर में रामपुरा रोड को 60 फीट चौड़ा करने का विरोध! लोगों ने नगर परिषद पर किया जोरदार प्रदर्शन

Rajasthan News: सीकर में रामपुरा रोड चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया. 60 फीट सड़क से कई मकान और दुकानें टूटने का खतरा, प्रदर्शन कर नगर परिषद को 40 फीट करने का ज्ञापन सौंपा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 10, 2026, 06:50 PM IST | Updated:Mar 10, 2026, 06:50 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इन शहरों में दौड़ेंगी डबल-डेकर बसें, JCTSL ने टेंडर किया जारी
6 Photos
Rajasthan project

राजस्थान के इन शहरों में दौड़ेंगी डबल-डेकर बसें, JCTSL ने टेंडर किया जारी

चांदी ने लगाई लंबी छलांग, सोने ने भी भरी हुंकार, जयपुर सराफा बाजार में मची हलचल!
8 Photos
jaipur gold silver rate

चांदी ने लगाई लंबी छलांग, सोने ने भी भरी हुंकार, जयपुर सराफा बाजार में मची हलचल!

राजस्थान के 10 ज्यादा जिलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हर तरफ मचा हड़कंप
13 Photos
Rajasthan Bomb Threat

राजस्थान के 10 ज्यादा जिलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी, हर तरफ मचा हड़कंप

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन आंधी और बारिश का अलर्ट जारी!
8 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, इस दिन आंधी और बारिश का अलर्ट जारी!

सीकर में रामपुरा रोड को 60 फीट चौड़ा करने का विरोध! लोगों ने नगर परिषद पर किया जोरदार प्रदर्शन

Sikar News: सीकर जिला प्रशासन और नगर परिषद की ओर से शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई मुख्य मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है. हालांकि रामपुरा रोड को 60 फीट चौड़ा करने के फैसले का स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया है. लोगों का कहना है कि सड़क को 60 फीट चौड़ा करने से कई मकान और दुकानें पूरी तरह से टूट जाएंगी, जिससे कई परिवार बेघर हो सकते हैं.

दरअसल नगर परिषद की ओर से रामपुरा रोड से जयपुर-बीकानेर बाईपास, पुलिस लाइन से पुरोहित जी की ढाणी होते हुए जयपुर-झुंझुनू बाईपास तथा बसंत विहार से राधाकिशनपुरा इलाके तक मुख्य रास्तों को चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है. इन सड़कों के चौड़ीकरण के लिए नगर परिषद ने हाल ही में मकानों और दुकानों पर मार्किंग कर चिन्हित किया है कि सड़क चौड़ी करने के लिए कितनी दूरी तक निर्माण हटाया जाएगा.

मार्किंग के बाद से ही प्रभावित इलाकों के लोग विरोध जता रहे हैं. बीते दिन रामपुरा इलाके के लोगों ने बैठक कर नगर परिषद के फैसले का विरोध किया था. वहीं सोमवार को बड़ी संख्या में स्थानीय लोग नगर परिषद पहुंचे और प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने करीब एक घंटे तक नगर परिषद भवन के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि बसंत विहार इलाके में सड़क को 40 फीट चौड़ा किया जा रहा है, जबकि रामपुरा रोड को 60 फीट चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है. इसी आधार पर इलाके के मकानों और दुकानों पर मार्किंग की गई है. लोगों का आरोप है कि यदि सड़क 60 फीट की गई तो कई मकान और दुकानें पूरी तरह से दायरे में आ जाएंगी और लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा.

प्रदर्शन के बाद स्थानीय लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर रामपुरा रोड को 60 फीट की बजाय 40 फीट चौड़ा करने की मांग की, ताकि लोगों का कम नुकसान हो और मकान-दुकान बच सकें. स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित समाधान निकालने का आश्वासन दिया है. हालांकि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और नगर परिषद की होगी. प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिला, पुरुष और युवा मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news